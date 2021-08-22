https://ru.sputnik.md/20210822/muzhchiny-smeri-covid-19-chasche-zhenschi-44132012.html
Стало известно, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
Стало известно, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
Высокая мужская смертность связана с выработкой одного из гормонов. 22.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-22T16:15+0300
2021-08-22T16:15+0300
2021-08-22T16:15+0300
коронавирус
женщины
мужчины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052970_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_d654431e128a0544827457da6693fd85.jpg
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Ученые нашли ответ на вопрос, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, это связано с особенностями гормональной системы, в частности, с работой тестостерона."Уровень выработки антител у них несколько ниже", — отметил специалист.Болибок подчеркнул, что иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток, передает РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.Ранее Болибок заявил, что иммунитет к COVID-19 длится около восьми месяцев.
https://ru.sputnik.md/20210822/produkty-ratsion-bolel-covid-19-44126311.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052970_131:0:1268:853_1920x0_80_0_0_232264ad6119c89790720ec7dbd2680f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
женщины, мужчины
Стало известно, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
Высокая мужская смертность связана с выработкой одного из гормонов.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Ученые нашли ответ на вопрос, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, это связано с особенностями гормональной системы, в частности, с работой тестостерона.
"Уровень выработки антител у них несколько ниже", — отметил специалист.
Болибок подчеркнул, что иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток, передает РИА Новости
со ссылкой на Ura.ru
.
"У этой женской особенности есть и обратная сторона медали: у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма", — добавил он.
Ранее Болибок заявил, что иммунитет к COVID-19 длится около восьми месяцев.