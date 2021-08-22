https://ru.sputnik.md/20210822/muzhchiny-smeri-covid-19-chasche-zhenschi-44132012.html

Стало известно, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин

Стало известно, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин

Высокая мужская смертность связана с выработкой одного из гормонов. 22.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-22T16:15+0300

2021-08-22T16:15+0300

2021-08-22T16:15+0300

коронавирус

женщины

мужчины

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Ученые нашли ответ на вопрос, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, это связано с особенностями гормональной системы, в частности, с работой тестостерона."Уровень выработки антител у них несколько ниже", — отметил специалист.Болибок подчеркнул, что иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток, передает РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.Ранее Болибок заявил, что иммунитет к COVID-19 длится около восьми месяцев.

https://ru.sputnik.md/20210822/produkty-ratsion-bolel-covid-19-44126311.html

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