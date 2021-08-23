Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210823/deputat-gosdumy-samoe-glavnoe-chtoby-moldavskiy-narod-vybral-moldovu-44157531.html
Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову
Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову
Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову
2021-08-23T13:30+0300
2021-08-23T13:49+0300
политика
украина
молдова
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1927/60/19276042_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_96cf9f1547977c63c642cb121c6d8292.jpg
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В рамках пресс-конференции “30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья", первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, какие угрозы, по его мнению, стоят перед Молдовой в тридцатую годовщину независимости.Главное, как считает депутат, чтобы власти Молдовы всегда учитывали волю молдавского народа.По словам Водолацкого, Молдова уже пережила внутренний конфликт, и память о нем является главным предостережением от возможной эскалации.По его словам, властям Молдовы важно сохранить существующие экономические связи вне зависимости от геополитических предпочтений.Для того, чтобы избежать серьезных ошибок во внешней политике, по мнению Водолацкого, властям Молдовы, как и ее жителям, следует “не поддаваться на провокации и не продаваться за тридцать серебренников”.Комментируя ситуацию в Молдове, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, заявил, что имеющая место в последние годы попытка переориентировать Молдову на Евросоюз обернулась выходом на интеграцию с Румынией.По его словам, это угрожает государственности Молдовы.По его мнению, конечной точкой интеграции Молдовы в западноевропейское пространство может стать одна конкретная страна.Напомним, в рамках мероприятия в формате видеомоста, которое транслировалось в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры отвечали на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.В видеомосте учавствовали:– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин.
https://ru.sputnik.md/20210820/videomost-30-let-nezavisimosti-ukraina-opyt-strany-blizhnee-zarubezhye-44084229.html
украина
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1927/60/19276042_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_bfe975308f2fe7361eefca1730e0f576.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, молдова, в молдове

Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову

13:30 23.08.2021 (обновлено: 13:49 23.08.2021)
176
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосдума РФ, архивное фото
Госдума РФ, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Участники международного видеомоста оценили угрозы, стоящие перед Молдовой к 30-летию ее независимости.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В рамках пресс-конференции “30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья", первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, какие угрозы, по его мнению, стоят перед Молдовой в тридцатую годовщину независимости.
Главное, как считает депутат, чтобы власти Молдовы всегда учитывали волю молдавского народа.

"Самое главное, чтобы молдавский народ, который качается то влево то вправо, выбрал Молдову. Чтобы народ переживал за свою страну. За уровень жизни в стране", - заявил депутат.

По словам Водолацкого, Молдова уже пережила внутренний конфликт, и память о нем является главным предостережением от возможной эскалации.
“Молдова уже пережила гражданскую войну. Это уже было. Шрамы остались и вряд ли у кого-либо есть желание добиваться чего-то с оружием в руках. Все нужно делать мирным путем за столом переговоров”, - говорит депутат.
По его словам, властям Молдовы важно сохранить существующие экономические связи вне зависимости от геополитических предпочтений.

“Самое главное - вне зависимости от того, кто находится у власти, - любой правитель должен опираться на мнение народа. Никто не запрещает дружить с Западом, но не нужно рвать отношения или забывать о том, что 50% или больше жителей Молдовы хотят хороших отношений с Россией, немало граждан работает в России. Жителей Молдовы, работающих здесь, никто не унижает”, - рассказывает депутат.

Для того, чтобы избежать серьезных ошибок во внешней политике, по мнению Водолацкого, властям Молдовы, как и ее жителям, следует “не поддаваться на провокации и не продаваться за тридцать серебренников”.
Киев центр майдан 2016 - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
20 августа, 12:16
207
Комментируя ситуацию в Молдове, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, заявил, что имеющая место в последние годы попытка переориентировать Молдову на Евросоюз обернулась выходом на интеграцию с Румынией.
По его словам, это угрожает государственности Молдовы.

"Несмотря на то, что Молдова достаточно осторожно относилась к интеграционным процессам на Западе, ситуация изменилась сильно за последний год. Как показывает опыт Грузии и Украины, такие процессы негативно сказываются на экономике стран. В Молдове это усугубляется еще и потерей государственности. Для независимости Молдовы это катастрофа", - заявил Мухин.

По его мнению, конечной точкой интеграции Молдовы в западноевропейское пространство может стать одна конкретная страна.
Напомним, в рамках мероприятия в формате видеомоста, которое транслировалось в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры отвечали на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.
В видеомосте учавствовали:
– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;
– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;
– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:27Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер
13:52Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
13:30Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову
13:26Санду: Молдова выступает за территориальную целостность Украины
13:20В Египте заявили о начале четвертой волны COVID-19
12:46Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить чиновников иммунитета
12:35КНР считает необоснованными санкции США по "Севпотоку — 2"
12:12В Кишиневе ухудшается эпидситуация: ожидаются новые ограничения
12:05Папа Римский может отречься от престола - итальянские СМИ
11:47Стояногло направит в парламент письмо: что он требует
11:35Снова вандалы: на этот раз пострадала надпись времен ВОВ в Кишиневе
11:24Генпрокурор предложил отменить в Молдове любой иммунитет для госслужащих
11:20Наталья Никонорова: Киев хочет силой решить конфликт в Донбассе
11:0030 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
10:49Партия социалистов выразила недоумение в связи с участием Санду в "Крымской платформе"
10:28В Китае впервые с июля не зафиксированы локальные случаи COVID-19
10:00"Хрустальный ИсточникЪ" из Русского дома приглашает в кино
09:52МИДЕИ: двух граждан Молдовы эвакуировали из Афганистана
09:31Где в Кишиневе 23 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:20Глава МИД России обвинил президента Украины в разжигании межнациональной розни