https://ru.sputnik.md/20210823/mid-rossii-obvinil-prezidenta-ukrainy-razzhiganii-mezhnatsionalnoy-rozni-44146836.html

Глава МИД России обвинил президента Украины в разжигании межнациональной розни

Глава МИД России обвинил президента Украины в разжигании межнациональной розни

Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни

2021-08-23T09:20+0300

2021-08-23T09:20+0300

2021-08-23T09:20+0300

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Россия расценивает как разжигание межнациональной розни заявления украинских политиков, включая президента Владимира Зеленского, ранее посоветовавших русским "уезжать и искать себе место в России", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет".Как отметил глава МИД России, в первых числах августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну.Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в РФ будут ждать оценок националистических высказываний украинских политиков от европейских чиновников и представителей международных организаций.

https://ru.sputnik.md/20210821/aktivisty-tl-maydan-ispolzuyut-metodichki-ukraina-44118307.html

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