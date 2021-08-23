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КНР считает необоснованными санкции США по "Севпотоку — 2"
КНР считает необоснованными санкции США по "Севпотоку — 2"
Китай считает необоснованными санкции США по "Севпотоку — 2"
2021-08-23T12:35+0300
2021-08-23T12:35+0300
экономика
в мире
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Китай считает необоснованными санкции США по "Северному потоку — 2", передает РИА Новости. Как отметил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Вашингтон такими действиями попрал нормы международного права. Дипломат подчеркнул, что действия США в очередной раз демонстрируют их мышление гегемона, подобные действия, по его словам, никогда не будут популярны и обязательно встретят решительное противостояние международного сообщества.В прошлую пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток — 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.
https://ru.sputnik.md/20210822/ukladka-trub-severnogo-potoka2-zavershena-v-vodakh-danii-44136886.html
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в мире, северный поток-2

КНР считает необоснованными санкции США по "Севпотоку — 2"

12:35 23.08.2021
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© Sputnik / Dmitrij Leltschuk / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
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На минувшей неделе Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток — 2".
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Китай считает необоснованными санкции США по "Северному потоку — 2", передает РИА Новости. Как отметил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Вашингтон такими действиями попрал нормы международного права.
"Что касается проекта "Северный поток — 2", США, введя необоснованные санкции в отношении обычного сотрудничества между двумя суверенными государствами в соответствии со своим внутренним законодательством, попрали международное право и основные нормы международных отношений", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге.
Дипломат подчеркнул, что действия США в очередной раз демонстрируют их мышление гегемона, подобные действия, по его словам, никогда не будут популярны и обязательно встретят решительное противостояние международного сообщества.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
Укладка труб "Северного потока—2" завершена в водах Дании
Вчера, 18:55
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В прошлую пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток — 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.
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