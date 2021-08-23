https://ru.sputnik.md/20210823/cheban-17-millionov-44176497.html

Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается

Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается

Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается

2021-08-23T23:19+0300

2021-08-23T23:19+0300

2021-08-23T23:19+0300

новости кишинева

ион чебан

высшая судебная палата

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Примар Кишинева сообщил в понедельник, что судебный исполнитель осуществляет принудительные действия для взыскания из муниципального бюджета 17 миллионов леев.Чебан подчеркнул, что последнее слово и последнее решение должна принять Высшая судебная палата. Ей предстоит рассмотреть жалобу, поданную муниципалитетом 19 июля 2021 года."На данный момент примэрия уведомила министерство финансов об отклонениях от действующего законодательства в действиях судебного пристава-исполнителя. Министерству финансов остается вмешаться в рамках своей юридической компетенции, чтобы избежать изъятия 17 миллионов леев вопреки законной процедуре", – сообщил столичный градоначальник.Чебан обратился к председателю парламента, премьер-министру, главе государства, министерству финансов с просьбой остановить этот процесс до принятия правоохранительными органами окончательного решения по данному делу.Напомним, ранее судебные инстанции обязали примэрию Кишинева, не состоящую в каких-либо договорных отношениях с АО Locuint‌e pentru tot‌i, компенсировать "упущенную выгоду" акционерного общества.

https://ru.sputnik.md/20210803/ion-cheban-kishinevtsev-ograbili-na-milliony-leev-43536947.html

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2021

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ион чебан, высшая судебная палата