Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210822/prognoz-pogoda-dozhdi-44125719.html
Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 22.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-22T07:00+0300
2021-08-22T07:00+0300
прогно погоды
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35503048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f076ecdd556a12198314c87f1e62a03a.jpg
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 августа: ночью от +15 до +17, днем от +26 до +28.Позднее, 23 августа, сохранится теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. К 24 августа ожидается та же температура, возможны дожди. Позже в Молдове станет прохладнее. 26 августа максимальная температура не превысит 25 градусов, также возможны дожди.Праздники и народные приметыПравославная церковь 22 августа отмечает день памяти апостола Матфея.В народе 22 августа (9 августа по старому стилю) называют днем Матвея Ненастного, или Матвея Змеесоса. В старину верили, что в этот день змеи могут выпить всю кровь из коров, поэтому скотину не выгоняли на пастбища. Доить их старались в одиночестве и за закрытыми дверями хлева, опасаясь "змеиного глаза".После 22 августа дни становились значительно холоднее, погода начинала поворачивать на осень. Хозяйки в это время традиционно засушивали огородную зелень на зиму. Укроп и петрушка широко использовались в домашнем хозяйстве как для приготовления пищи, так и для лечения некоторых болезней.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35503048_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c281c144b4df6792ef6ea5190fc7c003.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогно погоды, погода

Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди

07:00 22.08.2021
227
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 августа: ночью от +15 до +17, днем от +26 до +28.
Позднее, 23 августа, сохранится теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. К 24 августа ожидается та же температура, возможны дожди. Позже в Молдове станет прохладнее. 26 августа максимальная температура не превысит 25 градусов, также возможны дожди.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 22 августа отмечает день памяти апостола Матфея.
В народе 22 августа (9 августа по старому стилю) называют днем Матвея Ненастного, или Матвея Змеесоса. В старину верили, что в этот день змеи могут выпить всю кровь из коров, поэтому скотину не выгоняли на пастбища. Доить их старались в одиночестве и за закрытыми дверями хлева, опасаясь "змеиного глаза".
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10227
После 22 августа дни становились значительно холоднее, погода начинала поворачивать на осень. Хозяйки в это время традиционно засушивали огородную зелень на зиму. Укроп и петрушка широко использовались в домашнем хозяйстве как для приготовления пищи, так и для лечения некоторых болезней.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:57Названы продукты, которые стоит включить в рацион тем, кто болел COVID-19
08:29Пока все спали: яркий Koktebel Jazz Party, протесты во Франции и наводнение в США
08:00Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта
07:30Мэрия объявила о продлении марафона вакцинации для учителей
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 августа
ВчераУченые: вакцина "Спутник Лайт" подходит для людей старше 60 лет
ВчераРусский богатырь, научивший борьбе молдаван
ВчераСкандал вокруг генпрокурора и дорогой парад: итоги недели в Молдове
ВчераПосольство России отреагировало на акт вандализма в селе Корпач
ВчераУгодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу
ВчераНа виадуке начались работы по замене асфальта
ВчераМинздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки
ВчераВ Кишиневе бесплатно стерилизуют бездомных кошек
ВчераВ Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"
ВчераВозможна ли вакцина от всех штаммов COVID-19 – отвечают ученые
ВчераТалибы гарантируют Афганистану годы репрессий и мракобесия: чего ждать Центральной Азии
ВчераГенпрокуратура пожаловалась в международные структуры на вмешательство властей
ВчераМолдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда
ВчераБрат президента Афганистана присоединился к талибам