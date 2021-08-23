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Генпрокурор предложил отменить в Молдове любой иммунитет для госслужащих
Генпрокурор предложил отменить в Молдове любой иммунитет для госслужащих
Глава Генпрокуратуры предложил также 10 шагов для борьбы с коррупцией. 23.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-23T11:24+0300
2021-08-23T12:00+0300
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в молдове
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло выступил с рядом законодательных инициатив, которые в ближайшее время предложит парламенту. По словам Стояногло, этот пакет мер должен изменить правовую базу для улучшения борьбы с коррупцией. Десять шагов, предлагаемых Генпрокуратурой для борьбы с коррупцией:Ранее на брифинге генпрокурор выступил с рядом обвинений в адрес президента Молдовы, заявив о нарушении принципа разделения власти в стране.Кроме того, Стояногло объявил, что опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О генпрокуратуре", а также он стал выступать с отчетом перед депутатами на заседании парламента 20 августа.
https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-otstavka-otkaz-otceot-parlament-44038316.html
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в молдове, генеральная прокуратура

Генпрокурор предложил отменить в Молдове любой иммунитет для госслужащих

11:24 23.08.2021 (обновлено: 12:00 23.08.2021)
154
© Sputnik / Mihai CarausГенпрокуратура
Генпрокуратура - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Глава Генпрокуратуры предложил также 10 шагов для борьбы с коррупцией.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло выступил с рядом законодательных инициатив, которые в ближайшее время предложит парламенту. По словам Стояногло, этот пакет мер должен изменить правовую базу для улучшения борьбы с коррупцией.

Предлагаю снять иммунитет со всех чиновников, не только с депутатов. Со всех лиц, которые этот иммунитет до сих пор имели. Все должны быть равными перед законом, его не должно быть ни у генпрокурора, ни у главы государства.

Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова
Александр Стояногло
генпрокурор Молдовы

Десять шагов, предлагаемых Генпрокуратурой для борьбы с коррупцией:

1.
Ограничение неприкосновенности госчиновников.
2.
Создание механизмов привлечения к уголовной ответственности членов коллегиальных органов, принимающих решения, которые нарушили закон.
3.
Оптимизация дисциплинарных взысканий в отношении прокуроров.
4.
Пересмотр нормативной базы, принятой во время "захваченного государства".
5.
Пересмотр концепции полномочий Антикоррупционной прокуратуры.
6.
Создание специализированных антикоррупционных инстанций;
7.
Создание специализированных антикоррупционных инстанций. циальных следственных действий, в том числе по делам о коррупции..
8.
Предоставление компетенций прокурору в применении меры процессуального принуждения - временное отстранение от должности.
9.
Ответственность за акты коррупции с низким порогом значения.
10.
Незамедлительное выполнение решений Конституционного суда в отношении некоторых преступлений в публичной сфере.
Ранее на брифинге генпрокурор выступил с рядом обвинений в адрес президента Молдовы, заявив о нарушении принципа разделения власти в стране.
Alexandr Stoianoglo la ședința plenară din 22 martie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Общество
Генеральный прокурор - о возможной отставке и отказе отчитываться в парламенте
19 августа, 12:06
752
Кроме того, Стояногло объявил, что опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О генпрокуратуре", а также он стал выступать с отчетом перед депутатами на заседании парламента 20 августа.
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