https://ru.sputnik.md/20210823/chp-v-komrate-v-vodoprovodnoy-vode-obnaruzhilis-zhivye-syurprizy-44159893.html
ЧП в Комрате: в водопроводной воде обнаружились живые "сюрпризы"
ЧП в Комрате: в водопроводной воде обнаружились живые "сюрпризы"
В воде из-под крана в комрате попадаются червяки
2021-08-23T14:45+0300
2021-08-23T14:45+0300
2021-08-23T14:51+0300
общество
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комрат
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КОМРАТ, 23 авг - Sputnik, Максим Топал. Жительница Комрата Мария распространила в соцсетях видео, где в только что набранной из-под крана воде явно виден червь. "Это вода, набранная только что из-под крана, это Комрат. Пейте, люди, воду, чистую, хлорированную, будете здоровы", - говорит Мария.По словам многих жителей, спустя несколько дней после обеззараживания водопроводной воды ее вкусовые качества оставляют желать лучшего. В чем причина появления живых "сюрпризов" в питьевой воде, Sputnik Молдова рассказал директор Центра общественного здоровья Комрат Иван Хаста.По его словам, виной всему дожди, которые привели к росту уровня грунтовых вод, и ветхий трубопровод.В Центре общественного здоровья Комрата назвали ситуацию "критической" и призвали в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию строящийся канализационный коллектор.Услуги подачи воды и водоотведения жителям Комрата предоставляет муниципальное предприятие "Су-Канал". Обычно специалисты предприятия проводят хлорирование водопроводных сетей и резервуаров чистой воды дважды в год, однако в начала этого года дезинфекция проводилась уже пять раз.Ранее специалисты Центра общественного здоровья Комрата неоднократно заявляли, что качество водопроводной воды в гагаузской столице по химическим и бактериальным показаниям "близко к идеалу" и незначительно превышены лишь нормы аммиака.Многие жители Комрата признаются, что предпочитают пить воду из колодцев – их в столице региона зарегистрировано 1 тысяча 628. Однако "ни один из них по санитарно-химическим показателям не соответствует нормативам".
https://ru.sputnik.md/20210809/rost-uroveni-voda-ozero-tragedia-komrate-43740585.html
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ЧП в Комрате: в водопроводной воде обнаружились живые "сюрпризы"
14:45 23.08.2021 (обновлено: 14:51 23.08.2021)
Жительница Комрата была шокирована, увидев в стакане набранной воды живого червя.
КОМРАТ, 23 авг - Sputnik, Максим Топал. Жительница Комрата Мария распространила в соцсетях видео, где в только что набранной из-под крана воде явно виден червь.
"Это вода, набранная только что из-под крана, это Комрат. Пейте, люди, воду, чистую, хлорированную, будете здоровы", - говорит Мария.
По словам многих жителей, спустя несколько дней после обеззараживания водопроводной воды ее вкусовые качества оставляют желать лучшего. В чем причина появления живых "сюрпризов" в питьевой воде, Sputnik Молдова
рассказал директор Центра общественного здоровья Комрат Иван Хаста.
По его словам, виной всему дожди, которые привели к росту уровня грунтовых вод, и ветхий трубопровод.
"Из-за сопутствующих условий, таких, как перебои в подаче воды, водопроводные сети из-за их неполной герметичности загрязняются", - сказал Иван Хаста.
В Центре общественного здоровья Комрата назвали ситуацию "критической" и призвали в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию строящийся канализационный коллектор.
"Сегодня у нас практически 100 процентов стоков сливаются в пойму реки Ялпуг и не доходят до очистных сооружений. Червячки в водопроводной воде и плохие результаты ее анализов закономерны", - добавил Иван Хаста.
Услуги подачи воды и водоотведения жителям Комрата предоставляет муниципальное предприятие "Су-Канал". Обычно специалисты предприятия проводят хлорирование водопроводных сетей и резервуаров чистой воды дважды в год, однако в начала этого года дезинфекция проводилась уже пять раз.
Ранее специалисты Центра общественного здоровья Комрата неоднократно заявляли, что качество водопроводной воды в гагаузской столице по химическим и бактериальным показаниям "близко к идеалу" и незначительно превышены лишь нормы аммиака.
Многие жители Комрата признаются, что предпочитают пить воду из колодцев – их в столице региона зарегистрировано 1 тысяча 628. Однако "ни один из них по санитарно-химическим показателям не соответствует нормативам".