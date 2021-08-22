Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210822/pogodnye-rekordy-moldovy-22-avgusta-44126160.html
Погодные рекорды Молдовы 22 августа
Погодные рекорды Молдовы 22 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 22.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-22T00:01+0300
2021-08-22T00:01+0300
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/02/35336851_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_a57497d81ef182a3b2d32fb2e1dd9531.jpg
КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Самое холодное 22 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале XX века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1914 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 22 августа зафиксировали в 2000 году. Тогда термометры показали +38,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210820/tochnyj-prognoz-pogody-chetverg-44067237.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/02/35336851_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d04905791b9fadc7ac368a8e8b964fab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 22 августа

00:01 22.08.2021
44
© Sputnik / Mihai CarausParcul Alunelul umbrele
Parcul Alunelul umbrele - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Самое холодное 22 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале XX века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1914 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,1 градуса по Цельсию.
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Самый точный прогноз погоды: вернутся тепло и дожди
20 августа, 07:00
503
А температурный максимум 22 августа зафиксировали в 2000 году. Тогда термометры показали +38,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 августа
ВчераУченые: вакцина "Спутник Лайт" подходит для людей старше 60 лет
ВчераРусский богатырь, научивший борьбе молдаван
ВчераСкандал вокруг генпрокурора и дорогой парад: итоги недели в Молдове
ВчераПосольство России отреагировало на акт вандализма в селе Корпач
ВчераУгодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу
ВчераНа виадуке начались работы по замене асфальта
ВчераМинздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки
ВчераВ Кишиневе бесплатно стерилизуют бездомных кошек
ВчераВ Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"
ВчераВозможна ли вакцина от всех штаммов COVID-19 – отвечают ученые
ВчераТалибы гарантируют Афганистану годы репрессий и мракобесия: чего ждать Центральной Азии
ВчераГенпрокуратура пожаловалась в международные структуры на вмешательство властей
ВчераМолдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда
ВчераБрат президента Афганистана присоединился к талибам
ВчераКак прошла ночная репетиция парада ко Дню независимости Молдовы
ВчераПредприниматель из Бричан пытался через соцсети продать 20 тонн рельс ЖДМ
ВчераВ секторах Кишинева откроются школьные ярмарки
ВчераВсе по стандарту: как активисты "Тіл майданы" используют методички из Украины
ВчераДТП в Калараше: водитель пожертвовал грузовиком ради кошки