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https://ru.sputnik.md/20210822/vladimir-putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-44135449.html
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага
2021-08-22T14:21+0300
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россия
владимир путин
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Российский президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем флага России, отметив, что флаг и гимн являются символами государства, подтверждают его самостоятельность, суверенитет, передает РИА Новости.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа."Мы с вами только что принимали участие в торжественном мероприятии, связанном с праздником, с Днем флага России, и я хочу вас, всех граждан России поздравить с этим праздником. Флаг, гимн - это символы государства, любой страны и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций, и являются в известной степени морально-нравственным основанием самой российской государственности", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".
https://ru.sputnik.md/20210822/rossia-den-gosudarstvennii-flag-interesnye-fakty-trikolor-44132696.html
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владимир путин, флаг

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

14:21 22.08.2021 (обновлено: 14:24 22.08.2021)
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© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
/
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Путин присутствовал во время поднятия триколора на Поклонной горе в День флага.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Российский президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем флага России, отметив, что флаг и гимн являются символами государства, подтверждают его самостоятельность, суверенитет, передает РИА Новости.
В России отмечается День Государственного флага - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
Россия
В России отмечается День Государственного флага - интересные факты о триколоре
12:07
148
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День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа.
"Мы с вами только что принимали участие в торжественном мероприятии, связанном с праздником, с Днем флага России, и я хочу вас, всех граждан России поздравить с этим праздником. Флаг, гимн - это символы государства, любой страны и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций, и являются в известной степени морально-нравственным основанием самой российской государственности", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".
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