https://ru.sputnik.md/20210823/mir-za-sutki-silnoe-zamletryasenie-prervannyy-match-i-strelba-v-tsirke-44146013.html
Мир за сутки: сильное замлетрясение, прерванный матч и стрельба в цирке
Мир за сутки: сильное замлетрясение, прерванный матч и стрельба в цирке
Сильное замлетрясение, прерванный матч и стрельба в цирке
2021-08-23T08:45+0300
2021-08-23T08:45+0300
2021-08-23T10:04+0300
общество
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футбол
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).Изначально сейсмологи сообщали о землетрясении магнитудой 7,2, но затем уточнили силу толчков.Землетрясение было зафиксировано в 21.33 по времени UTC (00.33 по Кишиневу). Эпицентр располагался в 2,5 тысячах километров от ближайшего населенного пункта - города в аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Фанаты прервали матч "Ницца" – "Марсель"Матч 3-го тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" прерван из-за вторжения на поле болельщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на АФП.Встреча в Ницце была остановлена судьей на 75-й минуте после того, как игрок "Марселя" Димитри Пайет бросил обратно одну из множества пластиковых бутылок, которые в него метали болельщики "Ниццы" каждый раз, когда он оказывался возле их трибуны.Разъяренные болельщики прорвались на поле в попытке разобраться с Пайетом, но этого удалось избежать, а судья в итоге отправил игроков в раздевалки.Счет был 1:0 в пользу "Ниццы". После 1,5-часового ожидания игроки "Ниццы" вернулись на поле, а игроки "Марселя" – нет, и судья завершил встречу.В цирке на Украине произошла перестрелкаНевеселым выдалось цирковое представление в городе Васильков Киевской области. Как сообщила пресс-служба местной полиции, вечером 22 августа в между двумя мужчинами - посетителями представления передвижного цирка - возникла ссора из-за нехватки посадочных мест.По данному факту открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Сейчас оба участника конфликта задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
https://ru.sputnik.md/20210816/ruiny-gaiti-strashnoe-zemletryasenie-uneslo-pochti-1300-zhizney-43951835.html
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в мире, землетрясение, футбол
Мир за сутки: сильное замлетрясение, прерванный матч и стрельба в цирке
08:45 23.08.2021 (обновлено: 10:04 23.08.2021)
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане
, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Изначально сейсмологи сообщали о землетрясении магнитудой 7,2, но затем уточнили силу толчков.
Землетрясение было зафиксировано в 21.33 по времени UTC (00.33 по Кишиневу). Эпицентр располагался в 2,5 тысячах километров от ближайшего населенного пункта - города в аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Фанаты прервали матч "Ницца" – "Марсель"
Матч 3-го тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" прерван из-за вторжения на поле болельщиков, сообщает РИА Новости
со ссылкой на АФП.
Встреча в Ницце была остановлена судьей на 75-й минуте после того, как игрок "Марселя" Димитри Пайет бросил обратно одну из множества пластиковых бутылок, которые в него метали болельщики "Ниццы" каждый раз, когда он оказывался возле их трибуны.
Разъяренные болельщики прорвались на поле в попытке разобраться с Пайетом, но этого удалось избежать, а судья в итоге отправил игроков в раздевалки.
Счет был 1:0 в пользу "Ниццы". После 1,5-часового ожидания игроки "Ниццы" вернулись на поле, а игроки "Марселя" – нет, и судья завершил встречу.
В цирке на Украине произошла перестрелка
Невеселым выдалось цирковое представление в городе Васильков Киевской области. Как сообщила пресс-служба местной полиции,
вечером 22 августа в между двумя мужчинами - посетителями представления передвижного цирка - возникла ссора из-за нехватки посадочных мест.
"В результате конфликта один из мужчин схватил травматический пистолет и произвел выстрелы в другого, который, в свою очередь, также открыл стрельбу из пистолета "Макаров" и ранил оппонента в бедро", - сообщает полиция Киевской области.
По данному факту открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Сейчас оба участника конфликта задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.