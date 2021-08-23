https://ru.sputnik.md/20210823/covid-19-voennyy-parad-moldova-44166536.html
Ситуация с COVID-19 ухудшается: будет ли военный парад в День независимости
Ситуация с COVID-19 ухудшается: будет ли военный парад в День независимости
Ситуация с COVID-19 ухудшается военный парад на День независимости
2021-08-23T17:42+0300
2021-08-23T17:42+0300
2021-08-23T17:44+0300
коронавирус
в молдове
молдова
военный парад
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Все участники военного парада, проведение которого в Молдове запланировано на День независимости 27 августа, должны быть привиты, заявила на брифинге в понедельник глава Минздрава Алла Немеренко после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. По ее словам, спецкомиссия также рекомендует ограничить количество участников военного парада, а на трибуне с приглашенными властями необходимо обеспечить соблюдение всех профилактических мер. Как уточнила Немеренко, речь идет о соблюдении социальной дистанции, ношении защитной медицинской маски, а также вакцинации участников. Кроме того, рекомендуется проводить все мероприятия, посвященные 30-летию независимости Молдовы по сокращенной программе и не позднее 17 часов, также должны соблюдаться все защитные меры. Военный парад в Молдове в День независимостиНапомним, в День независимости на площади Великого Национального собрания пройдет военный парад, соответствующий указ подписала Майя Санду.Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности страны."Построение парадных формирований и руководство военным парадом является обязанностью министра обороны. Правительство обеспечит подготовку и проведение военного парада", – говорится в указе.В День независимости, 27 августа, бюджетники по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а во вторник, 31 августа, отмечается праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Понедельник, 30 августа, теперь также стал нерабочим, чтобы образовались мини-каникулы.
https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html
https://ru.sputnik.md/20210821/nochnaya-repetitsiya-parad-deny-nezavisimosti-moldova-44119414.html
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в молдове, молдова, военный парад
Ситуация с COVID-19 ухудшается: будет ли военный парад в День независимости
17:42 23.08.2021 (обновлено: 17:44 23.08.2021)
Власти не станут отменять военный парад из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, но выдвинули определенные условия его проведения.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Все участники военного парада, проведение которого в Молдове запланировано на День независимости 27 августа, должны быть привиты, заявила на брифинге в понедельник глава Минздрава Алла Немеренко после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
"Все участники формирований, участвующих в военном параде, будут вакцинированы от COVID-19, и руководители участвующих подразделений обеспечат это. Таким образом, будет вакцинация в 100%", – отметила Немеренко.
По ее словам, спецкомиссия также рекомендует ограничить количество участников военного парада, а на трибуне с приглашенными властями необходимо обеспечить соблюдение всех профилактических мер. Как уточнила Немеренко, речь идет о соблюдении социальной дистанции, ношении защитной медицинской маски, а также вакцинации участников.
Кроме того, рекомендуется проводить все мероприятия, посвященные 30-летию независимости Молдовы по сокращенной программе и не позднее 17 часов, также должны соблюдаться все защитные меры.
Военный парад в Молдове в День независимости
Напомним, в День независимости на площади Великого Национального собрания пройдет военный парад, соответствующий указ подписала Майя Санду.
Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности страны.
"Построение парадных формирований и руководство военным парадом является обязанностью министра обороны. Правительство обеспечит подготовку и проведение военного парада", – говорится в указе.
В День независимости, 27 августа, бюджетники по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а во вторник, 31 августа, отмечается праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Понедельник, 30 августа, теперь также стал нерабочим, чтобы образовались мини-каникулы.