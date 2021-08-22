https://ru.sputnik.md/20210822/pogodnye-rekordy-moldovy-22-avgusta-44126160.html

Погодные рекорды Молдовы 22 августа

Погодные рекорды Молдовы 22 августа

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 22.08.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Самое холодное 22 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале XX века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1914 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 22 августа зафиксировали в 2000 году. Тогда термометры показали +38,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210820/tochnyj-prognoz-pogody-chetverg-44067237.html

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