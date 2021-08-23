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https://ru.sputnik.md/20210823/30-let-nezavisimosti-ukrainy--mogut-li-izvlech-opyt-strany-blizhnego-zarubezhya-44149852.html
30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
Прямая трансляция видеомоста Москва-Минск-Тбилиси-Кишинев-Ереван.
2021-08-23T11:00+0300
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политика
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое транслируется в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры отвечают на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.Как положение дел на Украине влияет на ее географических соседей?Участники в Москве:– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин.
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Видеомост "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья"
Видеомост "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья"
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в мире, украина, молдова, видео

30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья

11:00 23.08.2021 (обновлено: 11:05 23.08.2021)
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Смотрите в прямой трансляции видеомост Москва-Минск-Тбилиси-Кишинев-Ереван.
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое транслируется в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры отвечают на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.

Как положение дел на Украине влияет на ее географических соседей?

Участники в Москве:

– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;
– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;
– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин.
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