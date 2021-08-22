https://ru.sputnik.md/20210822/rossia-otmena-obyazatelnyy-tekhosmotr-44128730.html

В России отменили обязательный техосмотр

В России отменили обязательный техосмотр

В России отменили обязательный техосмотр

2021-08-22T09:49+0300

2021-08-22T09:49+0300

2021-08-22T09:49+0300

россия

осаго

водитель

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В России водители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты, передает РИА Новости.Соответствующий закон об изменениях подписал президент России Владимир Путин 2 июля. С воскресенья, 22 августа, для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Банка России начнут действовать немного позже - 29 августа."Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО - зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной "автогражданки", - сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

https://ru.sputnik.md/20210820/voditel-net-nikakikh-prichin-povyshat-tarify-za-proezd-v-taksi-44103458.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

осаго, водитель