https://ru.sputnik.md/20210822/uchenye-gramm-kolbasa-otnimaet-27-sekund-zhizni-chelovek-44141672.html

Ученые: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека

Ученые: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека

Ученые: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека

2021-08-22T20:46+0300

2021-08-22T20:46+0300

2021-08-22T20:46+0300

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Ученые из Мичиганского университета смогли создать специальную систему, которая рассчитывает, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней, передает РИА Новости.Специалисты оценили более 6000 типов блюд и продуктов.Например, с учетом других факторов один хот-дог стоит 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты, заявляют ученые.Однако существует продукты, обладающие обратным свойством. Так, порция орехов добавляет 26 минут жизни, а лосось — 16. Помимо этого, к полезным продуктам отнесли бобовые, фрукты и овощи.На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.

https://ru.sputnik.md/20210820/maksimalnaya-doza-sakhar-zdorovye-44082022.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

еда, долголетие