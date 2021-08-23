https://ru.sputnik.md/20210823/cheban-17-millionov-44176497.html
Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
2021-08-23T23:19+0300
2021-08-23T23:19+0300
2021-08-23T23:19+0300
новости кишинева
ион чебан
высшая судебная палата
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Примар Кишинева сообщил в понедельник, что судебный исполнитель осуществляет принудительные действия для взыскания из муниципального бюджета 17 миллионов леев.Чебан подчеркнул, что последнее слово и последнее решение должна принять Высшая судебная палата. Ей предстоит рассмотреть жалобу, поданную муниципалитетом 19 июля 2021 года."На данный момент примэрия уведомила министерство финансов об отклонениях от действующего законодательства в действиях судебного пристава-исполнителя. Министерству финансов остается вмешаться в рамках своей юридической компетенции, чтобы избежать изъятия 17 миллионов леев вопреки законной процедуре", – сообщил столичный градоначальник.Чебан обратился к председателю парламента, премьер-министру, главе государства, министерству финансов с просьбой остановить этот процесс до принятия правоохранительными органами окончательного решения по данному делу.Напомним, ранее судебные инстанции обязали примэрию Кишинева, не состоящую в каких-либо договорных отношениях с АО Locuinte pentru toti, компенсировать "упущенную выгоду" акционерного общества.
https://ru.sputnik.md/20210803/ion-cheban-kishinevtsev-ograbili-na-milliony-leev-43536947.html
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ион чебан, высшая судебная палата
Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
Столичный градоначальник утверждает, что город незаконно лишают 50 новых дворов, 250-300 детских площадок, 20 стадионов.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Примар Кишинева сообщил в понедельник, что судебный исполнитель осуществляет принудительные действия для взыскания из муниципального бюджета 17 миллионов леев.
Чебан подчеркнул, что последнее слово и последнее решение должна принять Высшая судебная палата. Ей предстоит рассмотреть жалобу, поданную муниципалитетом 19 июля 2021 года.
"На данный момент примэрия уведомила министерство финансов об отклонениях от действующего законодательства в действиях судебного пристава-исполнителя. Министерству финансов остается вмешаться в рамках своей юридической компетенции, чтобы избежать изъятия 17 миллионов леев вопреки законной процедуре", – сообщил столичный градоначальник.
Чебан обратился к председателю парламента, премьер-министру, главе государства, министерству финансов с просьбой остановить этот процесс до принятия правоохранительными органами окончательного решения по данному делу.
"Что означают для Кишинева 17 миллионов леев? Ремонт не менее 50 дворов, около 250-300 детских площадок, 20 стадионов. Это очень значимая сумма для открытия нового детского сада или ремонта, к примеру, школы №6", – утверждает кишиневский примар.
Напомним, ранее судебные инстанции обязали примэрию Кишинева, не состоящую в каких-либо договорных отношениях с АО Locuinte pentru toti, компенсировать "упущенную выгоду" акционерного общества.