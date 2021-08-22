https://ru.sputnik.md/20210822/skandal-s-genprokurorom-evakuatsiya-iz-kabula-i-volna-covid-itogi-nedeli-v-video-44142636.html
Скандал с генпрокурором, эвакуация из Кабула и волна COVID: итоги недели в видео
Скандал с генпрокурором, эвакуация из Кабула и волна COVID: итоги недели в видео
Смотрите на видео о скандал, которые разгорелись в Молдове, а также о росте числа новых подтвержденных случаев коронавируса в стране
2021-08-22T20:11+0300
2021-08-22T20:11+0300
2021-08-22T20:12+0300
видео
в молдове
генпрокурор
парламент
итоги недели
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Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Скандал вокруг генпрокурора МолдовыВ Молдове набирает скандал вокруг Генеральной прокуратуры. Все началось с заседания Высшего совета безопасности страны, которое состоялось 10 августа. По его итогам президент Молдовы Майя Санду заявила, что обсуждались меры, принимаемые ответственными органами для предотвращения отъезда из страны лиц, в отношении которых ведется следствие в связи с подозрением в крупной коррупции. По словам Санду, разработан ряд рекомендаций для Генпрокуратуры.Реформа юстиции или ее подчинение? О чем на самом деле инициативы PAS>>>А уже 13 августа народные избранники утвердили в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможной его последующую отставку. Проголосовали за законопроект 59 депутатов.В Генеральной прокуратуре 18 августа дали негативное заключение по предложенному для общественных обсуждений законопроекту о внесении поправок в закон "О прокуратуре". После того, как новая власть начала готовить почву для отстранения Александра Стояногло с поста генпрокурора, он на брифинге 19 августа обвинил президента во вмешательстве в дела прокуратуры и требовании начать уголовное преследование оппозиции. Генеральный прокурор сообщил, что опротестует предлагаемые депутатами поправки в закон "О прокуратуре".Устоит ли Стояногло: чем завершится противостояние власти и прокуратуры>>>В пятницу, 20 августа, депутаты от парламентского большинства ожидали, что Стояногло придет в парламент для представления отчета по делу о "банковском мошенничестве". Однако Стояногло отказался и прислал "информативную ноту", которую и рассмотрели члены юркомиссии. По итогам изучение документов депутаты от парламентского большинства приняли постановление, согласно которому Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.Ситуация в Афганистане и молдавские граждане в КабулеВ воскресенье, 15 августа, СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник, 16 августа, официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России организация) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.В столице Афганистана находятся восемь членов экипажа вертолета МИ-8 авиакомпании VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER. Они размещены в лагере Всемирной продовольственной программы ООН. Из восьмерых шестеро - граждане Молдовы. Рассматриваются разные варианты их эвакуации. Об этом Sputnik Молдова рассказал руководитель коммерческого департамента VALAN ICC Евгений Загребельный.В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) заявили, что продолжают прилагать дипломатические усилия для эвакуации граждан Молдовы из Афганистана, работающих по программе ООН. Предполагается, что это сделают на военно-транспортном самолете военно-воздушных сил Румынии.Рост новых подтвержденных случаев COVID-19В Молдове продолжается рост подтвержденных случаев коронавируса. В Кишиневе решили увеличить число мест в COVID-центре на Moldexpo.Примар столицы Ион Чебан отметил, что власти с тревогой следят за ежедневной эпидемиологической эволюцией новых случаев заражения коронавирусом. "Специалисты общественного здравоохранения предупреждают нас о новой волне COVID-19, где доминирует штамм "дельта", – отметил градоначальник.События непростой недели – в одном видео.
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Sputnik Молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
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Скандалы в Молдове и рост числа случаев COVID: итоги недели в одном видео
Скандалы в Молдове и рост числа случаев COVID: итоги недели в одном видео
2021-08-22T20:11+0300
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PT2M07S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, генпрокурор, парламент, итоги недели, видео
Скандал с генпрокурором, эвакуация из Кабула и волна COVID: итоги недели в видео
20:11 22.08.2021 (обновлено: 20:12 22.08.2021)
В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.
Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления.
Скандал вокруг генпрокурора Молдовы
В Молдове набирает скандал вокруг Генеральной прокуратуры. Все началось с заседания Высшего совета безопасности страны, которое состоялось 10 августа. По его итогам президент Молдовы Майя Санду заявила, что обсуждались меры, принимаемые ответственными органами для предотвращения отъезда из страны лиц, в отношении которых ведется следствие в связи с подозрением в крупной коррупции. По словам Санду, разработан ряд рекомендаций
для Генпрокуратуры.
А уже 13 августа народные избранники утвердили в первом чтении
законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможной его последующую отставку. Проголосовали за законопроект 59 депутатов.
В Генеральной прокуратуре 18 августа дали негативное заключение
по предложенному для общественных обсуждений законопроекту о внесении поправок в закон "О прокуратуре".
После того, как новая власть начала готовить почву для отстранения Александра Стояногло с поста генпрокурора, он на брифинге 19 августа обвинил президента во вмешательстве в дела прокуратуры и требовании начать уголовное преследование оппозиции. Генеральный прокурор сообщил, что опротестует
предлагаемые депутатами поправки в закон "О прокуратуре".
В пятницу, 20 августа, депутаты от парламентского большинства ожидали, что Стояногло придет в парламент для представления отчета по делу о "банковском мошенничестве". Однако Стояногло отказался и прислал "информативную ноту", которую и рассмотрели члены юркомиссии. По итогам изучение документов депутаты от парламентского большинства приняли постановление, согласно которому Генпрокуратуре дали 30 дней
на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.
Ситуация в Афганистане и молдавские граждане в Кабуле
В воскресенье, 15 августа, СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник, 16 августа, официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России организация) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
В столице Афганистана находятся восемь членов экипажа вертолета МИ-8 авиакомпании VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER. Они размещены в лагере Всемирной продовольственной программы ООН. Из восьмерых шестеро
- граждане Молдовы. Рассматриваются разные варианты их эвакуации. Об этом Sputnik Молдова
рассказал руководитель коммерческого департамента VALAN ICC Евгений Загребельный.
В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) заявили, что продолжают прилагать
дипломатические усилия для эвакуации граждан Молдовы из Афганистана, работающих по программе ООН. Предполагается, что это сделают на военно-транспортном самолете военно-воздушных сил Румынии.
Рост новых подтвержденных случаев COVID-19
В Молдове продолжается рост подтвержденных случаев коронавируса. В Кишиневе решили увеличить число мест в COVID-центре на Moldexpo.
Примар столицы Ион Чебан отметил, что власти с тревогой следят за ежедневной эпидемиологической эволюцией новых случаев заражения коронавирусом.
"Специалисты общественного здравоохранения предупреждают нас о новой волне COVID-19, где доминирует штамм "дельта", – отметил градоначальник.
События непростой недели – в одном видео.