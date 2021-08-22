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Восстанавливая справедливость
Восстанавливая справедливость
В Оргеевском районе восстановлен памятный знак в честь воинов 2-го кавалерийского корпуса Южного фронта, разрушенный вандалами в начале текущего года.
2021-08-22T13:01+0300
2021-08-22T13:14+0300
общество
в молдове
оргеев
мемориал
вандалы
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В том, что памятник героям-кавалеристам, сражавшимся жарким летом 1941-го года на молдавской земле, будет восстановлен, сомнений не было. Слишком высокую цену заплатили красные конники в начале Великой Отечественной войны, с боем защищая каждый метр советской территории. Слишком кощунственно поступили негодяи-вандалы, охотники за цветным металлом, варварски спилив памятник и рассчитывая нажиться за счет его последующей сдачи. Слишком широким оказался резонанс от совершенного преступления, "авторы" которого, к слову, до сих пор не известны. Но тот факт, что руководство Оргеевского района приняло решение целиком и полностью взять на себя расходы по восстановлению и полной реконструкции памятника, а также благоустройства прилегающей территории, безусловно, достойно уважения. У села Иванча Оргеевского района 21 августа состоялась торжественная церемония открытия восстановленного памятного знака в честь воинов 2-го кавалерийского корпуса имени Совета народных комиссаров Украины. В мероприятии приняли участие председатель Оргеевского района Дину Цуркану, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь Анатолий Калинин, представители Координационного совета российских соотечественников, поисковых организаций Молдовы, жители села Иванча. Военно-мемориальный объект в честь защитников Молдавии в 1941 году обрел новый облик. На место вернулся 18-метровый стилизованный штык, выполненный из нержавеющей стали. В ходе реставрации скульптуру отполировали, восстановили поврежденные вандалами части. Были заменены гранитные плиты, повествующие о подвиге красных конников в начальный период войны. От республиканской трассы к площадке перед памятником теперь ведут не изломанная временем заросшая тропинка, а ровная, выложенная брусчаткой дорожка. Вдоль нее высадили декоративные кусты и деревья, установили скамейки и урны для мусора, ночное освещение.Решением примарии села Иванча памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса взят на баланс местных органов власти, обретя, спустя более трех десятков лет, государственный статус. Памятное место на карте Оргеевского района обрело новую жизнь, новый облик, достойный памяти павших героев.
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Алексей Петрович
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в молдове, оргеев, мемориал, вандалы

Восстанавливая справедливость

13:01 22.08.2021 (обновлено: 13:14 22.08.2021)
172
© Photo : Алексей ПетровичВ Оргеевском районе восстановлен памятный знак
В Оргеевском районе восстановлен памятный знак - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Photo : Алексей Петрович
Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
В Оргеевском районе восстановлен памятный знак в честь воинов 2-го кавалерийского корпуса Южного фронта, разрушенный вандалами в начале текущего года.
КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В том, что памятник героям-кавалеристам, сражавшимся жарким летом 1941-го года на молдавской земле, будет восстановлен, сомнений не было. Слишком высокую цену заплатили красные конники в начале Великой Отечественной войны, с боем защищая каждый метр советской территории. Слишком кощунственно поступили негодяи-вандалы, охотники за цветным металлом, варварски спилив памятник и рассчитывая нажиться за счет его последующей сдачи. Слишком широким оказался резонанс от совершенного преступления, "авторы" которого, к слову, до сих пор не известны. Но тот факт, что руководство Оргеевского района приняло решение целиком и полностью взять на себя расходы по восстановлению и полной реконструкции памятника, а также благоустройства прилегающей территории, безусловно, достойно уважения.
© Photo : Алексей ПетровичВ Оргеевском районе восстановлен памятный знак
В Оргеевском районе восстановлен памятный знак - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
В Оргеевском районе восстановлен памятный знак
© Photo : Алексей Петрович

У села Иванча Оргеевского района 21 августа состоялась торжественная церемония открытия восстановленного памятного знака в честь воинов 2-го кавалерийского корпуса имени Совета народных комиссаров Украины. В мероприятии приняли участие председатель Оргеевского района Дину Цуркану, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь Анатолий Калинин, представители Координационного совета российских соотечественников, поисковых организаций Молдовы, жители села Иванча.
Военно-мемориальный объект в честь защитников Молдавии в 1941 году обрел новый облик. На место вернулся 18-метровый стилизованный штык, выполненный из нержавеющей стали. В ходе реставрации скульптуру отполировали, восстановили поврежденные вандалами части. Были заменены гранитные плиты, повествующие о подвиге красных конников в начальный период войны. От республиканской трассы к площадке перед памятником теперь ведут не изломанная временем заросшая тропинка, а ровная, выложенная брусчаткой дорожка. Вдоль нее высадили декоративные кусты и деревья, установили скамейки и урны для мусора, ночное освещение.
© Photo : Алексей ПетровичВ Оргеевском районе восстановлен памятный знак
В Оргеевском районе восстановлен памятный знак - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
В Оргеевском районе восстановлен памятный знак
© Photo : Алексей Петрович
Решением примарии села Иванча памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса взят на баланс местных органов власти, обретя, спустя более трех десятков лет, государственный статус. Памятное место на карте Оргеевского района обрело новую жизнь, новый облик, достойный памяти павших героев.
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