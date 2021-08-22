https://ru.sputnik.md/20210822/merkel-evropa-25-let-zaviset-postavki-gaz-44139332.html

Меркель: Европа через 25 лет не будет зависеть от поставок газа из России

Меркель: Европа через 25 лет не будет зависеть от поставок газа из России

Меркель: Европа через 25 лет не будет зависеть от поставок газа из России

2021-08-22T19:24+0300

2021-08-22T19:24+0300

2021-08-22T19:24+0300

газ

ангела меркель

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Ангела Меркель назвала сроки, когда Европа станет независимой от поставок газа. По словам Меркель, это станет возможным через 25 лет, передает РИА Новости. Европа перестанет зависеть от импорта газа, в том числе из России. Об этом заявила канцлер Германия Ангела Меркель, которая в воскресенье прибыла в Киев с официальным однодневным визитом."Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах. Украина должна готовиться к этому - к тому, что Европа будет значительно более независимой от (поставок) газа. Украина, как и другие страны, должна понимать, что делать, когда это произойдет. Например, можно сотрудничать по водороду. Но такой проект нужно развивать пошагово, в 2024 году он не сможет заменить газ", - заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

https://ru.sputnik.md/20210822/mer-kiev-klichko-ne-pustili-aeroport-vstrecha-merkel-44134608.html

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газ, ангела меркель, владимир зеленский