https://ru.sputnik.md/20210823/muradov-krymskaya-platforma-44175875.html

Мурадов: "Крымская платформа" – бесплодная, враждебная делу мира затея

Мурадов: "Крымская платформа" – бесплодная, враждебная делу мира затея

Мурадов: "Крымская платформа" – бесплодная, враждебная делу мира затея

2021-08-23T21:33+0300

2021-08-23T21:33+0300

2021-08-23T21:34+0300

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Участие президента Молдовы Майи Санду в саммите "Крымской платформы" специально для Sputnik Молдова прокомментировал постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.– Георгий Львович, недавний визит в Молдову Дмитрия Козака вселил некоторые надежды на возможность разумного диалога между Москвой и Кишиневом. Участие президента Санду в демонстративно антироссийском саммите "Крымской платформы" – удар по этим надеждам?– К сожалению, другого вывода ни один непредвзятый наблюдатель сделать не может. Как подчеркнул министр иностранный дел России Сергей Лавров, "Крымская платформа" – шабаш, на котором пестуются неонацистские настроения нынешней украинской власти.И если руководитель государства, Молдовы в данном случае, принимает участие в недружественном, антироссийском мероприятии, которое является еще и откровенной провокацией, поскольку ставит под сомнение территориальную целостность Российской Федерации, он должен отдавать себе отчет в том, чем это участие обернется.Все предупреждения были сделаны громко и четко. Есть позиция народа Крыма, гражданского общества России, позиция научного, экспертного сообщества: не нужно открывать этот ящик Пандоры, который для многих обернется бумерангом...– И для Молдовы – в особенности?– Да, и в особенности для Молдовы, у которой достаточно собственных проблем, связанных с национальным единством и суверенитетом.Впрочем, это касается далеко не только Молдовы, но и целого ряда стран, которые давно сталкиваются с аналогичными проблемами. Посмотрите на Турцию, Великобританию, Испанию – им ли участвовать в мероприятиях, ставящих под сомнение территориальную целостность России?!– Вы именно в этом видите главную цель "Крымской платформы"?– Цель – разжигание антироссийской кампании, создание конфронтации, напряженности в черноморском регионе и в международных отношениях в целом. То есть глупая, бесплодная, абсолютно враждебная делу мира затея.– Вы не считаете, что, учитывая "особенности" взаимоотношений Молдовы с западными "партнерами по развитию", перед президентом Санду изначально не стоял выбор, участвовать или нет в "Крымской платформе"? Как нет выбора у руководства, скажем, Грузии или самой Украины.– Мне трудно судить, насколько осознанно и самостоятельно Майя Санду принимала это решение. Но вы, разумеется, правы: вектор и задачи поставлены "сверху".Молдова, Грузия, Украина – государства, которые целенаправленно выдергивают из их естественной цивилизационной среды. Сегодня это страны с так сказать, нетрадиционной цивилизационной ориентацией. А значит, слабые, зависимые, подчиняющиеся чужой воле.– И, видимо, Украина лидирует в этом сомнительном соревновании?– Украинцев, которые являются важной, значительной частью общей с Россией цивилизационной семьи, просто отдают на заклание. И тут мы должны понимать, что более милой сердцу американцев и западных милитаристов идеи, чем битва с Россией до последнего украинца просто не существует. Это желание, которое прослеживается во всех их действиях.– Следует ли России вообще реагировать на "Крымскую платформу"?– Я считаю, что реагируют те, кому положено реагировать.Более того, даже проживающие в Турции крымские татары, прекрасно понимающие, что значит российский статус Крыма, обратились к властям своей страны с просьбой "вести себя благородно" в свете саммита "Крымской платформы" и не поддерживать действия, направленные, по сути, на разрушение российского государства, его территориальной целостности.Россия была, есть и будет нацелена на мир и дружбу с любой страной. Но если народ Крыма принял решение не участвовать в государстве с нацистами, которые стремятся "вешать москалей", то он имеет право и на сове решение, и на защиту со стороны своей родины – России.– Многие молдавские политики, говорящие о приднестровском урегулировании, абсолютно не интересуются мнением приднестровцев. На нынешнем саммите "Крымской платформы" ни словом не прозвучало о мнении крымчан...– Неудивительно. Западные, "цивилизованные" страны, постоянно говорящие о демократии, с демократическими процессами к сегодняшнему дню полностью распрощались. Речь теперь ведется о территориях, а не о людях, их населяющих, не о их праве на свое мнение, культуру, веру. Все это попросту игнорируется.А еще у Вашингтона и некоторых европейских держав есть огромный "аппетит" на природные ресурсы Российской Федерации. Это мы очень аккуратно упоминаем об их "сдерживании России", "устранении конкурента". На самом деле у них, простите, слюни текут на нефть, газ, металлы. Потому что, видите ли, то, что России принадлежит 40% мировых природных богатств – "несправедливо". А как эти богатства можно заполучить? Никак! Дружите с Россией и будете пользоваться этими возможностями. А насильно – не получится.– И все же, Георгий Львович, остается ли возможность конструктивных российско-молдавских отношений после участия в "Крымской платформе" Майи Санду?– Я – вице-премьер правительства Крыма и не могу отвечать за всю Российскую Федерацию в ее готовности или неготовности продолжать диалог с Молдовой.Но, полагаю, участие президента Санду в саммите "Крымской платформы" без последствий остаться не может.

https://ru.sputnik.md/20210823/sandu-moldova-territorialnuya-tselostnost-ukraine-44158257.html

https://ru.sputnik.md/20210819/dmitriy-vydrin-kievskiy-sammit-krymskaya-platforma--pustyshka-44044619.html

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украина, молдова, крым, майя санду