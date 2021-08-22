https://ru.sputnik.md/20210822/koktebel-jazz-party-protesty-frantsia-navodnenie-ssha-44128223.html

Пока все спали: яркий Koktebel Jazz Party, протесты во Франции и наводнение в США

Пока все спали: яркий Koktebel Jazz Party, протесты во Франции и наводнение в США

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 22.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-22T08:29+0300

2021-08-22T08:29+0300

2021-08-22T08:29+0300

общество

франция

сша

джаз

наводнение

массовый протест

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.Второй день Koktebel Jazz Party закрыла джазовая певица, участница шоу "Голос" Мариам Мерабова, передает РИА Новости.Мерабова совместно с джазовой группой Miraif исполнила авторские произведения, известные мировые джазовые стандарты, а также советские песни в новом - джазовом прочтении.В частности, одну из песен - "Нет, мой милый" - певица посвятила памяти Людмилы Гурченко. Мерабова также исполнила Georgia on My Mind.Финальной песней второго дня фестиваля стала композиция Fever в исполнении Мариам Мерабова.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа, в пятницу и продлится до воскресенья включительно.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Антиковидные протесты во ФранцииМассовые протесты в связи с требованием отменить санитарные пропуски прошли во Франции. Более 175,5 тысяч человек вышли на улицы в знак протеста, передает РИА Новости.Протестные акции проходили шестую субботу подряд во многих городах страны, в том числе в Париже.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.Жертвы наводнений в СШАНаводнения в американском штате Теннеси привели к гибели как минимум 10 человек, включая двух детей, передает РИА Новости.Как минимум 10 человек, включая двух детей, погибли в результате наводнения в штате Теннесси на востоке США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, еще 31 человек пропал без вести.Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди, которые идут с пятницы, в некоторых городах побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило о третьем уровне опасности из-за наводнения и призвало жителей не ездить на машине, избегать затопленных дорог.

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франция, сша, джаз, наводнение, массовый протест