https://ru.sputnik.md/20210822/mer-kishineva-razdaet-kotyat-u-nas-vo-dvore-vosem-koshek-44129820.html

Мэр Кишинева раздает котят: у нас во дворе восемь кошек

Мэр Кишинева раздает котят: у нас во дворе восемь кошек

Столичный градоначальник похвастался в соцсетях, что теперь у него восемь кошек. 22.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-22T11:13+0300

2021-08-22T11:13+0300

2021-08-22T11:13+0300

ион чебан

котята

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/1493/23/14932330_0:193:2812:1775_1920x0_80_0_0_e2e932b621e62e6d187d39073eea7f3d.jpg

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан готов отдать домашних котят в хорошие руки. Об этом он объявил на своей личной странице в Facebook.Всех заинтересованных примар просит писать личные сообщения.В комментариях мэра поспешили упрекнуть в том, что он не стерилизовал домашних кошек.Напомним, 21 августа отмечается Международный день защиты бездомных животных. В этот день в Кишиневе ветеринарные клиники Кишинева бесплатно стерилизовали бездомных кошек.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ион чебан, котята