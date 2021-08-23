https://ru.sputnik.md/20210823/ges-na-dnestre-44167055.html

Блок ПКРМ-ПСРМ напомнил о ГЭС на Днестре: нужно решить проблему с Украиной

Блок ПКРМ-ПСРМ напомнил о ГЭС на Днестре: нужно решить проблему с Украиной

Блок ПКРМ-ПСРМ напомнил о ГЭС на Днестре: нужно решить проблему с Украиной

2021-08-23T19:09+0300

2021-08-23T19:09+0300

2021-08-23T19:09+0300

общество

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молдова

днестр

влад батрынча

гэс

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Вице-спикер парламента Молдовы Влад Батрынча и председатель Комиссии по окружающей среде и региональному развитию Елена Боднаренко напомнили на брифинге в понедельник о строительстве Новоднестровской ГЭС и связанных с этим проблемах на реке Днестр. Как отметила Боднаренко, 17 августа на Новоднестровской гидроаккумулирующей станции ввели в эксплуатацию четвертую из шести запланированных турбин. По ее данным, в последние десятилетия экологическое состояние реки Днестр значительно ухудшилось, и это связано с развитием гидроэнергетики, в том числе на Новоднестровской ГАЭС. В частности, в реке наблюдаются существенные колебания уровня воды, изменения водозабора, температуры и другое. Боднаренко также обратила внимание на то, что Энергетическая стратегия Украины до 2030 года предусматривает строительство шести гидроэлектростанций в верхнем течении реки Днестр.Батрынча в свою очередь выразил недоумение, почему молдавские власти делают вид, что подобной проблемы не существует. Он также напомнил, что в двусторонней повестке переговоров между главами Украины и Молдовы ситуация вокруг реки Днестр является самой важной темой обсуждения. Он сообщил, что на первом пленарном заседании парламента в сентябре депутаты Блока потребуют заслушать представителей правительства, в том числе МИДЕИ, по вопросу их позиции и политики в отношении реки Днестр.

https://ru.sputnik.md/20210603/issledovanie-chto-sluchilos-s-dnestrom-za-40-let-ekspluatatsii-ukrainskikh-ges-34984003.html

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