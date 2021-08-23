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Мир за сутки: сильное замлетрясение, прерванный матч и стрельба в цирке
Мир за сутки: сильное замлетрясение, прерванный матч и стрельба в цирке
Сильное замлетрясение, прерванный матч и стрельба в цирке
2021-08-23T08:45+0300
2021-08-23T10:04+0300
общество
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землетрясение
футбол
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).Изначально сейсмологи сообщали о землетрясении магнитудой 7,2, но затем уточнили силу толчков.Землетрясение было зафиксировано в 21.33 по времени UTC (00.33 по Кишиневу). Эпицентр располагался в 2,5 тысячах километров от ближайшего населенного пункта - города в аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Фанаты прервали матч "Ницца" – "Марсель"Матч 3-го тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" прерван из-за вторжения на поле болельщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на АФП.Встреча в Ницце была остановлена судьей на 75-й минуте после того, как игрок "Марселя" Димитри Пайет бросил обратно одну из множества пластиковых бутылок, которые в него метали болельщики "Ниццы" каждый раз, когда он оказывался возле их трибуны.Разъяренные болельщики прорвались на поле в попытке разобраться с Пайетом, но этого удалось избежать, а судья в итоге отправил игроков в раздевалки.Счет был 1:0 в пользу "Ниццы". После 1,5-часового ожидания игроки "Ниццы" вернулись на поле, а игроки "Марселя" – нет, и судья завершил встречу.В цирке на Украине произошла перестрелкаНевеселым выдалось цирковое представление в городе Васильков Киевской области. Как сообщила пресс-служба местной полиции, вечером 22 августа в между двумя мужчинами - посетителями представления передвижного цирка - возникла ссора из-за нехватки посадочных мест.По данному факту открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Сейчас оба участника конфликта задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
https://ru.sputnik.md/20210816/ruiny-gaiti-strashnoe-zemletryasenie-uneslo-pochti-1300-zhizney-43951835.html
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в мире, землетрясение, футбол

Мир за сутки: сильное замлетрясение, прерванный матч и стрельба в цирке

08:45 23.08.2021 (обновлено: 10:04 23.08.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Страна в руинах: число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 1,3 тыс. человек - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
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16 августа, 17:25
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Изначально сейсмологи сообщали о землетрясении магнитудой 7,2, но затем уточнили силу толчков.
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
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Землетрясение было зафиксировано в 21.33 по времени UTC (00.33 по Кишиневу). Эпицентр располагался в 2,5 тысячах километров от ближайшего населенного пункта - города в аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Фанаты прервали матч "Ницца" – "Марсель"

Матч 3-го тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" прерван из-за вторжения на поле болельщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на АФП.
Встреча в Ницце была остановлена судьей на 75-й минуте после того, как игрок "Марселя" Димитри Пайет бросил обратно одну из множества пластиковых бутылок, которые в него метали болельщики "Ниццы" каждый раз, когда он оказывался возле их трибуны.
Разъяренные болельщики прорвались на поле в попытке разобраться с Пайетом, но этого удалось избежать, а судья в итоге отправил игроков в раздевалки.
UK: Agony for Man Utd fans after shootout heartache in Europa final - Sputnik Молдова, 1920, 27.05.2021
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Счет был 1:0 в пользу "Ниццы". После 1,5-часового ожидания игроки "Ниццы" вернулись на поле, а игроки "Марселя" – нет, и судья завершил встречу.

В цирке на Украине произошла перестрелка

Невеселым выдалось цирковое представление в городе Васильков Киевской области. Как сообщила пресс-служба местной полиции, вечером 22 августа в между двумя мужчинами - посетителями представления передвижного цирка - возникла ссора из-за нехватки посадочных мест.
"В результате конфликта один из мужчин схватил травматический пистолет и произвел выстрелы в другого, который, в свою очередь, также открыл стрельбу из пистолета "Макаров" и ранил оппонента в бедро", - сообщает полиция Киевской области.
По данному факту открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Сейчас оба участника конфликта задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.
Государственный флаг у здания посольства Украины в Минске. - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
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