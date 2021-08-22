Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210822/lavrov-rossiya-mery-zaschita-sootechestvennik-blizhnee-rubezhe-44135973.html
Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом
Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом
Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом
2021-08-22T15:18+0300
2021-08-22T15:18+0300
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43843172_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_d779bcecc466c72ba7f677ae53b313e5.jpg
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Российская федерация готовит ряд меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас уделяем этому повышенное внимание в самых разных смыслах. Они искренне заинтересованы в том, чтобы использовать свой потенциал в странах, где они проживают, для того чтобы отстаивать память о Великой Отечественной, Второй мировой войне", - сказал Лавров на встрече президента Владимира Путина с членами партии "Единая Россия".По его словам, "обо всем этом мы рассчитываем поговорить" на запланированном на октябрь этого года очередном Всемирном конгрессе российских соотечественников, который, как ожидается, пройдет с участием президента РФ.
https://ru.sputnik.md/20210708/Lavrov-zayavil-ob-aktivnom-perepisyvanii-istorii-Zapadom-35409461.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43843172_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ff69c4524d599f0b3804f9966b002735.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сергей лавров

Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом

15:18 22.08.2021
72
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Речь идет о защите языковых, культурных и прочих прав соотечественников в ближнем зарубежье.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Российская федерация готовит ряд меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Встреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и А. Аз-Зайяни - Sputnik Молдова, 1920, 08.07.2021
Россия
Лавров заявил об активном переписывании истории Западом
8 июля, 13:44
101
"Мы сейчас уделяем этому повышенное внимание в самых разных смыслах. Они искренне заинтересованы в том, чтобы использовать свой потенциал в странах, где они проживают, для того чтобы отстаивать память о Великой Отечественной, Второй мировой войне", - сказал Лавров на встрече президента Владимира Путина с членами партии "Единая Россия".

Мы готовим целый ряд предложений, который касается в том числе и защиты языковых, культурных и прочих прав наших соотечественников. Эти задачи актуальны не только для дальнего зарубежья, но и для нашего ближайшего окружения с учетом тревожных тенденций, которые в ряде из этих стран в последнее время проявились.

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию - Sputnik Молдова
Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
По его словам, "обо всем этом мы рассчитываем поговорить" на запланированном на октябрь этого года очередном Всемирном конгрессе российских соотечественников, который, как ожидается, пройдет с участием президента РФ.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:18Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом
14:49На Шерпенском плацдарме прошла церемония перезахоронения советских воинов
14:21Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
13:55Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель
13:29Реформа юстиции или ее подчинение? О чем на самом деле инициативы PAS
13:01Восстанавливая справедливость
12:35В Кабуле закрывается аэропорт
12:07В России отмечается День Государственного флага - интересные факты о триколоре
11:41Украинский Марамуреш: что помешало этой геополитической цели Хрущева
11:13Мэр Кишинева раздает котят: у нас во дворе восемь кошек
10:45Дайджест недели: скрытые угрозы COVID-19 для жителей Молдовы
10:18Умерла княгиня Лихтенштейна
09:49В России отменили обязательный техосмотр
09:25Где в Кишиневе 22 августа находятся мобильные пункты вакцинации
08:57Названы продукты, которые стоит включить в рацион тем, кто болел COVID-19
08:29Пока все спали: яркий Koktebel Jazz Party, протесты во Франции и наводнение в США
08:00Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта
07:30Мэрия объявила о продлении марафона вакцинации для учителей
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 августа