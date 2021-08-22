https://ru.sputnik.md/20210822/lavrov-rossiya-mery-zaschita-sootechestvennik-blizhnee-rubezhe-44135973.html
Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом
Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом
Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом
2021-08-22T15:18+0300
2021-08-22T15:18+0300
2021-08-22T15:18+0300
россия
сергей лавров
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Российская федерация готовит ряд меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас уделяем этому повышенное внимание в самых разных смыслах. Они искренне заинтересованы в том, чтобы использовать свой потенциал в странах, где они проживают, для того чтобы отстаивать память о Великой Отечественной, Второй мировой войне", - сказал Лавров на встрече президента Владимира Путина с членами партии "Единая Россия".По его словам, "обо всем этом мы рассчитываем поговорить" на запланированном на октябрь этого года очередном Всемирном конгрессе российских соотечественников, который, как ожидается, пройдет с участием президента РФ.
https://ru.sputnik.md/20210708/Lavrov-zayavil-ob-aktivnom-perepisyvanii-istorii-Zapadom-35409461.html
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сергей лавров
Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом
Речь идет о защите языковых, культурных и прочих прав соотечественников в ближнем зарубежье.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Российская федерация готовит ряд меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сейчас уделяем этому повышенное внимание в самых разных смыслах. Они искренне заинтересованы в том, чтобы использовать свой потенциал в странах, где они проживают, для того чтобы отстаивать память о Великой Отечественной, Второй мировой войне", - сказал Лавров на встрече президента Владимира Путина с членами партии "Единая Россия".
Мы готовим целый ряд предложений, который касается в том числе и защиты языковых, культурных и прочих прав наших соотечественников. Эти задачи актуальны не только для дальнего зарубежья, но и для нашего ближайшего окружения с учетом тревожных тенденций, которые в ряде из этих стран в последнее время проявились.
Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
По его словам, "обо всем этом мы рассчитываем поговорить" на запланированном на октябрь этого года очередном Всемирном конгрессе российских соотечественников, который, как ожидается, пройдет с участием президента РФ.