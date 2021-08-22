https://ru.sputnik.md/20210822/skandal-s-genprokurorom-evakuatsiya-iz-kabula-i-volna-covid-itogi-nedeli-v-video-44142636.html

Скандал с генпрокурором, эвакуация из Кабула и волна COVID: итоги недели в видео

Скандал с генпрокурором, эвакуация из Кабула и волна COVID: итоги недели в видео

Смотрите на видео о скандал, которые разгорелись в Молдове, а также о росте числа новых подтвержденных случаев коронавируса в стране

2021-08-22T20:11+0300

2021-08-22T20:11+0300

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видео

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генпрокурор

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итоги недели

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Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Скандал вокруг генпрокурора МолдовыВ Молдове набирает скандал вокруг Генеральной прокуратуры. Все началось с заседания Высшего совета безопасности страны, которое состоялось 10 августа. По его итогам президент Молдовы Майя Санду заявила, что обсуждались меры, принимаемые ответственными органами для предотвращения отъезда из страны лиц, в отношении которых ведется следствие в связи с подозрением в крупной коррупции. По словам Санду, разработан ряд рекомендаций для Генпрокуратуры.Реформа юстиции или ее подчинение? О чем на самом деле инициативы PAS>>>А уже 13 августа народные избранники утвердили в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможной его последующую отставку. Проголосовали за законопроект 59 депутатов.В Генеральной прокуратуре 18 августа дали негативное заключение по предложенному для общественных обсуждений законопроекту о внесении поправок в закон "О прокуратуре". После того, как новая власть начала готовить почву для отстранения Александра Стояногло с поста генпрокурора, он на брифинге 19 августа обвинил президента во вмешательстве в дела прокуратуры и требовании начать уголовное преследование оппозиции. Генеральный прокурор сообщил, что опротестует предлагаемые депутатами поправки в закон "О прокуратуре".Устоит ли Стояногло: чем завершится противостояние власти и прокуратуры>>>В пятницу, 20 августа, депутаты от парламентского большинства ожидали, что Стояногло придет в парламент для представления отчета по делу о "банковском мошенничестве". Однако Стояногло отказался и прислал "информативную ноту", которую и рассмотрели члены юркомиссии. По итогам изучение документов депутаты от парламентского большинства приняли постановление, согласно которому Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.Ситуация в Афганистане и молдавские граждане в КабулеВ воскресенье, 15 августа, СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник, 16 августа, официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России организация) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.В столице Афганистана находятся восемь членов экипажа вертолета МИ-8 авиакомпании VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER. Они размещены в лагере Всемирной продовольственной программы ООН. Из восьмерых шестеро - граждане Молдовы. Рассматриваются разные варианты их эвакуации. Об этом Sputnik Молдова рассказал руководитель коммерческого департамента VALAN ICC Евгений Загребельный.В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) заявили, что продолжают прилагать дипломатические усилия для эвакуации граждан Молдовы из Афганистана, работающих по программе ООН. Предполагается, что это сделают на военно-транспортном самолете военно-воздушных сил Румынии.Рост новых подтвержденных случаев COVID-19В Молдове продолжается рост подтвержденных случаев коронавируса. В Кишиневе решили увеличить число мест в COVID-центре на Moldexpo.Примар столицы Ион Чебан отметил, что власти с тревогой следят за ежедневной эпидемиологической эволюцией новых случаев заражения коронавирусом. "Специалисты общественного здравоохранения предупреждают нас о новой волне COVID-19, где доминирует штамм "дельта", – отметил градоначальник.События непростой недели – в одном видео.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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в молдове, генпрокурор, парламент, итоги недели, видео