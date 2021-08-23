https://ru.sputnik.md/20210823/gagauzia-dvoynik-vybory-44168534.html

Желающего стать депутатом в Гагаузии "двойника" Владимира Кыссы сняли с гонки

Желающего стать депутатом в Гагаузии "двойника" Владимира Кыссы сняли с гонки

Желающего стать депутатом в Гагаузии "двойника" Владимира Кыссы сняли с гонки

2021-08-23T18:14+0300

2021-08-23T18:14+0300

2021-08-23T18:21+0300

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КОМРАТ, 23 авг – Sputnik, Максим Топал. Центральная избирательная комиссия Гагаузии отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Народного собрания автономии Владимиру Кыссе – одному из двух тезок, баллотирующихся по одному и тому же избирательному округу.Как рассказала председатель ЦИК региона Яна Коваленко, пакет документов в ведомство полный тезка спикера Народного собрания Владимира Кыссы подал 20 августа. В поддержку претендента в депутаты, прописавшегося в селе Буджак в начале августа, подписались 150 человек."Центральная избирательная комиссия Гагаузии в результате проверки подписных листов установила, что из 150 подписей 92 признаются недействительными по причине их повторения. Комиссией были отмечены случаи внесения в подписные листы недостоверных данных, выразившиеся в указании лиц с одинаковыми паспортными данными, в которых не соответствовали лишь отчества данных лиц, подавших подписи", – сказала Коваленко.Помимо этого, ЦИК Гагаузии обратится в прокуратуру с тем, чтобы проверить подписные листы на предмет их возможной фальсификации, а также за привлечением виновных к ответственности.Получить комментарий несостоявшегося кандидата в депутаты не удалось – на заседании ЦИК Владимир Кысса отсутствовал и на звонки журналистов не ответил.Как сообщал ранее Sputnik Молдова, два полных тезки – Владимиры Кыссы – решили баллотироваться в депутаты гагаузского законодательного органа по одному и тому же одномандатному округу №15 в селе Буджак.Первым ЦИК Гагаузии зарегистрировал председателя Народного собрания Владимира Кыссу. Он является депутатом НСГ четвертого, пятого и шестого созывов и в этой избирательной кампании баллотируется в четвертый раз. Но в начале августа в Буджаке прописался еще один Владимир Кысса – уроженец Комрата, 1963 года рождения. Примар Николай Дудогло заявил, что новоявленный Кысса в селе "ни разу не появлялся, да и в Гагаузии его не было на протяжении 30 лет".Выборы депутатов в Гагаузии состоятся 19 сентября 2021 года. На 35 депутатских мест претендует 122 кандидата.Наибольший ажиотаж возник на избирательных округах №1 и №4 в Комрате – там зарегистрировано по 7 кандидатов. Шесть человек на одно место зарегистрировано в селе Етулия Вулканештского района. Наименьшее количество кандидатов – всего один – зарегистрирован в селе Котовское Комратского района.

https://ru.sputnik.md/20210820/na-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-gagauzii-poyavilis-dvoyniki-44095886.html

гагаузия

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