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Умерла княгиня Лихтенштейна
Умерла княгиня Лихтенштейна
Недавно княгиня перенесла инсульт, после которого ее состояние стало резко ухудшаться. 22.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-22T10:18+0300
2021-08-22T10:18+0300
2021-08-22T10:18+0300
в мире
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась накануне после перенесенного инсульта. Княгине был 81 год, передает РИА Новости со ссылкой на заявление княжеского дома.Сообщается, что княгиня умерла в окружении семьи в субботу. Согласно заявлению, состояние ее здоровья "неуклонно ухудшалось" после инсульта, перенесенного в среду.Княгиня Мария родилась в 1940 году в графской семье в Праге, которая в то время входила в протекторат Богемии и Моравии. Она вышла замуж за Ханса-Адама II в 1967 году, у них родилось четверо детей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, лихтенштейн
Умерла княгиня Лихтенштейна
Недавно княгиня перенесла инсульт, после которого ее состояние стало резко ухудшаться.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik.
Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась накануне после перенесенного инсульта. Княгине был 81 год, передает РИА Новости
со ссылкой на заявление княжеского дома.
Сообщается, что княгиня умерла в окружении семьи в субботу. Согласно заявлению, состояние ее здоровья "неуклонно ухудшалось" после инсульта, перенесенного в среду.
Княгиня Мария родилась в 1940 году в графской семье в Праге, которая в то время входила в протекторат Богемии и Моравии. Она вышла замуж за Ханса-Адама II в 1967 году, у них родилось четверо детей.