https://ru.sputnik.md/20210822/ukladka-trub-severnogo-potoka2-zavershena-v-vodakh-danii-44136886.html

Укладка труб "Северного потока—2" завершена в водах Дании

Укладка труб "Северного потока—2" завершена в водах Дании

Укладка труб "Северного потока-2" завершена в водах Дании

2021-08-22T18:55+0300

2021-08-22T18:55+0300

2021-08-22T18:55+0300

в мире

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Закончилась укладка труб "Северного потока—2" в исключительной экономической зоне Дании. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.По информации этого сервиса, трубоукладочное судно "Фортуна", которое работало над окончанием строительства в этом районе, 21 августа пересекло морскую границу с Германией.РИА Новости пока не располагает официальным комментарием Nord Stream 2 AG.В конце июля компания — оператор строительства сообщала, что "Фортуна" работает на заключительном участке проекта.В минувшую пятницу Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что по морю осталось уложить всего 15 километров газопровода.Позднее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон продолжит противодействовать проекту, а американский Минфин включил в санкционный список две компании, причастные к строительству "Северного потока — 2", и два судна сопровождения.США, продвигающие на европейский рынок свой сжиженный природный газ, пытались активно препятствовать строительству, вводя несколько раундов экономических санкций. Украина, которая опасается потерять транзитные газовые платежи от России, также выступала против "Северного потока — 2". Путин, в свою очередь, подчеркивал, что это чисто экономический проект, так как маршрут по дну Балтийского моря на две тысячи километров короче, чем украинский."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

https://ru.sputnik.md/20210722/mid-rossii-severnyy-potok--2-otvechaet-mezhdunarodnym-normam-42947833.html

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в мире, северный поток-2