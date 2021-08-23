https://ru.sputnik.md/20210823/kartashilov-kto-podzheg-polya-v-gagauzii-44089512.html

Карташилов: кто поджег поля в Гагаузии?

Карташилов: кто поджег поля в Гагаузии?

Обозреватель рассказал, какие поля загорелись на юге Молдовы, что говорят в Управлении сельского хозяйства и каков итог расследования этого дымного дела.

2021-08-23T09:00+0300

2021-08-23T09:00+0300

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Карташилов: кто поджигает поля Гагаузии? Карташилов: кто поджигает поля Гагаузии?

После уборки урожая на полях остается много соломы. Это происходит как в Гагаузии, так и по всей Молдове. Не секрет, что на юге температура воздуха несколько выше. Каковы причины пожара, который вспыхнул на площади более ста гектаров стерни? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал корреспондент Алексей Карташилов.По запросу Sputnik Молдова в Управлении сельского хозяйства рассказали, что поджечь поля могли сами предприниматели, но доказательств никаких нет. Сами агролидеры говорят, что никто ничего не поджигал.

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2021

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове