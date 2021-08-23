https://ru.sputnik.md/20210823/genprokuror-otmenit-moldova-lyuboy-immunitet-gossluzhaschikh-44152359.html

Генпрокурор предложил отменить в Молдове любой иммунитет для госслужащих

Генпрокурор предложил отменить в Молдове любой иммунитет для госслужащих

Глава Генпрокуратуры предложил также 10 шагов для борьбы с коррупцией. 23.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-23T11:24+0300

2021-08-23T11:24+0300

2021-08-23T12:00+0300

общество

в молдове

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло выступил с рядом законодательных инициатив, которые в ближайшее время предложит парламенту. По словам Стояногло, этот пакет мер должен изменить правовую базу для улучшения борьбы с коррупцией. Десять шагов, предлагаемых Генпрокуратурой для борьбы с коррупцией:Ранее на брифинге генпрокурор выступил с рядом обвинений в адрес президента Молдовы, заявив о нарушении принципа разделения власти в стране.Кроме того, Стояногло объявил, что опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О генпрокуратуре", а также он стал выступать с отчетом перед депутатами на заседании парламента 20 августа.

https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-otstavka-otkaz-otceot-parlament-44038316.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, генеральная прокуратура