https://ru.sputnik.md/20210823/chto-nado-znat-o-vaktsinatsii-v-moldove-otvet-iz-pervykh-ust-44045491.html

Что надо знать о вакцинации в Молдове – ответ из первых уст

Что надо знать о вакцинации в Молдове – ответ из первых уст

Что надо знать о вакцинации в Молдове

2021-08-23T08:30+0300

2021-08-23T08:30+0300

2021-08-23T08:30+0300

радио

население

прививки

в молдове

утро на sputnik’e

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Вопрос вакцинации населения Молдовы - довольно острый. Несмотря на то, что в стране в наличии есть большинство вакцин, граждане не особо торопятся прививаться. Одни сомневаются, другие пока не приняли окончательного решения.Более того, в молдавском обществе есть и те, кто сознательно срывает процесс иммунизации населения, говоря о неких теориях заговора и, тем более, о "чипировании", утверждая, что вместе с вакциной людям вводят некие вещества, позволяющие следить за каждым, кто привит.О том, как в Молдове проходит процесс иммунизации населения, чем опасен новый штамм коронавируса "дельта", не рухнет ли национальная система здравоохранения в случае, если заражение пойдет в геометрической прогрессии, в эфире студии Sputnik Молдова рассказывает Нинель Ревенко – председатель Национального комитета по иммунизации.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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