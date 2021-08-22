https://ru.sputnik.md/20210822/niagarskiy-vodopad-tsvet-moldavskii-flag-44140364.html

Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага

Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага

Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага

2021-08-22T18:33+0300

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день независимости

общество

в мире

ниагарский водопад

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КИШИНЕВ, 22 августа - Sputnik. Посольство Республики Молдова в Канаде сообщает, что 27 августа, в День независимости нашей страны, Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского флага - синим, желтым и красным.Это стало возможным после того, как администрация Ниагарских парков одобрила запрос посольства Республики Молдова в Канаде. По сообщению посольства, триколор Республики Молдова будет проецироваться на воды водопада с 22.00 до 22.15 (по времени Оттавы, GMT-4).За мероприятием могут наблюдать присутствующие как в Канаде, так и в США, а также им можно любоваться онлайн по ссылке.Напоминаем, что в этом году Республика Молдова отмечает 30-летие независимости.

ниагарский водопад

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2021

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день независимости, в мире, ниагарский водопад