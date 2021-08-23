https://ru.sputnik.md/20210823/litvinenko-raskritikoval-stoyanoglo-immunitet-chinovnikov-44155742.html
Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить чиновников иммунитета
Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить чиновников иммунитета
Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить иммунитета чиновников
2021-08-23T12:46+0300
2021-08-23T12:46+0300
2021-08-23T13:28+0300
общество
в молдове
молдова
сержиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат парламента от фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко раскритиковал инициативу генпрокурора Александра Стояногло лишить неприкосновенности государственных чиновников. По мнению Литвиненко, в иммунитете чиновников "Стояногло нашел оправдание за бездействие Генпрокуратуры в течение нескольких лет".Как уверен глава Минюста, некомпетентность и коррупция - главные причины бездействия следственных органов. "Мы не против снятия неприкосновенности с должностных лиц, тем более, что у нас также есть инициатива по внесению поправок в Конституцию в этом отношении. Однако не законы ловят воров, а честные прокуроры", - добавил Литвиненко. Литвиненко полагает, что сейчас Стояногло "имитирует активную деятельность и борьбу с коррупцией после того, как освободил всех воров из тюрьмы". Как считает министр, генпрокурор выступил с предложениями реформирования системы изнутри, но уже поздно. В заключение Литвиненко отметил, что систему необходимо очистить, и это будет сделано. Напомним, ранее генпрокурор Александр Стояногло выступил на брифинге, где предложил отменить иммунитет для всех чиновников. А также Стояногло объявил о подготовке десяти законодательных инициатив, которые будут направлены в парламент. Еще раньше, в пятницу, в парламенте негативно оценили работу Генпрокуратуры, а также было принято решение, в котором потребовали от ГП в течение 30 дней разработать новые инструменты для эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.
https://ru.sputnik.md/20210823/genprokuror-otmenit-moldova-lyuboy-immunitet-gossluzhaschikh-44152359.html
https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html
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в молдове, молдова, сержиу литвиненко
Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить чиновников иммунитета
12:46 23.08.2021 (обновлено: 13:28 23.08.2021)
Глава Минюста посчитал предложение генпрокурора лишь имитацией активной деятельности.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат парламента от фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко раскритиковал инициативу генпрокурора Александра Стояногло лишить неприкосновенности государственных чиновников.
По мнению Литвиненко, в иммунитете чиновников "Стояногло нашел оправдание за бездействие Генпрокуратуры в течение нескольких лет".
"Именно поэтому прокуроры не смогли поймать воров. Это неправда. Сколько снятий иммунитета было отклонено парламентом? Правильно, ноль. Плохому прокурору иммунитет мешает", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.
Как уверен глава Минюста, некомпетентность и коррупция - главные причины бездействия следственных органов.
"Мы не против снятия неприкосновенности с должностных лиц, тем более, что у нас также есть инициатива по внесению поправок в Конституцию в этом отношении. Однако не законы ловят воров, а честные прокуроры", - добавил Литвиненко.
Литвиненко полагает, что сейчас Стояногло "имитирует активную деятельность и борьбу с коррупцией после того, как освободил всех воров из тюрьмы".
Как считает министр, генпрокурор выступил с предложениями реформирования системы изнутри, но уже поздно.
В заключение Литвиненко отметил, что систему необходимо очистить, и это будет сделано.
Напомним, ранее генпрокурор Александр Стояногло выступил на брифинге, где предложил отменить иммунитет для всех чиновников. А также Стояногло объявил о подготовке десяти законодательных инициатив
, которые будут направлены в парламент.
Еще раньше, в пятницу, в парламенте негативно оценили работу Генпрокуратуры, а также было принято решение, в котором потребовали от ГП в течение 30 дней разработать новые инструменты для эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.