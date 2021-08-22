Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210822/shtefenitse-kak-nesportivno-ssha-kupili-istoriyu-kishinevskogo-sporta-44084939.html
Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта
Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта
Глава Агентства по реставрации рассказал о том, что происходило в истории Республиканского стадиона и что в конечном итоге для Кишинева пошло не так.
2021-08-22T08:00+0300
2021-08-22T08:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44085086_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_02afbea7b427f7e81b378432a9d5e4d9.jpg
Штефэницэ: как США неспортивно купили историю кишиневского спорта
Штефэницэ: как США неспортивно купили историю кишиневского спорта
Стоит вспомнить историю развития территории, которую занимает Республиканский стадион Кишинева, - что там находилось в XIX веке, что было в межвоенный период и что происходило после войны. Если говорить о периоде XIX века, то по архивным снимкам на этом месте находилась Сенная площадь. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.По мнению Штефэницэ, стадион отлично вписался в городскую среду. Вплоть до 2007 года здесь проводили многочисленные спортивные мероприятия. В 2007 году Республиканский стадион снесли. Тогдашний премьер-министр Василий Тарлев на тракторе собственноручно начал снос построек на его территории. К сожалению, проект по восстановлению Тарлев не осуществил.Штефэницэ уточнил, что до проекта реставрации, в 2016 году, он принимал делегацию урбанистов и архитекторов из США, которые вели консультации на тему того, где и какой этажности в Кишиневе можно построить здание для дипломатической миссии США. Они захотели купить территорию, которая находилась на улице Алексея Матеевича, 109, принадлежащую Олимпийскому комитету."Агентство по инспектированию и реставрации памятников всегда ориентируется на урбанистический контекст и этажность построек. По этому адресу напротив находится 9-этажная немецкая дипмиссия, которая могла стать ориентиром для американцев. Не знаю, почему они отказались от этого плана", - заключил собеседник.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44085086_25:0:593:426_1920x0_80_0_0_f66b9d11d375eb299daffda4c549e08b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экспертиза, подкасты, аудио

Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта

08:00 22.08.2021
74
Радио
Штефэницэ: как США неспортивно купили историю кишиневского спорта
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Глава Агентства по реставрации рассказал о том, что происходило в истории Республиканского стадиона и что в конечном итоге для Кишинева пошло не так.
Стоит вспомнить историю развития территории, которую занимает Республиканский стадион Кишинева, - что там находилось в XIX веке, что было в межвоенный период и что происходило после войны. Если говорить о периоде XIX века, то по архивным снимкам на этом месте находилась Сенная площадь. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.
"На большом рынке горожане продавали сено для лошадей и коров. Вдали виднелась тюрьма, которую построил итальянский архитектор Джорджо Торричелли. В межвоенный период здесь, на городском огороде, выращивали картофель. После войны власть Кишинева решила построить на этом месте в 1950-1951 годах место для спорта – официальное открытие Республиканского стадиона состоялось в 1952 году", - говорит эксперт.
По мнению Штефэницэ, стадион отлично вписался в городскую среду. Вплоть до 2007 года здесь проводили многочисленные спортивные мероприятия. В 2007 году Республиканский стадион снесли. Тогдашний премьер-министр Василий Тарлев на тракторе собственноручно начал снос построек на его территории. К сожалению, проект по восстановлению Тарлев не осуществил.

"В 2019 году Агентство по инспектированию и реставрации памятников разработало проект восстановления и реставрации ворот и административного корпуса Республиканского стадиона на улице Михаила Когэлничану", - продолжил глава Агентства.

Штефэницэ уточнил, что до проекта реставрации, в 2016 году, он принимал делегацию урбанистов и архитекторов из США, которые вели консультации на тему того, где и какой этажности в Кишиневе можно построить здание для дипломатической миссии США. Они захотели купить территорию, которая находилась на улице Алексея Матеевича, 109, принадлежащую Олимпийскому комитету.
"Агентство по инспектированию и реставрации памятников всегда ориентируется на урбанистический контекст и этажность построек. По этому адресу напротив находится 9-этажная немецкая дипмиссия, которая могла стать ориентиром для американцев. Не знаю, почему они отказались от этого плана", - заключил собеседник.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:57Названы продукты, которые стоит включить в рацион тем, кто болел COVID-19
08:29Пока все спали: яркий Koktebel Jazz Party, протесты во Франции и наводнение в США
08:00Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта
07:30Мэрия объявила о продлении марафона вакцинации для учителей
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 августа
ВчераУченые: вакцина "Спутник Лайт" подходит для людей старше 60 лет
ВчераРусский богатырь, научивший борьбе молдаван
ВчераСкандал вокруг генпрокурора и дорогой парад: итоги недели в Молдове
ВчераПосольство России отреагировало на акт вандализма в селе Корпач
ВчераУгодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу
ВчераНа виадуке начались работы по замене асфальта
ВчераМинздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки
ВчераВ Кишиневе бесплатно стерилизуют бездомных кошек
ВчераВ Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"
ВчераВозможна ли вакцина от всех штаммов COVID-19 – отвечают ученые
ВчераТалибы гарантируют Афганистану годы репрессий и мракобесия: чего ждать Центральной Азии
ВчераГенпрокуратура пожаловалась в международные структуры на вмешательство властей
ВчераМолдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда
ВчераБрат президента Афганистана присоединился к талибам