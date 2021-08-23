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Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе
Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе
Эксперт объяснил причины дефицита топлива на заправках Кишинева, рассказал о сути новой методологии НАРЭ и о том, что остановит топливную осаду. 23.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-23T08:00+0300
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Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе
Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе
Отсутствие дизельного топлива на заправках означает его нехватку, поскольку недостающие объемы топлива перекрывают поставки других розничных продавцов. О кризисе говорить неуместно, хотя определенный дискомфорт присутствует. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.По мнению Киркэ, розничные топливные компании считают, что сама схема расчета включает в коммерческую маржу затраты на транспортировку, страхование и погрузку, которая в итоге приводит к убыткам."Пока не будет найден консенсус, либо пока государство не сформирует четкую регламентацию топливного рынка – мы будет в осадном положении. Многие компании не применяют методологию, поскольку они не закупают импортированное в Джурджулештский порт топливо. Нет покупки топлива – нет причин применять методологию", – заключил собеседник.
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экспертиза, подкасты, аудио

Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе

08:00 23.08.2021
97
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Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт объяснил причины дефицита топлива на заправках Кишинева, рассказал о сути новой методологии НАРЭ и о том, что остановит топливную осаду.
Отсутствие дизельного топлива на заправках означает его нехватку, поскольку недостающие объемы топлива перекрывают поставки других розничных продавцов. О кризисе говорить неуместно, хотя определенный дискомфорт присутствует. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.

На некоторых заправках нет АИ-98 бензина, есть определенные ограничения с АИ-95. Происходит одна очень простая, но и одновременно сложно решаемая вещь – таким образом розничные топливные компании демонстрируют свое несогласие с новой методологией НАРЭ, которая ограничивает формирование цен.

Roman Chircă - Sputnik Молдова
Роман Киркэ
"кономический эксперт
По мнению Киркэ, розничные топливные компании считают, что сама схема расчета включает в коммерческую маржу затраты на транспортировку, страхование и погрузку, которая в итоге приводит к убыткам.
"Пока не будет найден консенсус, либо пока государство не сформирует четкую регламентацию топливного рынка – мы будет в осадном положении. Многие компании не применяют методологию, поскольку они не закупают импортированное в Джурджулештский порт топливо. Нет покупки топлива – нет причин применять методологию", – заключил собеседник.
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