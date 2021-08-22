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Полиция выпустила ряд рекомендаций по случаю мини-каникул в конце августа
Полиция выпустила ряд рекомендаций по случаю мини-каникул в конце августа
Начиная со следующей недели работники выйдут на мини-каникулы, связанные с государственными праздниками. В связи с этим полиция спешит предостеречь граждан от... 22.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-22T16:44+0300
2021-08-22T16:58+0300
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КИШИНЕВ, 22 августа - Sputnik. С 27 по 31 августа работники в Молдове получат мини-отпуск, в связи с чем полиция дала несколько рекомендаций в этом контексте. В первую очередь речь идет о соблюдении мер защиты от нового коронавируса. Полицейские просят людей во время праздников проявлять ответственность и избегать людных мест, носить защитные маски в закрытых общественных местах и ​​на остановках транспорта.Тем, кто собирается отдыхать у рек и озер, настоятельно рекомендуется не заплывать за спасательные буйки. При этом людей просят избегать конфликтных ситуаций и не вступать в полемику с незнакомыми людьми.Тех, кто ухаживает за детьми, рекомендуется внимательно присматривать за ними на детской площадке, во время прогулок и любых других мероприятий на свежем воздухе.Во избежание краж и ограблений во время мини-каникул полиция предлагает людям не оставлять драгоценные предметы на виду.Водителей просят не пить за рулем и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.Уточняем, что в Молдове будет пятидневный мини-отпуск для работников. В День Независимости, 27 августа, - общенациональный выходной. Затем наступают два выходных дня, а вторник, 31 августа, - День языка, также официально объявлен выходным днем. Понедельник, 30 августа, был объявлен выходным, чтобы люди могли устроить себе небольшой отпуск, а в субботу, 21 августа, они отправятся на работу, чтобы отработать этот день.
https://ru.sputnik.md/20210731/shkolnyy-kalendar-i-kanikuly-2021-2022-43431650.html
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Александрина Киртоакэ
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каникулы, кишинев, полиция

Полиция выпустила ряд рекомендаций по случаю мини-каникул в конце августа

16:44 22.08.2021 (обновлено: 16:58 22.08.2021)
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Александрина Киртоакэ
Все материалы
Начиная со следующей недели работники выйдут на мини-каникулы, связанные с государственными праздниками. В связи с этим полиция спешит предостеречь граждан от нежелательных ситуаций.
КИШИНЕВ, 22 августа - Sputnik. С 27 по 31 августа работники в Молдове получат мини-отпуск, в связи с чем полиция дала несколько рекомендаций в этом контексте. В первую очередь речь идет о соблюдении мер защиты от нового коронавируса. Полицейские просят людей во время праздников проявлять ответственность и избегать людных мест, носить защитные маски в закрытых общественных местах и ​​на остановках транспорта.
Тем, кто собирается отдыхать у рек и озер, настоятельно рекомендуется не заплывать за спасательные буйки. При этом людей просят избегать конфликтных ситуаций и не вступать в полемику с незнакомыми людьми.
Тех, кто ухаживает за детьми, рекомендуется внимательно присматривать за ними на детской площадке, во время прогулок и любых других мероприятий на свежем воздухе.
Школьный календарь в Молдове 2021/2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
Общество
Школьный календарь и каникулы 2021-2022
31 июля, 12:49
1556
Во избежание краж и ограблений во время мини-каникул полиция предлагает людям не оставлять драгоценные предметы на виду.
Водителей просят не пить за рулем и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.
Уточняем, что в Молдове будет пятидневный мини-отпуск для работников. В День Независимости, 27 августа, - общенациональный выходной. Затем наступают два выходных дня, а вторник, 31 августа, - День языка, также официально объявлен выходным днем. Понедельник, 30 августа, был объявлен выходным, чтобы люди могли устроить себе небольшой отпуск, а в субботу, 21 августа, они отправятся на работу, чтобы отработать этот день.
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