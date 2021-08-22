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Названы продукты, которые стоит включить в рацион тем, кто болел COVID-19
Названы продукты, которые стоит включить в рацион тем, кто болел COVID-19
Правильно подобранный рацион поможет побороть постковидный синдром. 22.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-22T08:57+0300
2021-08-22T08:57+0300
коронавирус
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питание
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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Для восстановления после коронавируса очень важно правильно составить план питания. В рацион стоит включить цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыбу и кисломолочные продукты, рассказала РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.Необработанные или цельнозерновые крупы — овсянка, гречка, рис, перловка, булгур — обеспечивают организм энергией, богаты витаминами группы В, в них много пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.Бобовые, особенно нут, фасоль, чечевица, — отличный источник легкоусваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк. По словам Провоторовой, очень важно ежедневно включать в рацион не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени, чтобы обеспечить не только дневную норму витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатки, которая помогает поддерживать микробиом кишечника. Одна порция — это 80-100 граммов чистой мякоти или один фрукт среднего размера."Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые Омега-3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи — они прекрасный источник жирорастворимых витаминов", — добавила Провоторова. Но от переработанных мясных продуктов — сосисок, колбас, копченостей — лучше отказаться.Каждый день следует употреблять кисломолочные продукты умеренной жирности. Например, творог, сыр, кефир, простоквашу, белый йогурт без добавленного сахара.
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врач, питание

Названы продукты, которые стоит включить в рацион тем, кто болел COVID-19

08:57 22.08.2021
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© Depositphotos / Alexandra LandeЯгоды и фрукты на прилавке на рынке
Ягоды и фрукты на прилавке на рынке - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Depositphotos / Alexandra Lande
Правильно подобранный рацион поможет побороть постковидный синдром.
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Для восстановления после коронавируса очень важно правильно составить план питания. В рацион стоит включить цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыбу и кисломолочные продукты, рассказала РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
"Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты", — сказала она.
Необработанные или цельнозерновые крупы — овсянка, гречка, рис, перловка, булгур — обеспечивают организм энергией, богаты витаминами группы В, в них много пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.
Бобовые, особенно нут, фасоль, чечевица, — отличный источник легкоусваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк. По словам Провоторовой, очень важно ежедневно включать в рацион не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени, чтобы обеспечить не только дневную норму витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатки, которая помогает поддерживать микробиом кишечника. Одна порция — это 80-100 граммов чистой мякоти или один фрукт среднего размера.
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"Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые Омега-3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи — они прекрасный источник жирорастворимых витаминов", — добавила Провоторова. Но от переработанных мясных продуктов — сосисок, колбас, копченостей — лучше отказаться.
Каждый день следует употреблять кисломолочные продукты умеренной жирности. Например, творог, сыр, кефир, простоквашу, белый йогурт без добавленного сахара.
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