https://ru.sputnik.md/20210822/reforma-yustitsii-ili-ee-podchinenie-o-chem-na-samom-dele-initsiativy-pas-44134129.html

Реформа юстиции или ее подчинение? О чем на самом деле инициативы PAS

Реформа юстиции или ее подчинение? О чем на самом деле инициативы PAS

Почему первые законопроекты PAS в сфере юстиции вызывают критику даже у сторонников правящей партии? 22.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-22T13:29+0300

2021-08-22T13:29+0300

2021-08-22T13:47+0300

юстиция

майя санду

pas

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Во время предвыборной кампании ныне правящая Партия “Действие и солидарность” (PAS) провозгласила реформу сферы юстиции главным своим предвыборным лозунгом. Представители нынешней власти брали на себя обязательство привнести новые стандарты качества в систему отправления правосудия.Придя к власти, депутаты PAS не заставили себя долго ждать. С первых недель работы парламента в законодательном органе появилась целая серия законопроектов, так или иначе касающихся системы отправления правосудия. Часть из таких инициатив уже принята парламентом. Правда, комплексными реформами и решением накопившихся системных проблем это их назвать крайне сложно.Один из таких законопроектов меняет правила формирования Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП).В соответствии с изменениями, через три месяца после вступления закона в силу парламент должен будет выбрать новых членов ВСМ из числа преподавателей права. И проголосовать за их кандидатуры должны будут ⅗ депутатов. Такое условие попало в законопроект по рекомендации Венецианской комиссии, которая считает, что это позволит избежать назначения членов ВСМ по политическим критериям.Кандидаты в члены ВСМ из числа судей по-прежнему будут избираться на Общем собрании судей. Однако по новому закону смогут проводить предвыборную кампанию, а председатели судов должны будут помогать им организовывать встречи с другими судьями.Не сложно предположить, что поправки в закон о ВСМ принимаются в такой спешке под Общее собрание судей, назначенное на 1 октября 2021-го. На нем должны выбрать почти половину членов ВСМ.Похожие изменения PAS предложила и в закон "О прокуратуре". Согласно поправкам, претендовать на должность члена ВСП смогут прокуроры с трехлетним опытом работы вместо пятилетнего. Претенденты, так же как и кандидаты в ВСМ, смогут проводить избирательную кампанию среди коллег-прокуроров.Общее собрание прокуроров, на котором будут выбирать половину членов Высшего совета прокуроров, состоится 19 ноября.Новые правила выбора членов руководящих органов судебной системы и прокуратуры, очевидно, должен позволить PAS укрепить свои позиции в этих органах.Вышеназванные поправки уже были приняты в первом чтении.Похожим образом PAS уже отреформировала Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Национальный орган по неподкупности (НОН). В случае с НЦБК в профильном законе была изменена всего одна статья. Касается она способа назначения директора учреждения. Назначать его теперь будет парламент. В закон, регулирующий деятельность НОН, поправок было внесено больше, но одни из самых важных касались увеличения состава органа - с семи до девяти членов. В него дополнительно решили включить представителя президента и еще одного члена, назначаемого парламентом. Таких изменений, видимо, достаточно, чтобы получить комфортное большинство в НОН.Вышеназванные поправки раскритиковали даже профильные НПО, которые ранее не были замечены в критике президента Санду и пропрезидентской партии.Пожалуй, самым скандальным документом новой власти являются поправки в закон о прокуратуре, которые не содержат ничего кроме норм, которые создают механизм для оценки деятельности и отстранения генерального прокурора Александра Стояногло.В принятых или готовящихся к принятию законопроектах нет ни слова об ужесточении наказания за коррупционные преступления, нет механизмов привлечения к ответственности чиновников по обвинению в необоснованном обогащении. Ни одного проекта новая власть не зарегистрировала для создания механизма конфискации имущества, добытого преступным путем. О чем много говорили в PAS.Вместо этого новая молдавская власть стремится подчинить себе все ключевые органы правопорядка и отправления юстиции. Безусловно, делается это под самыми благими предлогами.Вряд ли стоит сомневаться в том, что Майя Санду и PAS в большинстве случаев получит то, чего хочет. А именно - контроль над всей сферой правосудия в Молдове. Не устоит ни генпрокурор, ни руководство судебной системы. И какими бы благородными не были сейчас предлоги подчинения судебной системы, партия, пришедшая к власти на лозунгах борьбы против политического влияния над органами юстиции, по сути, повторяет ошибку своих предшественников. Ошибку, за которую придется расплачиваться всем гражданам Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20210814/churya-smena-genprokuror-neevropeyskoe-proyavlenie-pas-43841774.html

https://ru.sputnik.md/20210816/ani-proverit-deklaratsii-imuschestve-deputatov-parlamenta-43939317.html

https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html

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2021

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юстиция, майя санду, pas