https://ru.sputnik.md/20210822/lavrov-rossiya-mery-zaschita-sootechestvennik-blizhnee-rubezhe-44135973.html

Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом

Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом

Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом

2021-08-22T15:18+0300

2021-08-22T15:18+0300

2021-08-22T15:18+0300

россия

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Российская федерация готовит ряд меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас уделяем этому повышенное внимание в самых разных смыслах. Они искренне заинтересованы в том, чтобы использовать свой потенциал в странах, где они проживают, для того чтобы отстаивать память о Великой Отечественной, Второй мировой войне", - сказал Лавров на встрече президента Владимира Путина с членами партии "Единая Россия".По его словам, "обо всем этом мы рассчитываем поговорить" на запланированном на октябрь этого года очередном Всемирном конгрессе российских соотечественников, который, как ожидается, пройдет с участием президента РФ.

https://ru.sputnik.md/20210708/Lavrov-zayavil-ob-aktivnom-perepisyvanii-istorii-Zapadom-35409461.html

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сергей лавров