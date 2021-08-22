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Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага
Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага
Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага
2021-08-22T18:33+0300
2021-08-22T18:02+0300
день независимости
общество
в мире
ниагарский водопад
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КИШИНЕВ, 22 августа - Sputnik. Посольство Республики Молдова в Канаде сообщает, что 27 августа, в День независимости нашей страны, Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского флага - синим, желтым и красным.Это стало возможным после того, как администрация Ниагарских парков одобрила запрос посольства Республики Молдова в Канаде. По сообщению посольства, триколор Республики Молдова будет проецироваться на воды водопада с 22.00 до 22.15 (по времени Оттавы, GMT-4).За мероприятием могут наблюдать присутствующие как в Канаде, так и в США, а также им можно любоваться онлайн по ссылке.Напоминаем, что в этом году Республика Молдова отмечает 30-летие независимости.
ниагарский водопад
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Евгений Чебан
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день независимости, в мире, ниагарский водопад

Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага

18:33 22.08.2021
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© Sputnik / Dmitriy Parshin / Перейти в фотобанкВечерний вид на водопады со смотровой Государственного парка Ниагарского водопада в штате Нью Йорк, США
Вечерний вид на водопады со смотровой Государственного парка Ниагарского водопада в штате Нью Йорк, США - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Dmitriy Parshin
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В День независимости Молдовы Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского триколора.
КИШИНЕВ, 22 августа - Sputnik. Посольство Республики Молдова в Канаде сообщает, что 27 августа, в День независимости нашей страны, Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского флага - синим, желтым и красным.
Это стало возможным после того, как администрация Ниагарских парков одобрила запрос посольства Республики Молдова в Канаде. По сообщению посольства, триколор Республики Молдова будет проецироваться на воды водопада с 22.00 до 22.15 (по времени Оттавы, GMT-4).
За мероприятием могут наблюдать присутствующие как в Канаде, так и в США, а также им можно любоваться онлайн по ссылке.
Напоминаем, что в этом году Республика Молдова отмечает 30-летие независимости.
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