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https://ru.sputnik.md/20210823/litvinenko-raskritikoval-stoyanoglo-immunitet-chinovnikov-44155742.html
Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить чиновников иммунитета
Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить чиновников иммунитета
Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить иммунитета чиновников
2021-08-23T12:46+0300
2021-08-23T13:28+0300
общество
в молдове
молдова
сержиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат парламента от фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко раскритиковал инициативу генпрокурора Александра Стояногло лишить неприкосновенности государственных чиновников. По мнению Литвиненко, в иммунитете чиновников "Стояногло нашел оправдание за бездействие Генпрокуратуры в течение нескольких лет".Как уверен глава Минюста, некомпетентность и коррупция - главные причины бездействия следственных органов. "Мы не против снятия неприкосновенности с должностных лиц, тем более, что у нас также есть инициатива по внесению поправок в Конституцию в этом отношении. Однако не законы ловят воров, а честные прокуроры", - добавил Литвиненко. Литвиненко полагает, что сейчас Стояногло "имитирует активную деятельность и борьбу с коррупцией после того, как освободил всех воров из тюрьмы". Как считает министр, генпрокурор выступил с предложениями реформирования системы изнутри, но уже поздно. В заключение Литвиненко отметил, что систему необходимо очистить, и это будет сделано. Напомним, ранее генпрокурор Александр Стояногло выступил на брифинге, где предложил отменить иммунитет для всех чиновников. А также Стояногло объявил о подготовке десяти законодательных инициатив, которые будут направлены в парламент. Еще раньше, в пятницу, в парламенте негативно оценили работу Генпрокуратуры, а также было принято решение, в котором потребовали от ГП в течение 30 дней разработать новые инструменты для эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.
https://ru.sputnik.md/20210823/genprokuror-otmenit-moldova-lyuboy-immunitet-gossluzhaschikh-44152359.html
https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html
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в молдове, молдова, сержиу литвиненко

Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить чиновников иммунитета

12:46 23.08.2021 (обновлено: 13:28 23.08.2021)
262
© Photo : Miroslav RotariМинистр юстиции Серджиу Литвиненко
Министр юстиции Серджиу Литвиненко - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Глава Минюста посчитал предложение генпрокурора лишь имитацией активной деятельности.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат парламента от фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко раскритиковал инициативу генпрокурора Александра Стояногло лишить неприкосновенности государственных чиновников.
По мнению Литвиненко, в иммунитете чиновников "Стояногло нашел оправдание за бездействие Генпрокуратуры в течение нескольких лет".

"Именно поэтому прокуроры не смогли поймать воров. Это неправда. Сколько снятий иммунитета было отклонено парламентом? Правильно, ноль. Плохому прокурору иммунитет мешает", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.

Как уверен глава Минюста, некомпетентность и коррупция - главные причины бездействия следственных органов.
"Мы не против снятия неприкосновенности с должностных лиц, тем более, что у нас также есть инициатива по внесению поправок в Конституцию в этом отношении. Однако не законы ловят воров, а честные прокуроры", - добавил Литвиненко.
Генпрокуратура - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
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Генпрокурор предложил отменить в Молдове любой иммунитет для госслужащих
11:24
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Литвиненко полагает, что сейчас Стояногло "имитирует активную деятельность и борьбу с коррупцией после того, как освободил всех воров из тюрьмы".
Как считает министр, генпрокурор выступил с предложениями реформирования системы изнутри, но уже поздно.
В заключение Литвиненко отметил, что систему необходимо очистить, и это будет сделано.
Напомним, ранее генпрокурор Александр Стояногло выступил на брифинге, где предложил отменить иммунитет для всех чиновников. А также Стояногло объявил о подготовке десяти законодательных инициатив, которые будут направлены в парламент.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
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Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по "краже миллиарда"
20 августа, 13:20
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Еще раньше, в пятницу, в парламенте негативно оценили работу Генпрокуратуры, а также было принято решение, в котором потребовали от ГП в течение 30 дней разработать новые инструменты для эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.
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