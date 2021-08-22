https://ru.sputnik.md/20210822/na-sherpenskom-proshla-tseremoniya-perezakhoroneniya-sovetskikh-voinov-44135633.html

На Шерпенском плацдарме прошла церемония перезахоронения советских воинов

На Шерпенском плацдарме прошла церемония перезахоронения советских воинов

Прах героев был предан земле после траурного митинга и номинальной службы-литии. 22.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-22T14:49+0300

2021-08-22T14:49+0300

2021-08-22T14:54+0300

посольство россии в молдове

захоронение

олег васнецов

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В рамках мероприятий к 77-й годовщине освобождения молдавской земли oт фашистских захватчиков 22 августа на Мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" состоялась церемония захоронения останков 18 погибших советских воинов. Об этом сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации.Организатор акции - "Русский историко-патриотический клуб" во главе с Алексеем Петровичем и поисковый отряд "Август" Василия Сеньковского.Почетными гостями церемонии стали сотрудники российской дипломатической миссии в Кишиневе."Сердечно благодарим Русский историко¬патриотический клуб и его руководителя Алексея Владимировича Петровича за увековечение памяти павших защитников Родины, чьи имена и останки постепенно возвращает молдавская земля. Посольство России со своей стороны готово оказывать всяческое содействие в благородной миссии этой общественной организации" - говорится в послании чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова.Напомним, 21 августа при участии посла РФ Олега Васнецова состоялось открытие восстановленного памятного знака в честь воинов 2-го кавалерийского корпуса Южного фронта, разрушенного вандалами в начале текущего года.

https://ru.sputnik.md/20210822/vosstanavlivaya-spravedlivost-44133989.html

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2021

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посольство россии в молдове, захоронение, олег васнецов