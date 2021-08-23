https://ru.sputnik.md/20210823/kishinev-ukhudshaetsya-epidsituatsiya-ozhidayutsya-novye-ogranicheniya-44154381.html

В Кишиневе ухудшается эпидситуация: ожидаются новые ограничения

В Кишиневе ухудшается эпидситуация: ожидаются новые ограничения

В Кишиневе ухудшается эпидситуация будут ли новые ограничения

2021-08-23T12:12+0300

2021-08-23T12:12+0300

2021-08-23T12:15+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. В последнее время в Кишиневе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.Как подчеркнул Чебан, Муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется для обсуждения ситуации и новых ограничительных мер сразу после заседания Национальной спецкомиссии. По его словам, в форуме должны были участвовать около 500-600 человек из Молдовы и из-за рубежа, что "в нынешних условиях представляло бы опасность для их здоровья". Кроме того, как отметил Чебан, мероприятия, запланированные примэрией Кишинева в День города, также будут организованы символически, в разных местах столицы. По данным градоначальника, в настоящее время Центр COVID-19 в Moldexpo остается единственным муниципальным медицинским учреждением, куда госпитализируются пациенты с коронавирусом. Как уточнил Чебан, там занято 200 коек из 340: в то же время из 24 коек интенсивной терапии на Moldexpo 21 уже занята пациентами с тяжелыми формами COVID-19.Также известно, что подавляющее большинство пациентов, поступающих в реанимацию, не вакцинированы.

https://ru.sputnik.md/20210819/novyy-lokdaun-moldova-otvet-gavrilitsy-44066222.html

https://ru.sputnik.md/20210813/spisok-epidemia-ogranichenia-moldova-43896622.html

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в молдове, кишинев, молдова