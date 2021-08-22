https://ru.sputnik.md/20210822/prodlenie-marafon-vaktsinatsia-uchiteli-44126765.html
Мэрия объявила о продлении марафона вакцинации для учителей
Мэрия объявила о продлении марафона вакцинации для учителей
В пятницу, в первый день мероприятия, вакцинацию прошли более 380 человек. 22.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-22T07:30+0300
2021-08-22T07:30+0300
2021-08-22T07:30+0300
коронавирус
вакцинация
в молдове
кишинев
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КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Мэрия Кишинева объявляет о продлении еще на один день марафона вакцинации для учителей под названием "Пойдем в школу безопасно!". Он будет работать и в воскресенье, 22 августа.Первоначально марафон был запланирован на пятницу и субботу (20 и 21 августа).В Кишиневе учителя и вспомогательный персонал смогут пройти иммунизацию и в воскресенье, 22 августа этого года, в Муниципальном центре вакцинации (ул. Петру Рареш, 18) с 08.00 до 17.00.Решение о продлении действия иммунизации продиктовано условиями появления новой волны COVID-19 с измененными и гораздо более агрессивными штаммами.На марафоне доступны вакцины от различных производителей: Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac.
https://ru.sputnik.md/20210821/moldova-proydet-marafon-vaktsinatsii-44104282.html
кишинев
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вакцинация, в молдове, кишинев
Мэрия объявила о продлении марафона вакцинации для учителей
В пятницу, в первый день мероприятия, вакцинацию прошли более 380 человек.
КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Мэрия Кишинева объявляет о продлении еще на один день марафона вакцинации для учителей под названием "Пойдем в школу безопасно!". Он будет работать и в воскресенье, 22 августа.
Первоначально марафон был запланирован на пятницу и субботу (20 и 21 августа).
В Кишиневе учителя и вспомогательный персонал смогут пройти иммунизацию и в воскресенье, 22 августа этого года, в Муниципальном центре вакцинации (ул. Петру Рареш, 18) с 08.00 до 17.00.
Решение о продлении действия иммунизации продиктовано условиями появления новой волны COVID-19 с измененными и гораздо более агрессивными штаммами.
На марафоне доступны вакцины от различных производителей: Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac.