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Глава МИД России обвинил президента Украины в разжигании межнациональной розни
Глава МИД России обвинил президента Украины в разжигании межнациональной розни
Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни
2021-08-23T09:20+0300
2021-08-23T09:20+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Россия расценивает как разжигание межнациональной розни заявления украинских политиков, включая президента Владимира Зеленского, ранее посоветовавших русским "уезжать и искать себе место в России", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет".Как отметил глава МИД России, в первых числах августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну.Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в РФ будут ждать оценок националистических высказываний украинских политиков от европейских чиновников и представителей международных организаций.
https://ru.sputnik.md/20210821/aktivisty-tl-maydan-ispolzuyut-metodichki-ukraina-44118307.html
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в мире, украина, россия, национализм

Глава МИД России обвинил президента Украины в разжигании межнациональной розни

09:20 23.08.2021
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что расценивает заявления Зеленского как разжигание межнациональной розни.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Россия расценивает как разжигание межнациональной розни заявления украинских политиков, включая президента Владимира Зеленского, ранее посоветовавших русским "уезжать и искать себе место в России", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
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Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет".
Как отметил глава МИД России, в первых числах августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну.
"Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность", - заявил Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в РФ будут ждать оценок националистических высказываний украинских политиков от европейских чиновников и представителей международных организаций.
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