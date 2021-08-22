https://ru.sputnik.md/20210822/rossia-den-gosudarstvennii-flag-interesnye-fakty-trikolor-44132696.html

В России отмечается День Государственного флага - интересные факты о триколоре

В России отмечается День Государственного флага - интересные факты о триколоре

В России отмечается День государственного флага - интересные факты о триколоре

2021-08-22T12:07+0300

2021-08-22T12:07+0300

2021-08-22T12:18+0300

россия

флаг россии

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Праздник был установлен на основании указа президента России Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации", передает РИА Новости.В День Государственного флага в России проходят праздничные мероприятия: проводятся флешмобы, концерты, мастер-классы, квесты и т.д.В этот день президент, а также региональные руководители выступают перед россиянами, поздравляя их с праздником. Также вручают государственные награды.Интересные факты- В 2007 году в Москве на гребном канале был поднят огромный российский флаг – 380 квадратных метров.- В августе 2011 года в Чеченской Республике подняли огромный флаг РФ: 150 квадратных метров, высота флагштока – около 70 метров.- Во Владивостоке в июле 2013 года 30 тысяч человек взяли в руки белые, синие и красные флажки, образовав знамя длиной в 707 метров. Этот флешмоб был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой живой флаг в мире.Военнослужащие Южного военного округа и волонтеры под музыку военного оркестра развернули 50-метровый государственный флаг России в честь празднования Дня России у здания Исторического парка Россия - моя история в Ростове - на - Дону. - РИА Новости, 1920, 19.08.2021- Российский триколор является одним из немногих государственных флагов мира, который позаимствовали другие страны. Например, Словакия, Словения, Чехия, Сербия и Хорватия.- Государственный флаг РФ может быть приспущен в дни национального траура – до уровня половины высоты мачты, а на древко крепится лента черного цвета.- Часто в изображении флага путают цвет средней полосы: используют голубой вместо темно-синего оттенка.- Законом не запрещается вывешивать флаг России у себя на балконе или на даче.

https://ru.sputnik.md/20210807/putin-olimpiada-43693460.html

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