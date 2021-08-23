https://ru.sputnik.md/20210823/deputat-gosdumy-samoe-glavnoe-chtoby-moldavskiy-narod-vybral-moldovu-44157531.html

Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову

Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову

Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову

2021-08-23T13:30+0300

2021-08-23T13:30+0300

2021-08-23T13:49+0300

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В рамках пресс-конференции “30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья", первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, какие угрозы, по его мнению, стоят перед Молдовой в тридцатую годовщину независимости.Главное, как считает депутат, чтобы власти Молдовы всегда учитывали волю молдавского народа.По словам Водолацкого, Молдова уже пережила внутренний конфликт, и память о нем является главным предостережением от возможной эскалации.По его словам, властям Молдовы важно сохранить существующие экономические связи вне зависимости от геополитических предпочтений.Для того, чтобы избежать серьезных ошибок во внешней политике, по мнению Водолацкого, властям Молдовы, как и ее жителям, следует “не поддаваться на провокации и не продаваться за тридцать серебренников”.Комментируя ситуацию в Молдове, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, заявил, что имеющая место в последние годы попытка переориентировать Молдову на Евросоюз обернулась выходом на интеграцию с Румынией.По его словам, это угрожает государственности Молдовы.По его мнению, конечной точкой интеграции Молдовы в западноевропейское пространство может стать одна конкретная страна.Напомним, в рамках мероприятия в формате видеомоста, которое транслировалось в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры отвечали на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.В видеомосте учавствовали:– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин.

https://ru.sputnik.md/20210820/videomost-30-let-nezavisimosti-ukraina-opyt-strany-blizhnee-zarubezhye-44084229.html

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