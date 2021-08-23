https://ru.sputnik.md/20210823/khrustalnyy-istochnik-iz-russkogo-doma-priglashaet-v-kino-44148586.html

"Хрустальный ИсточникЪ" из Русского дома приглашает в кино

"Хрустальный ИсточникЪ" из Русского дома приглашает в кино

Фильм "Главный грек Российской империи" покажут в Кишиневе

2021-08-23T10:00+0300

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культура

в молдове

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Кишиневе в четверг, 2 сентября, в 18.00, в рамках открытого фестиваля популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ" при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Молдова состоится показ фильма "Главный грек Российской империи"."Главный грек Российской империи" - это биографический фильм о выдающемся государственном деятеле и дипломате XIX века Иоаннисе Каподистрия, первом президенте Греции и министре иностранных дел России времен правления Александра I. Для показа кишиневскому зрителю фильм выбран не случайно. В начале XIX века Кишинев был центром общества "Филики Этерия", главной целью которого было освобождение Греции от турецкого господства.Картину представит кишиневскому зрителю идейный вдохновитель и президент кинофестиваля, заслуженный артист Российской Федерации Эвклид Кюрдзидис.Генеральным информационным спонсором фестиваля "Хрустальный ИсточникЪ" является новостное агентство Sputnik Молдова.

https://ru.sputnik.md/20151020/2510383.html

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