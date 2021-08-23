Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210823/cheban-17-millionov-44176497.html
Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
2021-08-23T23:19+0300
2021-08-23T23:19+0300
новости кишинева
ион чебан
высшая судебная палата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0b/35081834_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02919eec12a8490fd3bab636f08a3f88.jpg
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Примар Кишинева сообщил в понедельник, что судебный исполнитель осуществляет принудительные действия для взыскания из муниципального бюджета 17 миллионов леев.Чебан подчеркнул, что последнее слово и последнее решение должна принять Высшая судебная палата. Ей предстоит рассмотреть жалобу, поданную муниципалитетом 19 июля 2021 года."На данный момент примэрия уведомила министерство финансов об отклонениях от действующего законодательства в действиях судебного пристава-исполнителя. Министерству финансов остается вмешаться в рамках своей юридической компетенции, чтобы избежать изъятия 17 миллионов леев вопреки законной процедуре", – сообщил столичный градоначальник.Чебан обратился к председателю парламента, премьер-министру, главе государства, министерству финансов с просьбой остановить этот процесс до принятия правоохранительными органами окончательного решения по данному делу.Напомним, ранее судебные инстанции обязали примэрию Кишинева, не состоящую в каких-либо договорных отношениях с АО Locuint‌e pentru tot‌i, компенсировать "упущенную выгоду" акционерного общества.
https://ru.sputnik.md/20210803/ion-cheban-kishinevtsev-ograbili-na-milliony-leev-43536947.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0b/35081834_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0e3260fb47b5d48b8034b35c068f1e11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ион чебан, высшая судебная палата

Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается

23:19 23.08.2021
97
© Sputnik / Mihai CarausИон Чебан
Ион Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Столичный градоначальник утверждает, что город незаконно лишают 50 новых дворов, 250-300 детских площадок, 20 стадионов.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Примар Кишинева сообщил в понедельник, что судебный исполнитель осуществляет принудительные действия для взыскания из муниципального бюджета 17 миллионов леев.
Чебан подчеркнул, что последнее слово и последнее решение должна принять Высшая судебная палата. Ей предстоит рассмотреть жалобу, поданную муниципалитетом 19 июля 2021 года.
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Новости Кишинева
Ион Чебан: кишиневцев ограбили на миллионы леев
3 августа, 19:56
658
"На данный момент примэрия уведомила министерство финансов об отклонениях от действующего законодательства в действиях судебного пристава-исполнителя. Министерству финансов остается вмешаться в рамках своей юридической компетенции, чтобы избежать изъятия 17 миллионов леев вопреки законной процедуре", – сообщил столичный градоначальник.
Чебан обратился к председателю парламента, премьер-министру, главе государства, министерству финансов с просьбой остановить этот процесс до принятия правоохранительными органами окончательного решения по данному делу.

"Что означают для Кишинева 17 миллионов леев? Ремонт не менее 50 дворов, около 250-300 детских площадок, 20 стадионов. Это очень значимая сумма для открытия нового детского сада или ремонта, к примеру, школы №6", – утверждает кишиневский примар.

Напомним, ранее судебные инстанции обязали примэрию Кишинева, не состоящую в каких-либо договорных отношениях с АО Locuint‌e pentru tot‌i, компенсировать "упущенную выгоду" акционерного общества.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:44Санду обсудила условия поступления в Молдову 50 миллионов евро
23:19Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
22:54Участники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ
22:27В Приднестровье ученики вернутся в школу шестого сентября
22:05Курс валют на вторник: доллар дешевеет, евро растет
21:47Какой может быть Украина? Какой быть Украине?
21:33Мурадов: "Крымская платформа" – бесплодная, враждебная делу мира затея
21:17Что ждет отношения Молдовы и России после участия Санду в "Крымской платформе"
20:58"Динамо" – "Шериф": билет без сертификата COVID недействителен
20:32Путин – о ситуации в Афганистане: имеет прямое отношение к нашей безопасности
20:04Шокирующий случай в Кишиневе: таксист угрожал пассажирам пистолетом
19:37Меркель закрывает "газовые дела" в Москве
19:09Блок ПКРМ-ПСРМ напомнил о ГЭС на Днестре: нужно решить проблему с Украиной
18:41Путин сообщил о планах совершенствования российского флота
18:14Желающего стать депутатом в Гагаузии "двойника" Владимира Кыссы сняли с гонки
17:47Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки
17:42Ситуация с COVID-19 ухудшается: будет ли военный парад в День независимости
17:26Украина тридцать лет спустя: проблема выбора
17:01Как будут учиться школьники с 1 сентября: ответ главы Минздрава
16:36В России изменили правила въезда для граждан Молдовы