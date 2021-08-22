https://ru.sputnik.md/20210822/sergey-tarnovskiy-rasskazal-primet-li-uchastie-v-olimpiade-2024-44140138.html

Сергей Тарновский рассказал, примет ли участие в Олимпиаде-2024

Сергей Тарновский рассказал, примет ли участие в Олимпиаде-2024

Сергей Тарновский рассказал на видео, собирается ли он принять участие в Олимпийских играх в 2024 году

2021-08-22T17:13+0300

2021-08-22T17:13+0300

2021-08-22T17:21+0300

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В копилке сборной Молдовы на Олимпийских играх в Токио – одна бронзовая медаль. Ее в предпоследний соревновательный день принес каноист Сергей Тарновский. Он смог финишировать третьим на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.В интервью Sputnik спортсмен признался, что на этих Играх конкуренция была намного выше, чем в Рио или на других Олимпиадах. "Потому что могли участвовать уже по два спортсмена. Поэтому конкуренция, допустим, для того, чтобы выйти в финал, была гораздо выше, чем раньше, и было тяжелее, чем на чемпионате мира", – сказал Тарновский.По его словам, он старался абстрагироваться на Играх и не думать о том, чтобы завоевать медаль. Он рассказал, что сразу после соревнований первым с бронзой его поздравил тренер – глава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский."Уже потом позвонил сам родителям. Из-за разницы во времени у них было очень рано– где-то пять-шесть утра. Но они уже не спали. Они были очень рады", – поделился спортсмен.Говоря о планах на ближайший год, Тарновский обратил внимание на то, что впереди чемпионат мира, который пройдет осенью в Дании. "Там я плыву тысячу метров, как на Олимпийских играх. В конце соревнований пройти пять километров, но специально я (дистанцию) не готовлю. Это будет, по сути, последнее соревнование в этом году для меня. И уже потом будет отдых и подготовка к следующему сезону", – пояснил каноист.Отвечая на вопрос, намерен ли он принять участие в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году во Франции, Тарновский отметил, что планирует тренироваться и выступать.Молдавский каноист рассчитывает, что интерес к гребле на родине поднимется, учитывая, что этот вид спорта стал медальным и на Олимпиаде в Токио.

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2021

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в молдове, сергей тарновский, олимпиада, видео