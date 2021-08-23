https://ru.sputnik.md/20210823/kartashilov-kto-podzheg-polya-v-gagauzii-44089512.html
Карташилов: кто поджег поля в Гагаузии?
Карташилов: кто поджег поля в Гагаузии?
Обозреватель рассказал, какие поля загорелись на юге Молдовы, что говорят в Управлении сельского хозяйства и каков итог расследования этого дымного дела.
2021-08-23T09:00+0300
2021-08-23T09:00+0300
2021-08-23T10:05+0300
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Карташилов: кто поджигает поля Гагаузии?
Карташилов: кто поджигает поля Гагаузии?
После уборки урожая на полях остается много соломы. Это происходит как в Гагаузии, так и по всей Молдове. Не секрет, что на юге температура воздуха несколько выше. Каковы причины пожара, который вспыхнул на площади более ста гектаров стерни? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал корреспондент Алексей Карташилов.По запросу Sputnik Молдова в Управлении сельского хозяйства рассказали, что поджечь поля могли сами предприниматели, но доказательств никаких нет. Сами агролидеры говорят, что никто ничего не поджигал.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове
Карташилов: кто поджег поля в Гагаузии?
09:00 23.08.2021 (обновлено: 10:05 23.08.2021)
Обозреватель рассказал, какие поля загорелись на юге Молдовы, что говорят в Управлении сельского хозяйства и каков итог расследования этого дымного дела.
После уборки урожая на полях остается много соломы. Это происходит как в Гагаузии, так и по всей Молдове. Не секрет, что на юге температура воздуха несколько выше. Каковы причины пожара, который вспыхнул на площади более ста гектаров стерни? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал корреспондент Алексей Карташилов.
"По предварительным данным, это все-таки поджог. И дело тут не в высоких летних температурах. Кто поджигает - ответить очень сложно, потому что свидетелей нет", - рассказал корреспондент.
По запросу Sputnik Молдова
в Управлении сельского хозяйства рассказали, что поджечь поля могли сами предприниматели, но доказательств никаких нет. Сами агролидеры говорят, что никто ничего не поджигал.
"Возможно, кто-то проезжал мимо, бросил окурок и все загорелось. Быть может, причиной пожара стала жаркая погода. Пока в поджогах никто не признался", - заключил Карташилов.