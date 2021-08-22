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В Кабуле закрывается аэропорт
В Кабуле закрывается аэропорт
Аэропорт в столице Афганистана закроют на 48 часов
2021-08-22T12:35+0300
2021-08-22T12:35+0300
в мире
афганистан
талибы
аэропорт
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Аэропорт в столице Афганистана закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, передает РИА Новости.Сообщается, что у ворот аэропорта собрались тысячи человек, которые хотят покинуть страну.Талибы заявили, что намерены в ближайшие часы наладить ситуацию и облегчить процедуру выезда из воздушной гавани."Открытие дороги для выезда из аэропорта Кабула необходимо для соблюдения порядка и закона", — сказал РИА Новости представитель движения.Также сообщается о том, что в давке возле аэропорта Кабула погибли семь человек."Мы искренне скорбим вместе с семьями семерых афганских граждан, которые, к несчастью, погибли в давке в Кабуле", - заявил представитель британского министерства обороны.Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики радикального движения "Талибан"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны.Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили дипломатических сотрудников. Несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта, десятки пострадали при стрельбе и в давке.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20210821/brat-prezident-afganistan-prisoedinilsya-talibi-44119877.html
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в мире, афганистан, талибы, аэропорт

В Кабуле закрывается аэропорт

12:35 22.08.2021
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© AFP 2021 / Wakil KohsarАфганцы забираются на самолет в аэропорту после вступления талибов в Кабул
Афганцы забираются на самолет в аэропорту после вступления талибов в Кабул - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
Тысячи людей ждут эвакуации из Афганистана.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Аэропорт в столице Афганистана закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, передает РИА Новости.
Сообщается, что у ворот аэропорта собрались тысячи человек, которые хотят покинуть страну.
Талибы заявили, что намерены в ближайшие часы наладить ситуацию и облегчить процедуру выезда из воздушной гавани.
Противостояние радикальных исламистов и сил правопорядка в Исламабаде - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
Брат президента Афганистана присоединился к талибам
Вчера, 15:17
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"Открытие дороги для выезда из аэропорта Кабула необходимо для соблюдения порядка и закона", — сказал РИА Новости представитель движения.
Также сообщается о том, что в давке возле аэропорта Кабула погибли семь человек.
"Мы искренне скорбим вместе с семьями семерых афганских граждан, которые, к несчастью, погибли в давке в Кабуле", - заявил представитель британского министерства обороны.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики радикального движения "Талибан"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили дипломатических сотрудников. Несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта, десятки пострадали при стрельбе и в давке.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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