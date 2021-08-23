https://ru.sputnik.md/20210823/detali-evakuatsii-moldavskikh-grazhdan-afganistan-44162843.html
Стали известны детали эвакуации молдавских граждан из Афганистана
Стали известны детали эвакуации молдавских граждан из Афганистана
Граждан Молдовы вывезли в полной безопасности, молдавская компания обсуждает возможность продолжения контракта с ООН
2021-08-23T16:08+0300
2021-08-23T16:08+0300
2021-08-23T16:25+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Стали известны подробности эвакуации молдавских граждан из Афганистана. Детали предоставил на брифинге руководитель коммерческого отдела компании Valan Евгений Загребельный.По его словам, все эвакуированные граждане – сотрудники компании: всего их было в Кабуле восемь человек. Он добавил, что еще шесть человек были доставлены в столицу Пакистана в понедельник. Речь идет о следующих сотрудниках компании: командирах экипажа Андрее Иванове (гражданин Белоруссии) и Игоре Добровольском (гражданин Украины), а также бортмеханике Юрии Галбене, двух техниках Александре Шаптеличе, Давиде Станиславе и менеджере компании Евгении Сафрановиче.По данным представителя компании, полет был проведен под наблюдением специальной спутниковой системы. Что будет дальшеКак рассказал представитель Valan, первые двое эвакуированных вскоре будут доставлены в Молдову и на Украину.По словам Загребельного, компании теперь предстоит решить вопрос дальнейшего технического обслуживания вертолета компании и определить с ООН планы в отношении этого транспортного средства и экипажа. "Сейчас обсуждается возможность дальнейшего продолжения контракта на территории Пакистана. Афганистан как никогда нуждается в гуманитарных миссиях ООН", – добавил представитель компании Valan. Кроме того, стало известно, что Афганистан покинул и вертолет российской компании, который тоже работал под эгидой ООН, он сейчас также находится в Исламабаде: "обсуждается возможность его работы совместно с судном молдавской компании под началом ООН". "Миссия, которую мы, возможно, будем обсуждать с ООН – это возможность использования нашего воздушного судна для вывоза граждан из города в аэропорт Кабула, чтобы затем они могли покинуть страну на других воздушных суднах", – пояснил Загребельный. По информации компании, в Кабуле на данный момент главная проблема – затруднительное передвижение и доступ к аэропорту. При этом иностранных граждан в аэропорт доставляют под конвоем ООН.
https://ru.sputnik.md/20210823/midei-afganistan-pokinuli-grazhdane-moldovy-44160619.html
https://ru.sputnik.md/20210820/razhdan-moldovy-afganistan-zabrat-rumynskiy-samolet-44079449.html
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в мире, молдова, афганистан
Стали известны детали эвакуации молдавских граждан из Афганистана
16:08 23.08.2021 (обновлено: 16:25 23.08.2021)
Граждан Молдовы вывезли в полной безопасности. Теперь молдавская компания обсуждает возможность дальнейшего продолжения контракта с ООН для проведения гуманитарных миссий.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Стали известны подробности эвакуации молдавских граждан из Афганистана. Детали предоставил на брифинге руководитель коммерческого отдела компании Valan Евгений Загребельный.
По его словам, все эвакуированные граждане – сотрудники компании: всего их было в Кабуле восемь человек.
"Вчера, в воскресенье, двое сотрудников нашей компании Григорец Валентин и Ватаву Иван самолетом ООН были доставлены в Исламабад из Кабула", – заявил Загребельный.
Он добавил, что еще шесть человек были доставлены в столицу Пакистана в понедельник.
Речь идет о следующих сотрудниках компании: командирах экипажа Андрее Иванове (гражданин Белоруссии) и Игоре Добровольском (гражданин Украины), а также бортмеханике Юрии Галбене, двух техниках Александре Шаптеличе, Давиде Станиславе и менеджере компании Евгении Сафрановиче.
"Все на вертолете нашей авиакомпании вылетели в Исламабад и благополучно сели там в аэропорту. Эвакуация была осуществлена благодаря Всемирной продовольственной программе ООН, с которой у нас был контракт. Также благодарим МИДЕИ, Орган гражданской авиации и Службу информации и безопасности за тесное сотрудничество и поддержку", – подчеркнул Загребельный.
По данным представителя компании, полет был проведен под наблюдением специальной спутниковой системы.
Что будет дальше
Как рассказал представитель Valan, первые двое эвакуированных вскоре будут доставлены в Молдову и на Украину.
По словам Загребельного, компании теперь предстоит решить вопрос дальнейшего технического обслуживания вертолета компании и определить с ООН планы в отношении этого транспортного средства и экипажа.
"Сейчас обсуждается возможность дальнейшего продолжения контракта на территории Пакистана. Афганистан как никогда нуждается в гуманитарных миссиях ООН", – добавил представитель компании Valan.
Кроме того, стало известно, что Афганистан покинул и вертолет российской компании, который тоже работал под эгидой ООН, он сейчас также находится в Исламабаде: "обсуждается возможность его работы совместно с судном молдавской компании под началом ООН".
"Миссия, которую мы, возможно, будем обсуждать с ООН – это возможность использования нашего воздушного судна для вывоза граждан из города в аэропорт Кабула, чтобы затем они могли покинуть страну на других воздушных суднах", – пояснил Загребельный.
По информации компании, в Кабуле на данный момент главная проблема – затруднительное передвижение и доступ к аэропорту. При этом иностранных граждан в аэропорт доставляют под конвоем ООН.