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В Кишиневе ухудшается эпидситуация: ожидаются новые ограничения
В Кишиневе ухудшается эпидситуация: ожидаются новые ограничения
В Кишиневе ухудшается эпидситуация будут ли новые ограничения
2021-08-23T12:12+0300
2021-08-23T12:15+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. В последнее время в Кишиневе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.Как подчеркнул Чебан, Муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется для обсуждения ситуации и новых ограничительных мер сразу после заседания Национальной спецкомиссии. По его словам, в форуме должны были участвовать около 500-600 человек из Молдовы и из-за рубежа, что "в нынешних условиях представляло бы опасность для их здоровья". Кроме того, как отметил Чебан, мероприятия, запланированные примэрией Кишинева в День города, также будут организованы символически, в разных местах столицы. По данным градоначальника, в настоящее время Центр COVID-19 в Moldexpo остается единственным муниципальным медицинским учреждением, куда госпитализируются пациенты с коронавирусом. Как уточнил Чебан, там занято 200 коек из 340: в то же время из 24 коек интенсивной терапии на Moldexpo 21 уже занята пациентами с тяжелыми формами COVID-19.Также известно, что подавляющее большинство пациентов, поступающих в реанимацию, не вакцинированы.
https://ru.sputnik.md/20210819/novyy-lokdaun-moldova-otvet-gavrilitsy-44066222.html
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в молдове, кишинев, молдова

В Кишиневе ухудшается эпидситуация: ожидаются новые ограничения

12:12 23.08.2021 (обновлено: 12:15 23.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В молдавской столице переносят некоторые мероприятия, а День города проведут по сокращенной программе. Ожидаются новые ограничения в связи с ростом новых случаев COVID-19.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. В последнее время в Кишиневе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.
Как подчеркнул Чебан, Муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется для обсуждения ситуации и новых ограничительных мер сразу после заседания Национальной спецкомиссии.

"Ситуация сложная, если она сохранится, а врачи скажут, что статистика заболеваний угрожающая, то Кишиневский инвестиционный форум, который мы должны были организовать в октябре, будет перенесен на весну следующего года", - заявил Чебан.

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По его словам, в форуме должны были участвовать около 500-600 человек из Молдовы и из-за рубежа, что "в нынешних условиях представляло бы опасность для их здоровья".
Кроме того, как отметил Чебан, мероприятия, запланированные примэрией Кишинева в День города, также будут организованы символически, в разных местах столицы.
По данным градоначальника, в настоящее время Центр COVID-19 в Moldexpo остается единственным муниципальным медицинским учреждением, куда госпитализируются пациенты с коронавирусом.
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Как уточнил Чебан, там занято 200 коек из 340: в то же время из 24 коек интенсивной терапии на Moldexpo 21 уже занята пациентами с тяжелыми формами COVID-19.
Также известно, что подавляющее большинство пациентов, поступающих в реанимацию, не вакцинированы.
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