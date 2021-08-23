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Карташилов: кто поджег поля в Гагаузии?
Карташилов: кто поджег поля в Гагаузии?
Обозреватель рассказал, какие поля загорелись на юге Молдовы, что говорят в Управлении сельского хозяйства и каков итог расследования этого дымного дела.
2021-08-23T09:00+0300
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Карташилов: кто поджигает поля Гагаузии?
Карташилов: кто поджигает поля Гагаузии?
После уборки урожая на полях остается много соломы. Это происходит как в Гагаузии, так и по всей Молдове. Не секрет, что на юге температура воздуха несколько выше. Каковы причины пожара, который вспыхнул на площади более ста гектаров стерни? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал корреспондент Алексей Карташилов.По запросу Sputnik Молдова в Управлении сельского хозяйства рассказали, что поджечь поля могли сами предприниматели, но доказательств никаких нет. Сами агролидеры говорят, что никто ничего не поджигал.
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове

Карташилов: кто поджег поля в Гагаузии?

09:00 23.08.2021 (обновлено: 10:05 23.08.2021)
94
Радио
Карташилов: кто поджигает поля Гагаузии?
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Обозреватель рассказал, какие поля загорелись на юге Молдовы, что говорят в Управлении сельского хозяйства и каков итог расследования этого дымного дела.
После уборки урожая на полях остается много соломы. Это происходит как в Гагаузии, так и по всей Молдове. Не секрет, что на юге температура воздуха несколько выше. Каковы причины пожара, который вспыхнул на площади более ста гектаров стерни? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал корреспондент Алексей Карташилов.
"По предварительным данным, это все-таки поджог. И дело тут не в высоких летних температурах. Кто поджигает - ответить очень сложно, потому что свидетелей нет", - рассказал корреспондент.
По запросу Sputnik Молдова в Управлении сельского хозяйства рассказали, что поджечь поля могли сами предприниматели, но доказательств никаких нет. Сами агролидеры говорят, что никто ничего не поджигал.
"Возможно, кто-то проезжал мимо, бросил окурок и все загорелось. Быть может, причиной пожара стала жаркая погода. Пока в поджогах никто не признался", - заключил Карташилов.
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