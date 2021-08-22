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На Шерпенском плацдарме прошла церемония перезахоронения советских воинов
На Шерпенском плацдарме прошла церемония перезахоронения советских воинов
Прах героев был предан земле после траурного митинга и номинальной службы-литии. 22.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-22T14:49+0300
2021-08-22T14:54+0300
посольство россии в молдове
захоронение
олег васнецов
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В рамках мероприятий к 77-й годовщине освобождения молдавской земли oт фашистских захватчиков 22 августа на Мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" состоялась церемония захоронения останков 18 погибших советских воинов. Об этом сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации.Организатор акции - "Русский историко-патриотический клуб" во главе с Алексеем Петровичем и поисковый отряд "Август" Василия Сеньковского.Почетными гостями церемонии стали сотрудники российской дипломатической миссии в Кишиневе."Сердечно благодарим Русский историко¬патриотический клуб и его руководителя Алексея Владимировича Петровича за увековечение памяти павших защитников Родины, чьи имена и останки постепенно возвращает молдавская земля. Посольство России со своей стороны готово оказывать всяческое содействие в благородной миссии этой общественной организации" - говорится в послании чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова.Напомним, 21 августа при участии посла РФ Олега Васнецова состоялось открытие восстановленного памятного знака в честь воинов 2-го кавалерийского корпуса Южного фронта, разрушенного вандалами в начале текущего года.
https://ru.sputnik.md/20210822/vosstanavlivaya-spravedlivost-44133989.html
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посольство россии в молдове, захоронение, олег васнецов

На Шерпенском плацдарме прошла церемония перезахоронения советских воинов

14:49 22.08.2021 (обновлено: 14:54 22.08.2021)
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© Sputnik / Rodion ProcaМемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" – стратегический плацдарм на правом берегу реки Днестр, в районе села Шерпены, занятый в апреле 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов.
Мемориальный комплекс Шерпенский плацдарм – стратегический плацдарм на правом берегу реки Днестр, в районе села Шерпены, занятый в апреле 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов. - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Rodion Proca
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Прах героев был предан земле после траурного митинга и номинальной службы-литии.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В рамках мероприятий к 77-й годовщине освобождения молдавской земли oт фашистских захватчиков 22 августа на Мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" состоялась церемония захоронения останков 18 погибших советских воинов. Об этом сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации.
Организатор акции - "Русский историко-патриотический клуб" во главе с Алексеем Петровичем и поисковый отряд "Август" Василия Сеньковского.
Почетными гостями церемонии стали сотрудники российской дипломатической миссии в Кишиневе.
"Сердечно благодарим Русский историко¬патриотический клуб и его руководителя Алексея Владимировича Петровича за увековечение памяти павших защитников Родины, чьи имена и останки постепенно возвращает молдавская земля. Посольство России со своей стороны готово оказывать всяческое содействие в благородной миссии этой общественной организации" - говорится в послании чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова.
В Оргеевском районе восстановлен памятный знак - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
Общество
Восстанавливая справедливость
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Напомним, 21 августа при участии посла РФ Олега Васнецова состоялось открытие восстановленного памятного знака в честь воинов 2-го кавалерийского корпуса Южного фронта, разрушенного вандалами в начале текущего года.
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