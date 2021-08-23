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https://ru.sputnik.md/20210823/dinamo-sherif-44172466.html
"Динамо" – "Шериф": билет без сертификата COVID недействителен
"Динамо" – "Шериф": билет без сертификата COVID недействителен
На ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между "Динамо" и "Шерифом" попадут не все.
2021-08-23T20:58+0300
2021-08-23T20:58+0300
спорт
фк "шериф"
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 23 авг – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Несмотря на повышенный интерес хорватов к ответному матчу плей-офф Лиги чемпионов между "Динамо" и "Шерифом", далеко не все готовы идти на стадион 25 августа."Это связано с жесткими карантинными ограничениями. На матч пускают только с сертификатом COVID образца ЕС", – говорит экс-волейболистка сборной Хорватии и супруга бывшего игрока тираспольского "Шерифа" Матея Миоч.Спортсменка демонстрирует свои билеты на "Максимир". В день матча без теста на COVID-19 они не будут действительны.Пресс-служба ФК "Динамо" Загреб на официальном сайте представила перечень необходимых документов для посещения матча:При этом хорватский клуб значительно облегчил задачу болельщикам – организовал пункты экспресс-тестирования прямо на стадионе, куда во вторник отправятся супруги Миоч."У нас и так футбольный город, а сейчас вообще все говорят о предстоящей игре. Мнения разные. Кто-то считает, что "Динамо" не пройдет. Кто-то верит в "Динамо", потому что это не впервые, когда наш клуб проигрывает крупно в первой игре, а потом реабилитируется. Я разговаривала с одним из игроков "Динамо", моим другом. Он сказал, что наша команда настраивается на победу, она к этому всю неделю готовились. "Шерифа", несмотря на сокрушительный результат в первой игре, они не боятся", – говорит Матея.Чтобы обойти тираспольчан, футболистам из Загреба нужно выиграть на своем поле со счетом 4:0.Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" – "Шериф" пройдет 25 августа в Загребе на стадионе "Максимир". Победа над чемпионом Хорватии в двухматчевом противостоянии обновит рекорд в истории молдавского футбола: "Шериф" может стать первым участником группового этапа Лиги чемпионов.
https://ru.sputnik.md/20210818/sherif-sensatsionno-pobedil-zagrebskoe-dinamo-s-razgromnym-schetom-43994314.html
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спорт, фк "шериф", футбол

"Динамо" – "Шериф": билет без сертификата COVID недействителен

20:58 23.08.2021
15
© Photo : предоставила Матея МиочБилет на матч "Динамо" – "Шериф"
Билет на матч Динамо – Шериф - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Photo : предоставила Матея Миоч
Спортсменка из Загреба рассказала о том, что на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между "Динамо" и "Шерифом" попадут не все.
ТИРАСПОЛЬ, 23 авг – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Несмотря на повышенный интерес хорватов к ответному матчу плей-офф Лиги чемпионов между "Динамо" и "Шерифом", далеко не все готовы идти на стадион 25 августа.
"Это связано с жесткими карантинными ограничениями. На матч пускают только с сертификатом COVID образца ЕС", – говорит экс-волейболистка сборной Хорватии и супруга бывшего игрока тираспольского "Шерифа" Матея Миоч.
Спортсменка демонстрирует свои билеты на "Максимир". В день матча без теста на COVID-19 они не будут действительны.

"Без разницы, какая игра – футбол, волейбол, баскетбол – у нас невозможно посещать матчи без сертификата COVID. А для этого придется идти в госпиталь, сдавать тесты. Это платно все и реально сложно. Поэтому многие люди не хотят идти на стадион. Как правило, ходят только фанаты или родственники спортсменов", – признается Матея.

Пресс-служба ФК "Динамо" Загреб на официальном сайте представила перечень необходимых документов для посещения матча:
Действующий документ, удостоверяющий личность.
Цифровой сертификат ЕС на COVID.
Персональный билет.
При этом хорватский клуб значительно облегчил задачу болельщикам – организовал пункты экспресс-тестирования прямо на стадионе, куда во вторник отправятся супруги Миоч.
"У нас и так футбольный город, а сейчас вообще все говорят о предстоящей игре. Мнения разные. Кто-то считает, что "Динамо" не пройдет. Кто-то верит в "Динамо", потому что это не впервые, когда наш клуб проигрывает крупно в первой игре, а потом реабилитируется. Я разговаривала с одним из игроков "Динамо", моим другом. Он сказал, что наша команда настраивается на победу, она к этому всю неделю готовились. "Шерифа", несмотря на сокрушительный результат в первой игре, они не боятся", – говорит Матея.
Чтобы обойти тираспольчан, футболистам из Загреба нужно выиграть на своем поле со счетом 4:0.
Матч Шериф Тирасполь - Динамо Загреб - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
Спорт
Вот это игра: "Шериф" сенсационно победил загребское "Динамо" с разгромным счетом
18 августа, 00:02
1538
Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" – "Шериф" пройдет 25 августа в Загребе на стадионе "Максимир". Победа над чемпионом Хорватии в двухматчевом противостоянии обновит рекорд в истории молдавского футбола: "Шериф" может стать первым участником группового этапа Лиги чемпионов.
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