https://ru.sputnik.md/20210823/chto-nado-znat-o-vaktsinatsii-v-moldove-otvet-iz-pervykh-ust-44045491.html
Что надо знать о вакцинации в Молдове – ответ из первых уст
Что надо знать о вакцинации в Молдове – ответ из первых уст
Что надо знать о вакцинации в Молдове
2021-08-23T08:30+0300
2021-08-23T08:30+0300
2021-08-23T08:30+0300
радио
население
прививки
в молдове
утро на sputnik’e
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Вопрос вакцинации населения Молдовы - довольно острый. Несмотря на то, что в стране в наличии есть большинство вакцин, граждане не особо торопятся прививаться. Одни сомневаются, другие пока не приняли окончательного решения.Более того, в молдавском обществе есть и те, кто сознательно срывает процесс иммунизации населения, говоря о неких теориях заговора и, тем более, о "чипировании", утверждая, что вместе с вакциной людям вводят некие вещества, позволяющие следить за каждым, кто привит.О том, как в Молдове проходит процесс иммунизации населения, чем опасен новый штамм коронавируса "дельта", не рухнет ли национальная система здравоохранения в случае, если заражение пойдет в геометрической прогрессии, в эфире студии Sputnik Молдова рассказывает Нинель Ревенко – председатель Национального комитета по иммунизации.
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Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
население, прививки, в молдове, утро на sputnik’e, видео
Что надо знать о вакцинации в Молдове – ответ из первых уст
В эфире программы "Утро на Sputnik'е" - все подробности о процессе иммунизации населения Молдовы, актуальная информация о наличии вакцин и статистика о тех, кто уже получил прививки.
Вопрос вакцинации населения Молдовы - довольно острый. Несмотря на то, что в стране в наличии есть большинство вакцин, граждане не особо торопятся прививаться. Одни сомневаются, другие пока не приняли окончательного решения.
Для того, чтобы на национальном уровне у общества выработался стойкий иммунитет против коронавируса, необходимо, чтобы вакцинированными были не менее 70 процентов граждан страны. Но до этого показателя еще далеко.
Более того, в молдавском обществе есть и те, кто сознательно срывает процесс иммунизации населения, говоря о неких теориях заговора и, тем более, о "чипировании", утверждая, что вместе с вакциной людям вводят некие вещества, позволяющие следить за каждым, кто привит.
О том, как в Молдове проходит процесс иммунизации населения, чем опасен новый штамм коронавируса "дельта", не рухнет ли национальная система здравоохранения в случае, если заражение пойдет в геометрической прогрессии, в эфире студии Sputnik Молдова рассказывает Нинель Ревенко – председатель Национального комитета по иммунизации.