https://ru.sputnik.md/20210822/uvidimsya-na-verkhnem-etazhe-intervyu-pozharn-44136577.html

Увидимся на верхнем этаже: эмоциональное интервью с самым известным пожарным

Увидимся на верхнем этаже: эмоциональное интервью с самым известным пожарным

Эмоциональное интервью с Дмитрием Польщиным

2021-08-22T15:47+0300

2021-08-22T15:47+0300

2021-08-22T16:17+0300

пожарный

интервью

общество

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Узнайте из материала Sputnik Moldova, что является самым сложным в профессии пожарного, о чем люди предпочли бы не знать. Дмитрий Польщин — пожалуй, самый известный пожарный в Республике Молдова. На своей странице в Facebook он подробно раскрывает проблемы профессии пожарного. То, чего люди не узнают из сотен журналистских репортажей о пожарах. Наше тело выздоравливает, но то, что есть в наших сердцах - — никогдаДмитрий Польщин работает пожарным 18 лет. Он начал свою деятельность сразу после армии, и единственная причина, по которой он взял перерыв в карьере, была финансовая — слишком низкая зарплата. Однако "зов души", по его словам, был сильнее, и вскоре он вернулся к своим коллегам. Однако вскоре Дмитрий столкнется с другой реальностью — нельзя быть героем для всех. "Вы можете адаптироваться абсолютно ко всему. Мы с годами привыкли к очень высоким температурам, преодолеваем физическую боль, но самая сложная — психологическая. Не всегда удается спасти людей от смерти. Иногда они умирают прямо у нас на руках. Это самая тяжелая часть жизни пожарного. После каждой миссии мышцы нашего тела восстанавливаются, а то, что остается в голове и сердце — никогда ", - говорит нам Дмитрий Польщин.Но достаточно было попросить его вспомнить самые сложные моменты карьеры, и улыбка исчезла."Самым тяжелым психологическим моментом, который я, наверное, никогда не забуду, была автомобильная авария. Мы пришли на помощь, и я около 30 минут пытался реанимировать беременную молодую женщину. Но у меня не получилось...", - вспоминает пожарный.Еще одна болезненная часть работы по тушению пожаров, по его словам, заключается в том, что "мы никогда не ищем людей, которых спасли. Мы не пытаемся выяснить, выжили они или нет, потому что эти вещи травмируют. Речь идет о десятках, сотнях людей, спасенных за годы карьеры", — говорит он. Фраза "живет каждый день, как если бы он был последним", говорит Польщин, для пожарных более реальна, чем люди могут себе представить. Общество вместе с пожарными и спасателями неоднократно становилось свидетелем множества трагедий, но один из самых шокирующих случаев для Генинспектората по чрезвычайным ситуациям произошел пять лет назад в секторе Чокана на улице Узинелор. Где при борьбе с огнем погиб пожарный. "Нет простых пожаров, каждый из них — это вызов", — говорит Польщин. Однако 25 молдавских пожарных, в том числе Дмитрий, добровольно согласились помочь властям Греции тушить пожары, возникшие несколько недель назад в Греции. "Нас выбрали для миссии, несмотря на то, что пожары в Греции не типичны для Молдовы. Некоторые коллеги отказались, и я понимаю их. Моя жена, например, всегда поддерживала меня, но это был единственный раз, когда она спросила меня, не хочу ли я передумать", — говорит пожарный. Неделю назад пять российских солдат и трое турок погибли в Турции после того, как пожарный самолет разбился при посадке. "Наши российские и турецкие коллеги погибли в тот день, когда мы отправились с миссией в Грецию. Независимо от страны происхождения, для каждого из нас, когда умирает пожарный, это как будто умирает брат. Я думаю, что пожарные — это своего рода каста на этой планете, потому что, откуда бы мы ни приехали, нам всегда помогают, если мы говорим, что мы пожарные или спасатели. Это трагедия, когда умирает наш коллега, даже если он находится за тысячи километров. Между нами в такие моменты только одно выражение — "увидимся на верхнем этаже...", - говорит молдавский пожарный.Правда о работе разрушительна, но мы не можем впадать в депрессию"Имея многолетний опыт, — говорит Дмитрий Польщин, — мы выработали одну привычку. У нас мало времени на эмоции или чувства". "У меня был случай, когда нам пришлось вытаскивать парализованную женщину из горящей квартиры. Какой же я спасатель, если тогда я показал свои эмоции? Конечно, сначала было тяжелее. После первых случаев гибели людей я приходил домой и долго смотрел в одну точку", - вспоминает пожарный. За 18 лет деятельности Дмитрий Польщин получил десятки дипломов и медалей благодарности. Один — особенный. Его вручил ему иностранный гражданин в Кишиневе. В его доме случился пожар, и Дмитрий спас его собаку. "Мы вывели собаку из квартиры, я сделал псу реанимационный массаж и вернул его к жизни. Поэтому я получил диплом хозяина собаки", — радостно вспоминает он. Год назад у опытного пожарного была очередная "сложная" миссия. Вместе с коллегой зимой ему пришлось пролезть через трубу, чтобы спасти 10 застрявших там уток. Проведя полжизни в "огне и паре", после вынужденного перерыва из-за низкой заработной платы и смертельного риска на каждой миссии, пожарный не готов расставаться с профессией. Вопрос, адресованный Дмитрию Польщину в начале интервью, имеет смысл расположить в конце: - "Разве ты не устал?" - Нет! Это смысл моей жизни!

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2021

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пожарный, интервью