https://ru.sputnik.md/20210822/ukrainskiy-maramuresh-chto-pomeshalo-etoy-geopoliticheskoy-tseli-khruscheva-44016669.html

Украинский Марамуреш: что помешало этой геополитической цели Хрущева

Украинский Марамуреш: что помешало этой геополитической цели Хрущева

Судьба региона Марамуреш весьма драматична и наполнена значимыми событиями. 22.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-22T11:41+0300

2021-08-22T11:41+0300

2021-08-22T11:41+0300

общество

украина

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марамуреш

история

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В начале августа 1940 года одновременно с образованием Молдавской Советской Республики уезды юга и севера Бессарабии, также как и Южной Буковины, официально стали частью Украинской ССР. Центральная часть Бессарабии со столицей в Кишиневе также оказалась зависимой от Киева. До 60-х годов XX века Молдавская ССР жила по законам Украины, под руководством управленцев, присылаемых из Киева (в том числе бывшего первого секретаря Запорожского и Днепропетровского обкомов компартии Леонида Брежнева).Однако притязания украинской партократии на юго-западном направлении не ограничивались Бессарабией и Южной Буковиной. В 1945 году имел место территориальный спор вокруг Марамурешского уезда с центром в городе Сигету-Мармацией.Судьба этого региона драматична. Еще в раннем средневековье Марамурештская историческая область стала частью Венгерского королевства. Ее северная часть, с центром в городе Хуст населялась преимущественно славянами. В Южном Марамуреше – с центром в Сигету преобладало валашское (румынское) население. После распада Австро-Венгрии "Большой Марамуреш" был разделен на славянскую и румынскую части. Последняя отошла к Румынии, где был учрежден Марамурешский уезд. Однако по итогам Второго Венского арбитража (1940 год) вместе с Северной Трансильванией город Сигету вновь вернулся в состав Венгрии.Осенью 1944 года уезд перешел под контроль советской военной администрации. Руководство Советской Украины решило воспользоваться тем, что с ноября 1944 года начался процесс присоединения к СССР сопредельного с Марамурешским уездом Закарпатья.В уездном центре 4 февраля 1945 года состоялся инициированный "Народной Радой Закарпатской Украины" "съезд народных представителей". Форум высказался за присоединение региона к Закарпатской Украине, которая также до недавнего времени была под венгерской властью.Организаторов данного действия не смущало, что украинская (русинская) община в границах Марамурешского уезда составляла лишь около 18% жителей уезда при 74% этнических румын. К слову, заметим, что в том же Измаильском уезде в 1940 году украинцев было почти столько же (20%). Правда, 24% жителей Измаильского уезда составляли русские. В связи с этим для обоснования украинского статуса Нижнего Подунавья киевские чиновники выдвигали аргумент численного преобладания не украинцев, а славян в целом (включая болгар) над молдаванами."Съезд народных представителей" положил начало формированию новых административных органов на низовом уровне – "народных комитетов", находившихся в фактическом подчинении Ужгорода. Уездная организации компартии также стала интегрироваться в состав парторганизации Закарпатья, которая готовилась стать частью КП(б)У.Глава правительства и компартии Украины Никита Хрущев был осведомлен об этих процессах.Вполне возможно, что главе УССР удалось бы добиться в Марамуреше тех же результатов, что пятью годами раньше в Бессарабии и на севере Буковины, не встреть он упорного сопротивления со стороны местных элит.В конце февраля 1945 года в спорном уезде был раскрыт крупный заговор против новоявленной гражданской администрации. К нему был причастен бывший префект уезда, главы румынских сел, бывшие высокопоставленные сотрудники полиции, священнослужители румынской православной церкви.В день традиционной местной ярмарки, на которую в Сигету съезжалось множество крестьян, 5 марта предполагалось провести манифестацию против передачи региона Украине. В ней планировалось задействовать около 15 тысяч человек. Мирный протест должен был перерасти в восстание с захватом административных зданий. Далее лидеры протеста планировали обратиться к Союзной Контрольной Комиссии с требованием передачи Марамурешского уезда под румынскую юрисдикцию.Накануне этих событий в уезде фиксировалось появление множества отпускников и дезертиров румынской армии, в том числе и офицеров, не зарегистрировавшихся, как полагалось, у советского коменданта.Напряженность усиливалась и тем, что румынские села саботировали отправку мужского населения на восстановление железных дорог. Неподалеку от Сигету были задержаны диверсанты, пытавшиеся, как указывалось в армейских донесениях, затопить водой соляные шахты, снабжавшие солью 2-й и 4-й Украинские фронты Красной Армии.Данные события дали основание советским военным принять превентивные меры. Ярмарка в день готовившегося восстания была отменена, въезд в уездный центр ограничен. На подступах к городу армейские патрули изымали большое количество оружия. По подозрению в организации беспорядков были задержаны более 50 человек.По каналам армии и спецслужб информация о противодействии планам украинских властей в Марамуреше стала поступать в Москву, что ставило Хрущева в неудобное положение.К тому же 6 марта важные изменения произошли в "коридорах власти" Бухареста. Под воздействием советской дипломатии было сформировано новое правительство Румынии во главе с социалистом Петру Грозой. В качестве ответного жеста Москва передала уезды Северной Трансильвании из-под контроля советских военных румынской гражданской администрации. Данный шаг означал воссоединение Северной Трансильвании с Румынией после нахождения с 1940 года региона в составе Венгрии.Однако эти изменения не коснулись Марамурешского уезда, который продолжал по умолчанию подчиняться Ужгороду. В конце марта в Сигету прибыл уполномоченный представитель правящего в Румынии Национально-демократического фронта (НДФ) – Николае Гольдбергер. Одновременно он являлся секретарем объединенной северо-трансильванской организации румынской компартии. Его цель состояла в переподчинении уезда румынским властям.После холодного приема местными чиновниками Гольдбергер был вынужден направиться в Ужгород, но и там его миссия потерпела неудачу. Глава Народной Рады Закарпатья Иван Туряница заявил, что рассматривает Марамурешский уезд как неотъемлемую составную часть Закарпатской Украины. Киев был в курсе всех обстоятельств этой миссии.В апреле 1944 года в спор о принадлежности Сигету вмешался один из лидеров румынской компартии и член правительства Василе Лука. Он побывал в уезде в начале апреля.Тогда же Бухарест сумел сформировать в Сигету свою опорную общественно-политическую структуру – уездный Совет Национально-демократического фронта (НДФ). Его составили представители левых общественно-политических организаций, включая и украинских. Румынские функционеры смогли также перехватить у Ужгорода и Киева контроль местной коммунистической организацией.Эти важные для Бухареста изменения произошли благодаря тому, что сотрудники Хрущева в Закарпатье были вынуждены поумерить свой пыл. Руководство СССР взяло курс на установление дружественных отношений с переходившей "на социалистические рельсы" Румынией. Территориальные конфликты Москве с Бухарестом были не нужны.Вопрос о действиях "украинцев" в Марамуреше был затронут в телефонном разговоре Иосифа Сталина с Хрущевым. Последний сослался на то, что Туряница "вел захватнические действия" (как сам Хрущев позже с юмором вспоминал в своих мемуарах) по собственной инициативе. На это фактический глава Советского Союза ответил весьма однозначно: "Говорят, вы имеете на него влияние, пусть отзовет свои отряды с территории Румынии".Совет НДФ 9 апреля официально провозгласил установление румынской администрации над Марамурешским уездом. Произошла мирная передача власти румынским чиновникам, после которой большая часть функционеров окружного комитета Закарпатской Народной Рады выехала в Ужгород. Народные комитеты в 10-ти преимущественно украинских селах уезда продолжили свою работу, но уже под эгидой румынских властей.Марамурешские события 1945 года побуждают провести исторические параллели с переходом в 1940 год под советский контроль Бессарабии.Безусловно, эти процессы происходили в разных условиях, но тем не менее бросается в глаза сильный контраст в поведении марамурешских и бессарабских элит.Напомним, что из почти трехмиллионного постоянного населения Пруто-Днестровья в "Старое королевство" выехали лишь около 20 тысяч человек. Оставшиеся в регионе государственные и общественные деятели демонстрировали высокий уровень лояльности к новым властям. Бесследно растворились уездные и местные структуры правившего тогда в Румынии "Фронта национального возрождения". Не было зафиксировано протестных выступлений в связи с передачей Измаила, Аккермана (Четатя-Албэ) и Хотина в прямое подчинение Киева. Основной причиной таких различий является очень отличающееся самосознание жителей этих регионов. Если Южный Марамуреш (территория Марамурешского уезда) является регионом, где валахи были автохтонным населением, то Пруто-Днестровье изначально характеризовалась полиэтничностью. Молдаване проникли сюда вслед за славянами и тюрками, активно взаимодействуя с ними.Пусть и находясь под властью других государств, но валашские элиты доминировали в управлении Марамурешом. В Бессарабии же молдавские элиты изначально делили власть с лидерами других национальных групп, участвуя в создании полиэтничной региональной общности.Поэтому переход под власть многонациональной Советской Украины вызвал столь разную реакцию у бессарабских и марамурешских обществ.

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украина, румыния, марамуреш, история