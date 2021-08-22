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Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель
Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель
Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель
2021-08-22T13:55+0300
2021-08-22T13:55+0300
в мире
киев
ангела меркель
виталий кличко
аэропорт
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что охрана не пропустила его встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь".На видео, которое опубликовал Кличко, некий человек говорит ему, что его не пропустят, так как его нет в списках."Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!" — удивился Кличко.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации. Кличко заявлял, что так офис президента давит на столичную власть и на него лично, и связывал это со своей активной работой на посту мэра.Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в воскресенье.
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в мире, киев, ангела меркель, виталий кличко, аэропорт

Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

13:55 22.08.2021
184
© Sputnik / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПредседатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко
Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Александр Максименко
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Перейти в фотобанк
Виталий Кличко опубликовал видео, на котором видно, что ему запрещает пройти охрана аэропорта.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что охрана не пропустила его встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь".
На видео, которое опубликовал Кличко, некий человек говорит ему, что его не пропустят, так как его нет в списках.
"Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", — написал мэр в Telegram-канале.
"Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!" — удивился Кличко.
С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации. Кличко заявлял, что так офис президента давит на столичную власть и на него лично, и связывал это со своей активной работой на посту мэра.
Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в воскресенье.
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