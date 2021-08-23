https://ru.sputnik.md/20210823/30-let-nezavisimosti-ukrainy--mogut-li-izvlech-opyt-strany-blizhnego-zarubezhya-44149852.html

30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья

30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья

Прямая трансляция видеомоста Москва-Минск-Тбилиси-Кишинев-Ереван.

2021-08-23T11:00+0300

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политика

в мире

украина

молдова

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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое транслируется в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры отвечают на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.Как положение дел на Украине влияет на ее географических соседей?Участники в Москве:– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин.

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Видеомост "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья" Видеомост "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья" 2021-08-23T11:00+0300 true PT63M26S

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, молдова, видео