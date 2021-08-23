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Блок ПКРМ-ПСРМ напомнил о ГЭС на Днестре: нужно решить проблему с Украиной
Блок ПКРМ-ПСРМ напомнил о ГЭС на Днестре: нужно решить проблему с Украиной
Блок ПКРМ-ПСРМ напомнил о ГЭС на Днестре: нужно решить проблему с Украиной
2021-08-23T19:09+0300
2021-08-23T19:09+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Вице-спикер парламента Молдовы Влад Батрынча и председатель Комиссии по окружающей среде и региональному развитию Елена Боднаренко напомнили на брифинге в понедельник о строительстве Новоднестровской ГЭС и связанных с этим проблемах на реке Днестр. Как отметила Боднаренко, 17 августа на Новоднестровской гидроаккумулирующей станции ввели в эксплуатацию четвертую из шести запланированных турбин. По ее данным, в последние десятилетия экологическое состояние реки Днестр значительно ухудшилось, и это связано с развитием гидроэнергетики, в том числе на Новоднестровской ГАЭС. В частности, в реке наблюдаются существенные колебания уровня воды, изменения водозабора, температуры и другое. Боднаренко также обратила внимание на то, что Энергетическая стратегия Украины до 2030 года предусматривает строительство шести гидроэлектростанций в верхнем течении реки Днестр.Батрынча в свою очередь выразил недоумение, почему молдавские власти делают вид, что подобной проблемы не существует. Он также напомнил, что в двусторонней повестке переговоров между главами Украины и Молдовы ситуация вокруг реки Днестр является самой важной темой обсуждения. Он сообщил, что на первом пленарном заседании парламента в сентябре депутаты Блока потребуют заслушать представителей правительства, в том числе МИДЕИ, по вопросу их позиции и политики в отношении реки Днестр.
https://ru.sputnik.md/20210603/issledovanie-chto-sluchilos-s-dnestrom-za-40-let-ekspluatatsii-ukrainskikh-ges-34984003.html
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в молдове, молдова, днестр, влад батрынча, гэс

Блок ПКРМ-ПСРМ напомнил о ГЭС на Днестре: нужно решить проблему с Украиной

19:09 23.08.2021
120
© Photo : Евгений ПаскарьДнестр
Днестр - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Photo : Евгений Паскарь
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Представители Блока коммунистов и социалистов требуют от молдавских властей принять ясную позицию по строительству ГЭС на реке Днестр, которое грозит проблемой с обеспечением республики водой.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Вице-спикер парламента Молдовы Влад Батрынча и председатель Комиссии по окружающей среде и региональному развитию Елена Боднаренко напомнили на брифинге в понедельник о строительстве Новоднестровской ГЭС и связанных с этим проблемах на реке Днестр.
Как отметила Боднаренко, 17 августа на Новоднестровской гидроаккумулирующей станции ввели в эксплуатацию четвертую из шести запланированных турбин.

"Это представляет огромную опасность для реки Днестр, которая обеспечивает около 70% объема потребляемой питьевой воды в нашей стране и является стратегическим ресурсом для обеспечения экологической и общественно-экономической безопасности", – заявила Боднаренко.

По ее данным, в последние десятилетия экологическое состояние реки Днестр значительно ухудшилось, и это связано с развитием гидроэнергетики, в том числе на Новоднестровской ГАЭС. В частности, в реке наблюдаются существенные колебания уровня воды, изменения водозабора, температуры и другое.
Боднаренко также обратила внимание на то, что Энергетическая стратегия Украины до 2030 года предусматривает строительство шести гидроэлектростанций в верхнем течении реки Днестр.
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Батрынча в свою очередь выразил недоумение, почему молдавские власти делают вид, что подобной проблемы не существует. Он также напомнил, что в двусторонней повестке переговоров между главами Украины и Молдовы ситуация вокруг реки Днестр является самой важной темой обсуждения.

"Считаем, что правительство Молдовы должно занять ясную позицию, в том числе на международных площадках. И мы должны сделать все возможное, чтобы результатом дипломатических усилий стал отказ Украины от дальнейшей реализации планов в этом отношении. В последние годы все экологи бьют тревогу, иностранные эксперты уведомляют международные структуры по этому поводу, и только в Кишиневе делают вид, что не замечают этой проблемы", – добавил Батрынча.

Он сообщил, что на первом пленарном заседании парламента в сентябре депутаты Блока потребуют заслушать представителей правительства, в том числе МИДЕИ, по вопросу их позиции и политики в отношении реки Днестр.
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