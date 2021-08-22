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Мэр Кишинева раздает котят: у нас во дворе восемь кошек
Мэр Кишинева раздает котят: у нас во дворе восемь кошек
Столичный градоначальник похвастался в соцсетях, что теперь у него восемь кошек. 22.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-22T11:13+0300
2021-08-22T11:13+0300
2021-08-22T11:13+0300
ион чебан
котята
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан готов отдать домашних котят в хорошие руки. Об этом он объявил на своей личной странице в Facebook.Всех заинтересованных примар просит писать личные сообщения.В комментариях мэра поспешили упрекнуть в том, что он не стерилизовал домашних кошек.Напомним, 21 августа отмечается Международный день защиты бездомных животных. В этот день в Кишиневе ветеринарные клиники Кишинева бесплатно стерилизовали бездомных кошек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ион чебан, котята
Мэр Кишинева раздает котят: у нас во дворе восемь кошек
Столичный градоначальник похвастался в соцсетях, что теперь у него восемь кошек.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан готов отдать домашних котят в хорошие руки. Об этом он объявил на своей личной странице в Facebook.
“У нас во дворе восемь кошек. Кризи, Афелия, Киса - три мамы, которых я взял домой с улицы, и теперь у нас много котят. Ищем владельцев как минимум для трех маленьких котят”, - написал мэр.
Всех заинтересованных примар просит писать личные сообщения.
В комментариях мэра поспешили упрекнуть в том, что он не стерилизовал домашних кошек.
Напомним, 21 августа отмечается Международный день защиты бездомных животных. В этот день в Кишиневе ветеринарные клиники Кишинева бесплатно стерилизовали бездомных кошек.