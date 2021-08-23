https://ru.sputnik.md/20210823/detali-evakuatsii-moldavskikh-grazhdan-afganistan-44162843.html

Стали известны детали эвакуации молдавских граждан из Афганистана

Стали известны детали эвакуации молдавских граждан из Афганистана

Граждан Молдовы вывезли в полной безопасности, молдавская компания обсуждает возможность продолжения контракта с ООН

2021-08-23T16:08+0300

2021-08-23T16:08+0300

2021-08-23T16:25+0300

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Стали известны подробности эвакуации молдавских граждан из Афганистана. Детали предоставил на брифинге руководитель коммерческого отдела компании Valan Евгений Загребельный.По его словам, все эвакуированные граждане – сотрудники компании: всего их было в Кабуле восемь человек. Он добавил, что еще шесть человек были доставлены в столицу Пакистана в понедельник. Речь идет о следующих сотрудниках компании: командирах экипажа Андрее Иванове (гражданин Белоруссии) и Игоре Добровольском (гражданин Украины), а также бортмеханике Юрии Галбене, двух техниках Александре Шаптеличе, Давиде Станиславе и менеджере компании Евгении Сафрановиче.По данным представителя компании, полет был проведен под наблюдением специальной спутниковой системы. Что будет дальшеКак рассказал представитель Valan, первые двое эвакуированных вскоре будут доставлены в Молдову и на Украину.По словам Загребельного, компании теперь предстоит решить вопрос дальнейшего технического обслуживания вертолета компании и определить с ООН планы в отношении этого транспортного средства и экипажа. "Сейчас обсуждается возможность дальнейшего продолжения контракта на территории Пакистана. Афганистан как никогда нуждается в гуманитарных миссиях ООН", – добавил представитель компании Valan. Кроме того, стало известно, что Афганистан покинул и вертолет российской компании, который тоже работал под эгидой ООН, он сейчас также находится в Исламабаде: "обсуждается возможность его работы совместно с судном молдавской компании под началом ООН". "Миссия, которую мы, возможно, будем обсуждать с ООН – это возможность использования нашего воздушного судна для вывоза граждан из города в аэропорт Кабула, чтобы затем они могли покинуть страну на других воздушных суднах", – пояснил Загребельный. По информации компании, в Кабуле на данный момент главная проблема – затруднительное передвижение и доступ к аэропорту. При этом иностранных граждан в аэропорт доставляют под конвоем ООН.

https://ru.sputnik.md/20210823/midei-afganistan-pokinuli-grazhdane-moldovy-44160619.html

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