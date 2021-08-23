https://ru.sputnik.md/20210823/knr-schitaet-neobosnovannymi-sanktsii-ssha-po-sevpotoku-2-44153294.html

КНР считает необоснованными санкции США по "Севпотоку — 2"

КНР считает необоснованными санкции США по "Севпотоку — 2"

Китай считает необоснованными санкции США по "Севпотоку — 2"

2021-08-23T12:35+0300

2021-08-23T12:35+0300

2021-08-23T12:35+0300

экономика

в мире

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Китай считает необоснованными санкции США по "Северному потоку — 2", передает РИА Новости. Как отметил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Вашингтон такими действиями попрал нормы международного права. Дипломат подчеркнул, что действия США в очередной раз демонстрируют их мышление гегемона, подобные действия, по его словам, никогда не будут популярны и обязательно встретят решительное противостояние международного сообщества.В прошлую пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток — 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.

https://ru.sputnik.md/20210822/ukladka-trub-severnogo-potoka2-zavershena-v-vodakh-danii-44136886.html

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в мире, северный поток-2