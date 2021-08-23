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Курс валют на вторник: доллар дешевеет, евро растет
Курс валют на вторник: доллар дешевеет, евро растет
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-08-23T22:05+0300
2021-08-23T22:05+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 24 августа. Евро вырастет в цене по отношению к молдавскому лею, а доллар подешевеет.Евро подорожает более чем на восемь банов и закрепится на уровне 20,7117 лея.Доллар подешевеет менее чем на один и будет стоить во вторник 17,6638 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.Что касается остальных валют, то 24 августа укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2385 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6619 лея. Румынский лей подорожает до 4,2007 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210816/byudzhet-sotsstrakha-postupilo-bolee-60-ot-godovogo-plana-43960746.html
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в молдове, рубль, курс валют в молдове, доллар, евро

Курс валют на вторник: доллар дешевеет, евро растет

22:05 23.08.2021
142
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 24 августа. Евро вырастет в цене по отношению к молдавскому лею, а доллар подешевеет.
Евро подорожает более чем на восемь банов и закрепится на уровне 20,7117 лея.
Доллар подешевеет менее чем на один и будет стоить во вторник 17,6638 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.
Что касается остальных валют, то 24 августа укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2385 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6619 лея. Румынский лей подорожает до 4,2007 в пересчете на национальную валюту.
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