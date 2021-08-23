https://ru.sputnik.md/20210823/midei-afganistan-pokinuli-grazhdane-moldovy-44160619.html

МИДЕИ: Афганистан покинули все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию

МИДЕИ: Афганистан покинули все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию

МИДЕИ: Афганистан покинули все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию

2021-08-23T14:54+0300

2021-08-23T14:54+0300

2021-08-23T15:08+0300

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афганистан

министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию из Афганистана, вывезены в столицу Пакистана Исламабад, сообщили в понедельник в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. По данным министерства, речь идет о шести гражданах - они были последними, кто изъявил желание эвакуироваться. Таким образом, все они сейчас находятся в безопасности. МИДЕИ также выразило признательность партнерам Молдовы в регионе, которые внесли свой вклад в обеспечение безопасного коридора для граждан молдавского государства, а также должностным лицам Управления гражданской авиации и Службы информации и безопасности, которые согласовали все вопросы. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, ответственные лица вместе с международными партнерами продолжают мониторинг ситуации в Афганистане.

https://ru.sputnik.md/20210823/midei-grazhdan-moldovy-vyvezli-afganistan-44149058.html

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в мире, молдова, афганистан, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова