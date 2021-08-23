https://ru.sputnik.md/20210823/dinamo-sherif-44172466.html

"Динамо" – "Шериф": билет без сертификата COVID недействителен

"Динамо" – "Шериф": билет без сертификата COVID недействителен

На ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между "Динамо" и "Шерифом" попадут не все.

2021-08-23T20:58+0300

2021-08-23T20:58+0300

2021-08-23T20:58+0300

спорт

фк "шериф"

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/17/44168692_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_2882564d941d3beae274090b450c0a26.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 23 авг – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Несмотря на повышенный интерес хорватов к ответному матчу плей-офф Лиги чемпионов между "Динамо" и "Шерифом", далеко не все готовы идти на стадион 25 августа."Это связано с жесткими карантинными ограничениями. На матч пускают только с сертификатом COVID образца ЕС", – говорит экс-волейболистка сборной Хорватии и супруга бывшего игрока тираспольского "Шерифа" Матея Миоч.Спортсменка демонстрирует свои билеты на "Максимир". В день матча без теста на COVID-19 они не будут действительны.Пресс-служба ФК "Динамо" Загреб на официальном сайте представила перечень необходимых документов для посещения матча:При этом хорватский клуб значительно облегчил задачу болельщикам – организовал пункты экспресс-тестирования прямо на стадионе, куда во вторник отправятся супруги Миоч."У нас и так футбольный город, а сейчас вообще все говорят о предстоящей игре. Мнения разные. Кто-то считает, что "Динамо" не пройдет. Кто-то верит в "Динамо", потому что это не впервые, когда наш клуб проигрывает крупно в первой игре, а потом реабилитируется. Я разговаривала с одним из игроков "Динамо", моим другом. Он сказал, что наша команда настраивается на победу, она к этому всю неделю готовились. "Шерифа", несмотря на сокрушительный результат в первой игре, они не боятся", – говорит Матея.Чтобы обойти тираспольчан, футболистам из Загреба нужно выиграть на своем поле со счетом 4:0.Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" – "Шериф" пройдет 25 августа в Загребе на стадионе "Максимир". Победа над чемпионом Хорватии в двухматчевом противостоянии обновит рекорд в истории молдавского футбола: "Шериф" может стать первым участником группового этапа Лиги чемпионов.

https://ru.sputnik.md/20210818/sherif-sensatsionno-pobedil-zagrebskoe-dinamo-s-razgromnym-schetom-43994314.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, фк "шериф", футбол