https://ru.sputnik.md/20210823/kirke-chto-stoit-za-defitsitom-benzina-v-kishineve-44087964.html

Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе

Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе

Эксперт объяснил причины дефицита топлива на заправках Кишинева, рассказал о сути новой методологии НАРЭ и о том, что остановит топливную осаду. 23.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-23T08:00+0300

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Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе

Отсутствие дизельного топлива на заправках означает его нехватку, поскольку недостающие объемы топлива перекрывают поставки других розничных продавцов. О кризисе говорить неуместно, хотя определенный дискомфорт присутствует. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.По мнению Киркэ, розничные топливные компании считают, что сама схема расчета включает в коммерческую маржу затраты на транспортировку, страхование и погрузку, которая в итоге приводит к убыткам."Пока не будет найден консенсус, либо пока государство не сформирует четкую регламентацию топливного рынка – мы будет в осадном положении. Многие компании не применяют методологию, поскольку они не закупают импортированное в Джурджулештский порт топливо. Нет покупки топлива – нет причин применять методологию", – заключил собеседник.

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2021

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