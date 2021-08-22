https://ru.sputnik.md/20210822/kabul-zakryvaetsya-aeroport-44131596.html

В Кабуле закрывается аэропорт

В Кабуле закрывается аэропорт

Аэропорт в столице Афганистана закроют на 48 часов

2021-08-22T12:35+0300

2021-08-22T12:35+0300

2021-08-22T12:35+0300

в мире

афганистан

талибы

аэропорт

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Аэропорт в столице Афганистана закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, передает РИА Новости.Сообщается, что у ворот аэропорта собрались тысячи человек, которые хотят покинуть страну.Талибы заявили, что намерены в ближайшие часы наладить ситуацию и облегчить процедуру выезда из воздушной гавани."Открытие дороги для выезда из аэропорта Кабула необходимо для соблюдения порядка и закона", — сказал РИА Новости представитель движения.Также сообщается о том, что в давке возле аэропорта Кабула погибли семь человек."Мы искренне скорбим вместе с семьями семерых афганских граждан, которые, к несчастью, погибли в давке в Кабуле", - заявил представитель британского министерства обороны.Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики радикального движения "Талибан"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны.Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили дипломатических сотрудников. Несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта, десятки пострадали при стрельбе и в давке.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ru.sputnik.md/20210821/brat-prezident-afganistan-prisoedinilsya-talibi-44119877.html

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в мире, афганистан, талибы, аэропорт