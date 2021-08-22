https://ru.sputnik.md/20210822/shtefenitse-kak-nesportivno-ssha-kupili-istoriyu-kishinevskogo-sporta-44084939.html
Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта
Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта
Глава Агентства по реставрации рассказал о том, что происходило в истории Республиканского стадиона и что в конечном итоге для Кишинева пошло не так.
2021-08-22T08:00+0300
2021-08-22T08:00+0300
2021-08-22T08:00+0300
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Штефэницэ: как США неспортивно купили историю кишиневского спорта
Штефэницэ: как США неспортивно купили историю кишиневского спорта
Стоит вспомнить историю развития территории, которую занимает Республиканский стадион Кишинева, - что там находилось в XIX веке, что было в межвоенный период и что происходило после войны. Если говорить о периоде XIX века, то по архивным снимкам на этом месте находилась Сенная площадь. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.По мнению Штефэницэ, стадион отлично вписался в городскую среду. Вплоть до 2007 года здесь проводили многочисленные спортивные мероприятия. В 2007 году Республиканский стадион снесли. Тогдашний премьер-министр Василий Тарлев на тракторе собственноручно начал снос построек на его территории. К сожалению, проект по восстановлению Тарлев не осуществил.Штефэницэ уточнил, что до проекта реставрации, в 2016 году, он принимал делегацию урбанистов и архитекторов из США, которые вели консультации на тему того, где и какой этажности в Кишиневе можно построить здание для дипломатической миссии США. Они захотели купить территорию, которая находилась на улице Алексея Матеевича, 109, принадлежащую Олимпийскому комитету."Агентство по инспектированию и реставрации памятников всегда ориентируется на урбанистический контекст и этажность построек. По этому адресу напротив находится 9-этажная немецкая дипмиссия, которая могла стать ориентиром для американцев. Не знаю, почему они отказались от этого плана", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта
Глава Агентства по реставрации рассказал о том, что происходило в истории Республиканского стадиона и что в конечном итоге для Кишинева пошло не так.
Стоит вспомнить историю развития территории, которую занимает Республиканский стадион Кишинева, - что там находилось в XIX веке, что было в межвоенный период и что происходило после войны. Если говорить о периоде XIX века, то по архивным снимкам на этом месте находилась Сенная площадь. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.
"На большом рынке горожане продавали сено для лошадей и коров. Вдали виднелась тюрьма, которую построил итальянский архитектор Джорджо Торричелли. В межвоенный период здесь, на городском огороде, выращивали картофель. После войны власть Кишинева решила построить на этом месте в 1950-1951 годах место для спорта – официальное открытие Республиканского стадиона состоялось в 1952 году", - говорит эксперт.
По мнению Штефэницэ, стадион отлично вписался в городскую среду. Вплоть до 2007 года здесь проводили многочисленные спортивные мероприятия. В 2007 году Республиканский стадион снесли. Тогдашний премьер-министр Василий Тарлев на тракторе собственноручно начал снос построек на его территории. К сожалению, проект по восстановлению Тарлев не осуществил.
"В 2019 году Агентство по инспектированию и реставрации памятников разработало проект восстановления и реставрации ворот и административного корпуса Республиканского стадиона на улице Михаила Когэлничану", - продолжил глава Агентства.
Штефэницэ уточнил, что до проекта реставрации, в 2016 году, он принимал делегацию урбанистов и архитекторов из США, которые вели консультации на тему того, где и какой этажности в Кишиневе можно построить здание для дипломатической миссии США. Они захотели купить территорию, которая находилась на улице Алексея Матеевича, 109, принадлежащую Олимпийскому комитету.
"Агентство по инспектированию и реставрации памятников всегда ориентируется на урбанистический контекст и этажность построек. По этому адресу напротив находится 9-этажная немецкая дипмиссия, которая могла стать ориентиром для американцев. Не знаю, почему они отказались от этого плана", - заключил собеседник.