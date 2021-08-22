https://ru.sputnik.md/20210822/shtefenitse-kak-nesportivno-ssha-kupili-istoriyu-kishinevskogo-sporta-44084939.html

Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта

Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта

Глава Агентства по реставрации рассказал о том, что происходило в истории Республиканского стадиона и что в конечном итоге для Кишинева пошло не так.

2021-08-22T08:00+0300

2021-08-22T08:00+0300

2021-08-22T08:00+0300

радио

экспертиза

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44085086_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_02afbea7b427f7e81b378432a9d5e4d9.jpg

Штефэницэ: как США неспортивно купили историю кишиневского спорта Штефэницэ: как США неспортивно купили историю кишиневского спорта

Стоит вспомнить историю развития территории, которую занимает Республиканский стадион Кишинева, - что там находилось в XIX веке, что было в межвоенный период и что происходило после войны. Если говорить о периоде XIX века, то по архивным снимкам на этом месте находилась Сенная площадь. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.По мнению Штефэницэ, стадион отлично вписался в городскую среду. Вплоть до 2007 года здесь проводили многочисленные спортивные мероприятия. В 2007 году Республиканский стадион снесли. Тогдашний премьер-министр Василий Тарлев на тракторе собственноручно начал снос построек на его территории. К сожалению, проект по восстановлению Тарлев не осуществил.Штефэницэ уточнил, что до проекта реставрации, в 2016 году, он принимал делегацию урбанистов и архитекторов из США, которые вели консультации на тему того, где и какой этажности в Кишиневе можно построить здание для дипломатической миссии США. Они захотели купить территорию, которая находилась на улице Алексея Матеевича, 109, принадлежащую Олимпийскому комитету."Агентство по инспектированию и реставрации памятников всегда ориентируется на урбанистический контекст и этажность построек. По этому адресу напротив находится 9-этажная немецкая дипмиссия, которая могла стать ориентиром для американцев. Не знаю, почему они отказались от этого плана", - заключил собеседник.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио