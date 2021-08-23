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"Хрустальный ИсточникЪ" из Русского дома приглашает в кино
"Хрустальный ИсточникЪ" из Русского дома приглашает в кино
Фильм "Главный грек Российской империи" покажут в Кишиневе
2021-08-23T10:00+0300
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культура
в молдове
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Кишиневе в четверг, 2 сентября, в 18.00, в рамках открытого фестиваля популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ" при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Молдова состоится показ фильма "Главный грек Российской империи"."Главный грек Российской империи" - это биографический фильм о выдающемся государственном деятеле и дипломате XIX века Иоаннисе Каподистрия, первом президенте Греции и министре иностранных дел России времен правления Александра I. Для показа кишиневскому зрителю фильм выбран не случайно. В начале XIX века Кишинев был центром общества "Филики Этерия", главной целью которого было освобождение Греции от турецкого господства.Картину представит кишиневскому зрителю идейный вдохновитель и президент кинофестиваля, заслуженный артист Российской Федерации Эвклид Кюрдзидис.Генеральным информационным спонсором фестиваля "Хрустальный ИсточникЪ" является новостное агентство Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20151020/2510383.html
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в молдове

"Хрустальный ИсточникЪ" из Русского дома приглашает в кино

10:00 23.08.2021 (обновлено: 10:14 23.08.2021)
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытие Музея кино на ВДНХ
Открытие Музея кино на ВДНХ - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
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В кинотеатре "Одеон" в Кишиневе 2 сентября состоится показ биографического фильма "Главный грек Российской империи".
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Кишиневе в четверг, 2 сентября, в 18.00, в рамках открытого фестиваля популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ" при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Молдова состоится показ фильма "Главный грек Российской империи".
"Главный грек Российской империи" - это биографический фильм о выдающемся государственном деятеле и дипломате XIX века Иоаннисе Каподистрия, первом президенте Греции и министре иностранных дел России времен правления Александра I. Для показа кишиневскому зрителю фильм выбран не случайно. В начале XIX века Кишинев был центром общества "Филики Этерия", главной целью которого было освобождение Греции от турецкого господства.
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Греки Молдовы: жизнь в ритме сиртаки и хоры
20 октября 2015, 15:25
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Картину представит кишиневскому зрителю идейный вдохновитель и президент кинофестиваля, заслуженный артист Российской Федерации Эвклид Кюрдзидис.
Генеральным информационным спонсором фестиваля "Хрустальный ИсточникЪ" является новостное агентство Sputnik Молдова.
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