https://ru.sputnik.md/20210822/vladimir-putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-44135449.html

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

2021-08-22T14:21+0300

2021-08-22T14:21+0300

2021-08-22T14:24+0300

россия

владимир путин

флаг

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Российский президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем флага России, отметив, что флаг и гимн являются символами государства, подтверждают его самостоятельность, суверенитет, передает РИА Новости.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа."Мы с вами только что принимали участие в торжественном мероприятии, связанном с праздником, с Днем флага России, и я хочу вас, всех граждан России поздравить с этим праздником. Флаг, гимн - это символы государства, любой страны и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций, и являются в известной степени морально-нравственным основанием самой российской государственности", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".

https://ru.sputnik.md/20210822/rossia-den-gosudarstvennii-flag-interesnye-fakty-trikolor-44132696.html

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владимир путин, флаг