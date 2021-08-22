https://ru.sputnik.md/20210822/prognoz-pogoda-dozhdi-44125719.html

Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди

Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 22.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-22T07:00+0300

2021-08-22T07:00+0300

2021-08-22T07:00+0300

прогно погоды

погода

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 августа: ночью от +15 до +17, днем от +26 до +28.Позднее, 23 августа, сохранится теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. К 24 августа ожидается та же температура, возможны дожди. Позже в Молдове станет прохладнее. 26 августа максимальная температура не превысит 25 градусов, также возможны дожди.Праздники и народные приметыПравославная церковь 22 августа отмечает день памяти апостола Матфея.В народе 22 августа (9 августа по старому стилю) называют днем Матвея Ненастного, или Матвея Змеесоса. В старину верили, что в этот день змеи могут выпить всю кровь из коров, поэтому скотину не выгоняли на пастбища. Доить их старались в одиночестве и за закрытыми дверями хлева, опасаясь "змеиного глаза".После 22 августа дни становились значительно холоднее, погода начинала поворачивать на осень. Хозяйки в это время традиционно засушивали огородную зелень на зиму. Укроп и петрушка широко использовались в домашнем хозяйстве как для приготовления пищи, так и для лечения некоторых болезней.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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