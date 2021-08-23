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МИДЕИ: Афганистан покинули все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию
МИДЕИ: Афганистан покинули все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию
МИДЕИ: Афганистан покинули все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию
2021-08-23T14:54+0300
2021-08-23T15:08+0300
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афганистан
министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию из Афганистана, вывезены в столицу Пакистана Исламабад, сообщили в понедельник в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. По данным министерства, речь идет о шести гражданах - они были последними, кто изъявил желание эвакуироваться. Таким образом, все они сейчас находятся в безопасности. МИДЕИ также выразило признательность партнерам Молдовы в регионе, которые внесли свой вклад в обеспечение безопасного коридора для граждан молдавского государства, а также должностным лицам Управления гражданской авиации и Службы информации и безопасности, которые согласовали все вопросы. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, ответственные лица вместе с международными партнерами продолжают мониторинг ситуации в Афганистане.
https://ru.sputnik.md/20210823/midei-grazhdan-moldovy-vyvezli-afganistan-44149058.html
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в мире, молдова, афганистан, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова

МИДЕИ: Афганистан покинули все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию

14:54 23.08.2021 (обновлено: 15:08 23.08.2021)
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© REUTERS / 2021 MAXAR TechnologiesСпутниковый снимок толпы на взлетной полосе аэропорта Кабула
Спутниковый снимок толпы на взлетной полосе аэропорта Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / 2021 MAXAR Technologies
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Внешнеполитическое ведомство Молдовы сообщает, что все эвакуированные из Афганистана молдавские граждане находятся в безопасности.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию из Афганистана, вывезены в столицу Пакистана Исламабад, сообщили в понедельник в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

"При поддержке иностранных партнеров они сумели добраться до аэропорта в Кабуле. Была проведена проверка воздушного судна, принадлежащего молдавской компании, имеющей контракт с ООН. После улаживания формальностей воздушное судно вылетело в столицу Пакистана", - пояснили в МИДЕИ.

По данным министерства, речь идет о шести гражданах - они были последними, кто изъявил желание эвакуироваться. Таким образом, все они сейчас находятся в безопасности.
Военный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Общество
МИДЕИ: двух граждан Молдовы эвакуировали из Афганистана
09:52
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МИДЕИ также выразило признательность партнерам Молдовы в регионе, которые внесли свой вклад в обеспечение безопасного коридора для граждан молдавского государства, а также должностным лицам Управления гражданской авиации и Службы информации и безопасности, которые согласовали все вопросы.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, ответственные лица вместе с международными партнерами продолжают мониторинг ситуации в Афганистане.
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