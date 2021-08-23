https://ru.sputnik.md/20210823/covid-19-voennyy-parad-moldova-44166536.html

Ситуация с COVID-19 ухудшается: будет ли военный парад в День независимости

Ситуация с COVID-19 ухудшается: будет ли военный парад в День независимости

Ситуация с COVID-19 ухудшается военный парад на День независимости

2021-08-23T17:42+0300

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коронавирус

в молдове

молдова

военный парад

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Все участники военного парада, проведение которого в Молдове запланировано на День независимости 27 августа, должны быть привиты, заявила на брифинге в понедельник глава Минздрава Алла Немеренко после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. По ее словам, спецкомиссия также рекомендует ограничить количество участников военного парада, а на трибуне с приглашенными властями необходимо обеспечить соблюдение всех профилактических мер. Как уточнила Немеренко, речь идет о соблюдении социальной дистанции, ношении защитной медицинской маски, а также вакцинации участников. Кроме того, рекомендуется проводить все мероприятия, посвященные 30-летию независимости Молдовы по сокращенной программе и не позднее 17 часов, также должны соблюдаться все защитные меры. Военный парад в Молдове в День независимостиНапомним, в День независимости на площади Великого Национального собрания пройдет военный парад, соответствующий указ подписала Майя Санду.Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности страны."Построение парадных формирований и руководство военным парадом является обязанностью министра обороны. Правительство обеспечит подготовку и проведение военного парада", – говорится в указе.В День независимости, 27 августа, бюджетники по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а во вторник, 31 августа, отмечается праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Понедельник, 30 августа, теперь также стал нерабочим, чтобы образовались мини-каникулы.

https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html

https://ru.sputnik.md/20210821/nochnaya-repetitsiya-parad-deny-nezavisimosti-moldova-44119414.html

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в молдове, молдова, военный парад