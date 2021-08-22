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В России отменили обязательный техосмотр
В России отменили обязательный техосмотр
В России отменили обязательный техосмотр
2021-08-22T09:49+0300
2021-08-22T09:49+0300
россия
осаго
водитель
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В России водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты, передает РИА Новости.Соответствующий закон об изменениях подписал президент России Владимир Путин 2 июля. С воскресенья, 22 августа, для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Банка России начнут действовать немного позже - 29 августа."Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО - зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной "автогражданки", - сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
https://ru.sputnik.md/20210820/voditel-net-nikakikh-prichin-povyshat-tarify-za-proezd-v-taksi-44103458.html
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осаго, водитель

В России отменили обязательный техосмотр

09:49 22.08.2021
206
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПрохождение техосмотра
Прохождение техосмотра - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
/
Перейти в фотобанк
Нововведения вступят в силу 29 августа.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В России водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты, передает РИА Новости.
Соответствующий закон об изменениях подписал президент России Владимир Путин 2 июля. С воскресенья, 22 августа, для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Банка России начнут действовать немного позже - 29 августа.
Такси - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
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Водитель: нет никаких причин повышать тарифы за проезд в такси
20 августа, 19:45
270
"Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО - зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной "автогражданки", - сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
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