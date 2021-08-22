https://ru.sputnik.md/20210822/kishinev-22-avgusta-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-44128841.html

Где в Кишиневе 22 августа находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 22 августа находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 22 августа находятся троллейбус и автобус вакцинации

2021-08-22T09:25+0300

2021-08-22T09:25+0300

2021-08-22T09:25+0300

коронавирус

вакцинация

в молдове

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в воскресенье.Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson.Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе разместят на перекрестке улиц Алеку Руссо и Мештерул Маноле на Чеканах.Пункт вакцинации в автобусе будет находиться на улице Армянской у парковки возле Центрального рынка.Где будут находиться пункты вакцинации 23 августаТроллейбус разместят у входа в торговый центр Shopping MallDova.Автобус будет находиться в коммуне Бачой, на улице Индепенденцей 125/1, у здания местной мэрии.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210822/prodlenie-marafon-vaktsinatsia-uchiteli-44126765.html

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2021

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вакцинация, в молдове