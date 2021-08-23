https://ru.sputnik.md/20210823/deputat-gosdumy-samoe-glavnoe-chtoby-moldavskiy-narod-vybral-moldovu-44157531.html
Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову
Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову
Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову
2021-08-23T13:30+0300
2021-08-23T13:30+0300
2021-08-23T13:49+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В рамках пресс-конференции “30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья", первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, какие угрозы, по его мнению, стоят перед Молдовой в тридцатую годовщину независимости.Главное, как считает депутат, чтобы власти Молдовы всегда учитывали волю молдавского народа.По словам Водолацкого, Молдова уже пережила внутренний конфликт, и память о нем является главным предостережением от возможной эскалации.По его словам, властям Молдовы важно сохранить существующие экономические связи вне зависимости от геополитических предпочтений.Для того, чтобы избежать серьезных ошибок во внешней политике, по мнению Водолацкого, властям Молдовы, как и ее жителям, следует “не поддаваться на провокации и не продаваться за тридцать серебренников”.Комментируя ситуацию в Молдове, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, заявил, что имеющая место в последние годы попытка переориентировать Молдову на Евросоюз обернулась выходом на интеграцию с Румынией.По его словам, это угрожает государственности Молдовы.По его мнению, конечной точкой интеграции Молдовы в западноевропейское пространство может стать одна конкретная страна.Напомним, в рамках мероприятия в формате видеомоста, которое транслировалось в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры отвечали на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.В видеомосте учавствовали:– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин.
https://ru.sputnik.md/20210820/videomost-30-let-nezavisimosti-ukraina-opyt-strany-blizhnee-zarubezhye-44084229.html
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украина, молдова, в молдове
Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову
13:30 23.08.2021 (обновлено: 13:49 23.08.2021)
Участники международного видеомоста оценили угрозы, стоящие перед Молдовой к 30-летию ее независимости.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В рамках пресс-конференции “30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья", первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, какие угрозы, по его мнению, стоят перед Молдовой в тридцатую годовщину независимости.
Главное, как считает депутат, чтобы власти Молдовы всегда учитывали волю молдавского народа.
"Самое главное, чтобы молдавский народ, который качается то влево то вправо, выбрал Молдову. Чтобы народ переживал за свою страну. За уровень жизни в стране", - заявил депутат.
По словам Водолацкого, Молдова уже пережила внутренний конфликт, и память о нем является главным предостережением от возможной эскалации.
“Молдова уже пережила гражданскую войну. Это уже было. Шрамы остались и вряд ли у кого-либо есть желание добиваться чего-то с оружием в руках. Все нужно делать мирным путем за столом переговоров”, - говорит депутат.
По его словам, властям Молдовы важно сохранить существующие экономические связи вне зависимости от геополитических предпочтений.
“Самое главное - вне зависимости от того, кто находится у власти, - любой правитель должен опираться на мнение народа. Никто не запрещает дружить с Западом, но не нужно рвать отношения или забывать о том, что 50% или больше жителей Молдовы хотят хороших отношений с Россией, немало граждан работает в России. Жителей Молдовы, работающих здесь, никто не унижает”, - рассказывает депутат.
Для того, чтобы избежать серьезных ошибок во внешней политике, по мнению Водолацкого, властям Молдовы, как и ее жителям, следует “не поддаваться на провокации и не продаваться за тридцать серебренников”.
Комментируя ситуацию в Молдове, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, заявил, что имеющая место в последние годы попытка переориентировать Молдову на Евросоюз обернулась выходом на интеграцию с Румынией.
По его словам, это угрожает государственности Молдовы.
"Несмотря на то, что Молдова достаточно осторожно относилась к интеграционным процессам на Западе, ситуация изменилась сильно за последний год. Как показывает опыт Грузии и Украины, такие процессы негативно сказываются на экономике стран. В Молдове это усугубляется еще и потерей государственности. Для независимости Молдовы это катастрофа", - заявил Мухин.
По его мнению, конечной точкой интеграции Молдовы в западноевропейское пространство может стать одна конкретная страна.
Напомним, в рамках мероприятия в формате видеомоста, которое транслировалось в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры отвечали на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова
, о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.
В видеомосте учавствовали:
– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;
– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;
– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин.