https://ru.sputnik.md/20210822/uchenye-gramm-kolbasa-otnimaet-27-sekund-zhizni-chelovek-44141672.html
Ученые: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека
Ученые: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека
Ученые: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека
2021-08-22T20:46+0300
2021-08-22T20:46+0300
2021-08-22T20:46+0300
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Ученые из Мичиганского университета смогли создать специальную систему, которая рассчитывает, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней, передает РИА Новости.Специалисты оценили более 6000 типов блюд и продуктов.Например, с учетом других факторов один хот-дог стоит 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты, заявляют ученые.Однако существует продукты, обладающие обратным свойством. Так, порция орехов добавляет 26 минут жизни, а лосось — 16. Помимо этого, к полезным продуктам отнесли бобовые, фрукты и овощи.На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.
https://ru.sputnik.md/20210820/maksimalnaya-doza-sakhar-zdorovye-44082022.html
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еда, долголетие
Ученые: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека
Исследователи доказали, что существуют продукты и для продления жизни.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik.
Ученые из Мичиганского университета смогли создать специальную систему, которая рассчитывает, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней, передает РИА Новости
.
Специалисты оценили более 6000 типов блюд и продуктов.
"Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни", — говорится в статье.
Например, с учетом других факторов один хот-дог стоит 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты, заявляют ученые.
Однако существует продукты, обладающие обратным свойством. Так, порция орехов добавляет 26 минут жизни, а лосось — 16. Помимо этого, к полезным продуктам отнесли бобовые, фрукты и овощи.
На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.