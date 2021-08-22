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Стало известно, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
Стало известно, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
Высокая мужская смертность связана с выработкой одного из гормонов. 22.08.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Ученые нашли ответ на вопрос, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, это связано с особенностями гормональной системы, в частности, с работой тестостерона."Уровень выработки антител у них несколько ниже", — отметил специалист.Болибок подчеркнул, что иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток, передает РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.Ранее Болибок заявил, что иммунитет к COVID-19 длится около восьми месяцев.
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женщины, мужчины

Стало известно, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин

16:15 22.08.2021
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Высокая мужская смертность связана с выработкой одного из гормонов.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Ученые нашли ответ на вопрос, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, это связано с особенностями гормональной системы, в частности, с работой тестостерона.
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"Уровень выработки антител у них несколько ниже", — отметил специалист.
Болибок подчеркнул, что иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток, передает РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.
"У этой женской особенности есть и обратная сторона медали: у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма", — добавил он.
Ранее Болибок заявил, что иммунитет к COVID-19 длится около восьми месяцев.
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