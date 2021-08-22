https://ru.sputnik.md/20210822/niagarskiy-vodopad-tsvet-moldavskii-flag-44140364.html
Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага
Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага
Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага
2021-08-22T18:33+0300
2021-08-22T18:33+0300
2021-08-22T18:02+0300
день независимости
общество
в мире
ниагарский водопад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2576/11/25761166_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9eb549f0ef3bd5072725eb4acba8e7f4.jpg
КИШИНЕВ, 22 августа - Sputnik. Посольство Республики Молдова в Канаде сообщает, что 27 августа, в День независимости нашей страны, Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского флага - синим, желтым и красным.Это стало возможным после того, как администрация Ниагарских парков одобрила запрос посольства Республики Молдова в Канаде. По сообщению посольства, триколор Республики Молдова будет проецироваться на воды водопада с 22.00 до 22.15 (по времени Оттавы, GMT-4).За мероприятием могут наблюдать присутствующие как в Канаде, так и в США, а также им можно любоваться онлайн по ссылке.Напоминаем, что в этом году Республика Молдова отмечает 30-летие независимости.
ниагарский водопад
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2576/11/25761166_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_62dddabd50a9255acc28edb9ff562254.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
день независимости, в мире, ниагарский водопад
Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага
В День независимости Молдовы Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского триколора.
КИШИНЕВ, 22 августа - Sputnik. Посольство Республики Молдова в Канаде сообщает, что 27 августа, в День независимости нашей страны, Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского флага - синим, желтым и красным.
Это стало возможным после того, как администрация Ниагарских парков одобрила запрос посольства Республики Молдова в Канаде. По сообщению посольства, триколор Республики Молдова будет проецироваться на воды водопада с 22.00 до 22.15 (по времени Оттавы, GMT-4).
За мероприятием могут наблюдать присутствующие как в Канаде, так и в США, а также им можно любоваться онлайн по ссылке
.
Напоминаем, что в этом году Республика Молдова отмечает 30-летие независимости.