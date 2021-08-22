https://ru.sputnik.md/20210822/mer-kiev-klichko-ne-pustili-aeroport-vstrecha-merkel-44134608.html

Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

2021-08-22T13:55+0300

2021-08-22T13:55+0300

2021-08-22T13:55+0300

в мире

киев

ангела меркель

виталий кличко

аэропорт

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что охрана не пропустила его встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь".На видео, которое опубликовал Кличко, некий человек говорит ему, что его не пропустят, так как его нет в списках."Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!" — удивился Кличко.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации. Кличко заявлял, что так офис президента давит на столичную власть и на него лично, и связывал это со своей активной работой на посту мэра.Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в воскресенье.

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в мире, киев, ангела меркель, виталий кличко, аэропорт