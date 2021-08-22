https://ru.sputnik.md/20210822/rossia-otmena-obyazatelnyy-tekhosmotr-44128730.html
В России отменили обязательный техосмотр
В России отменили обязательный техосмотр
В России отменили обязательный техосмотр
2021-08-22T09:49+0300
2021-08-22T09:49+0300
2021-08-22T09:49+0300
россия
осаго
водитель
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В России водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты, передает РИА Новости.Соответствующий закон об изменениях подписал президент России Владимир Путин 2 июля. С воскресенья, 22 августа, для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Банка России начнут действовать немного позже - 29 августа."Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО - зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной "автогражданки", - сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
https://ru.sputnik.md/20210820/voditel-net-nikakikh-prichin-povyshat-tarify-za-proezd-v-taksi-44103458.html
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осаго, водитель
В России отменили обязательный техосмотр
Нововведения вступят в силу 29 августа.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik.
В России водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты, передает РИА Новости
.
Соответствующий закон об изменениях подписал президент России Владимир Путин 2 июля. С воскресенья, 22 августа, для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Банка России начнут действовать немного позже - 29 августа.
"Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО - зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной "автогражданки", - сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).