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Генпрокурор предложил отменить в Молдове любой иммунитет для госслужащих
11:24 23.08.2021 (обновлено: 12:00 23.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausГенпрокуратура
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава Генпрокуратуры предложил также 10 шагов для борьбы с коррупцией.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло выступил с рядом законодательных инициатив, которые в ближайшее время предложит парламенту. По словам Стояногло, этот пакет мер должен изменить правовую базу для улучшения борьбы с коррупцией.
Предлагаю снять иммунитет со всех чиновников, не только с депутатов. Со всех лиц, которые этот иммунитет до сих пор имели. Все должны быть равными перед законом, его не должно быть ни у генпрокурора, ни у главы государства.
Десять шагов, предлагаемых Генпрокуратурой для борьбы с коррупцией:
1.Ограничение неприкосновенности госчиновников.
2.Создание механизмов привлечения к уголовной ответственности членов коллегиальных органов, принимающих решения, которые нарушили закон.
3.Оптимизация дисциплинарных взысканий в отношении прокуроров.
4.Пересмотр нормативной базы, принятой во время "захваченного государства".
5.Пересмотр концепции полномочий Антикоррупционной прокуратуры.
6.Создание специализированных антикоррупционных инстанций;
7.Создание специализированных антикоррупционных инстанций. циальных следственных действий, в том числе по делам о коррупции..
8.Предоставление компетенций прокурору в применении меры процессуального принуждения - временное отстранение от должности.
9.Ответственность за акты коррупции с низким порогом значения.
10.Незамедлительное выполнение решений Конституционного суда в отношении некоторых преступлений в публичной сфере.
Ранее на брифинге генпрокурор выступил с рядом обвинений в адрес президента Молдовы, заявив о нарушении принципа разделения власти в стране.
Кроме того, Стояногло объявил, что опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О генпрокуратуре", а также он стал выступать с отчетом перед депутатами на заседании парламента 20 августа.